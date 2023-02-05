«Я села в его секс-мобиль»: 5 историй о самом ужасном интиме от читательниц НГС (спорим, вы тоже вспомнили?)

Елена, 28 лет

— Не буду долго и занудно описывать всю историю знакомства, свиданий и встреч, перейду сразу к сути вопроса. Когда у меня с моим новым парнем дело дошло до интима, он признался мне, что женат, прямо в процессе! Простите, он даже не вышел из меня, сказал: «Я женат, ни на что не рассчитывай», а потом кончил. Гнала поганой метлой его.



Наталья, 26 лет

— В моем случае секс ужасный, если мужик ведет себя как бревно. Один раз мне попался такой экземпляр — на прелюдию ушло две минуты, за это время он только успел оставить мне здоровый засос на шее, с которым я ходила потом дня три. Парень был максимально не тактильным, не чувствовал меня совсем и не пытался. Я поняла, что особого удовольствия не получу, но и дискомфорта поначалу не было. Просто надеялась, что всё быстро закончится, но не тут-то было. Он надел эрекционное кольцо, чтобы продлить процесс, и соответственно, всё затянулось. И это был кошмар. Из-за недостатка возбуждения трение ощущалось особенно сильно, возникло неприятное жжение, лубрикант его даже усилил, но потом стало легче. Вишенкой на торте стало то, что когда парень собрался кончить, то шлепнул меня по жопе и сказал: «Кончай». Мужчины правда думают, что это делается по команде? В итоге у меня не было ни оргазма, ни желания повторить с этим партнером. Осталось только разочарование.