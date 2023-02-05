«Я села в его секс-мобиль»: 5 историй о самом ужасном интиме от читательниц НГС (спорим, вы тоже вспомнили?)

Святое дело на девичнике с подругами — за бокалом винишка обсудить то самое, вспомнив самые забавные и нелепые истории из интимного опыта. Хотя бы одна найдется точно, а то и парочка, правда? Вспоминать, конечно же, весело, а в моменте — не то чтобы было очень хорошо. К чему мы это? На одной из таких вот женских редакционных посиделок нам пришла в голову мысль откровенно поболтать с читательницами — мы попросили их рассказать истории самого жуткого секса в жизни.
Надя, 25 лет
— Вспоминаю, смеюсь и плачу. Это был первый секс с парнем из «Тиндера», он предложил заняться этим в машине, для остроты ощущений. Я согласилась, хотя сейчас думаю — почему? Зачем? Вечером после работы я села в его автомобиль (который он называл секс-мобилем). Спрашиваю: «Куда поедем?» Он давай кружить по темным закоулкам города. Прокатались час, я уже десять раз перехотела. В итоге он остановился под мостом, как раз где стройка. Ну допустим, тишина, никого. Процесс пошел, но при каждом движении туда — обратно он попой нажимал клаксон, а мне так смешно от этого стало — представляете, ритмичное нажатие клаксона, звуковое сопровождение — что надо. В итоге на шум пришел охранник, увидел крупным планом голый зад, парень занервничал, подскочил, а у меня хохот уже истерический начался. Охранник, не стеснялся в выражениях, когда ругал нас, а мы в это время в спешном порядке уезжали. Больше мы с этим парнем не встречались.
Елена, 28 лет
— Не буду долго и занудно описывать всю историю знакомства, свиданий и встреч, перейду сразу к сути вопроса. Когда у меня с моим новым парнем дело дошло до интима, он признался мне, что женат, прямо в процессе! Простите, он даже не вышел из меня, сказал: «Я женат, ни на что не рассчитывай», а потом кончил. Гнала поганой метлой его.
Наталья, 26 лет
— В моем случае секс ужасный, если мужик ведет себя как бревно. Один раз мне попался такой экземпляр — на прелюдию ушло две минуты, за это время он только успел оставить мне здоровый засос на шее, с которым я ходила потом дня три. Парень был максимально не тактильным, не чувствовал меня совсем и не пытался. Я поняла, что особого удовольствия не получу, но и дискомфорта поначалу не было. Просто надеялась, что всё быстро закончится, но не тут-то было. Он надел эрекционное кольцо, чтобы продлить процесс, и соответственно, всё затянулось. И это был кошмар. Из-за недостатка возбуждения трение ощущалось особенно сильно, возникло неприятное жжение, лубрикант его даже усилил, но потом стало легче. Вишенкой на торте стало то, что когда парень собрался кончить, то шлепнул меня по жопе и сказал: «Кончай». Мужчины правда думают, что это делается по команде? В итоге у меня не было ни оргазма, ни желания повторить с этим партнером. Осталось только разочарование.
Елизавета, 34 года
— Давняя история. Я тогда была юной, неопытной, ранимой и романтичной девушкой. У меня был парень, красиво за мной ухаживал, дарил цветы, конфеты, игрушки — плюшевого мишку, который говорил: «Я люблю тебя». Мне казалось, что с ним всё будет по-настоящему, красиво, как в кино. Первый секс с ним я долго оттягивала, хотела, чтобы он был особенным. Поначалу так и было — мы целовались, прекрасная прелюдия, он был очень нежным, но внезапно выяснилось, что презервативов нет. Я робко произнесла, что понадеялась на него, а он в лице переменился — стал раздражительным, начал на меня кричать, что средства контрацепции должна была купить я и вообще, этим девушки занимаются, я во всём виновата. Я расплакалась от неожиданности, чувствовала себя ужасно, не знала, что говорить и что делать, он ушел, а я сгорала со стыда.
Анастасия, 32 года
— Попался мне один романтик. Очень бурно восхищался красотой моего тела. И вот как-то раз я лежу перед ним нагая в предвкушении, а он резко вскакивает, начинает бегать по комнате в поиске листа бумаги и ручки, чтобы написать стихотворение, посвященное моей вагине. Вот так бывает. До секса, кстати, в тот раз так и не дошло.
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