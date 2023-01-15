«На третьем свидании я дал ей ключи от квартиры»: новосибирец рассказал, как с помощью профайлинга нашел жену

Встретить свою половинку — задача сложная. Некоторые тратят на поиски годы, проходят череду неудачных свиданий, сталкиваются с разочарованиями и обманутыми ожиданиями. А что если есть специальная технология, с помощью которой можно быстро понять, подходит тебе человек или нет? Дмитрий Бондаренко из Новосибирска утверждает, что обладает такой. После неудачного брака Дмитрий обучился профайлингу — с помощью новых навыков он смог найти настоящую любовь и рассказал НГС как.
Дмитрий заинтересовался профайлингом после первого брака. По словам мужчины, решение о свадьбе было эмоциональным — именно это затем привело к разводу.
— Просто понравилась девушка, начали встречаться, поженились. Поняли, что
После этого мужчина «понял, что не разбирается в людях», и начал искать способы развить это умение. Так он прошел курсы по уверенности в себе, а затем узнал про профайлинг.
Профайлинг — это чтение людей и выявление их внутренней мотивации, лжи, а также прогнозирование поведения, объясняет Дмитрий.
— Сначала я прочитал книгу и начал применять ее в действии. Понял, что нужно еще со специалистом поработать, и прошел курс от практика-профайлера, который мне много что открыл, — вспоминает Дмитрий.
После этого он начал применять знания — «и понеслось».
500 первых свиданий
После курса по уверенности в себе Дмитрий больше не стеснялся знакомиться: если он видел симпатичную девушку в метро или магазине, сразу подходил. Уже с помощью профайлинга он определял, есть ли у знакомства перспектива.
— Началось большое количество свиданий, их было порядка 500, вот этих вот первых встреч. Мне уже не нужно было много времени, чтобы понять, с кем я общаюсь. Со временем можно было даже не проводить первое свидание, потому что когда видел девушку, понимал с помощью профайлинга, подходим ли мы друг другу, — объясняет мужчина.
Профайлинг помог Дмитрию и понять самого себя: например, что у него есть большая потребность в новых знаниях и не сильно мощная нервная система, считает он. Соответственно, и девушка ему нужна была любознательная, чтобы вместе им было интересно.
Эпилептоиды, шизоиды и истероиды
Будущую жену он нашел в приложении для знакомств, сразу написал ей и предложил встретиться. Дмитрий говорит, что с помощью анкеты или страницы в соцсетях можно узнать только 80% информации о человеке, остальное — только при личной встрече.
— Мы встретились, я смотрю на нее и понимаю, что, как минимум, у нас есть большой потенциал для отношений. Первое свидание прошло очень хорошо, и ко второму у меня уже было убеждение, что человек мне подходит. Я подумал, что можно строить отношения: нам будет интересно, комфортно друг с другом, — поделился мужчина. — После второго свидания она осталась у меня, на третье я дал ей ключи от квартиры, через месяц она забеременела.
Сейчас дочке Дмитрия 2 года 6 месяцев, пара вместе около 3,5 лет.
В целом с помощью профайлинга можно понять, какой ты человек и какой партнер тебе нужен. Всех людей можно разделить на определенные типы личностей: Дмитрий, например, эмотив. Для этого типа характерна чувствительность, доброта и эмпатия.
— Я обязательно искал жену с этим качеством. Потому что идеальное сочетание людей, как показала практика, — это полное совпадение характеристик, — рассказывает Дмитрий.
Кроме эмотивности у него есть черты эпилептоида — человека, которому важны правила и контроль. Такие же качества он увидел в своей будущей жене.
— Это который может работать с утра до вечера на одном месте. Самое важное слово для него — контроль. На этих людях держится планета. Соответственно, у такого человека хорошо получится поддерживать стабильность в семье, распоряжаться деньгами, — пояснил Дмитрий.
В будущей супруге Дмитрия также привлекли черты шизоидности: для людей с шизоидным типом личности характерны такие черты как постоянный поиск нового и неуемная тяга к знаниям.
На что обратить внимание
Дмитрий говорит, что профайлинг — это не гадание или гипотеза, а обоснованная цепочка логических выводов. Профайлер делает вывод на основании многих параметров, но основной из них — одежда человека.
— Человек выбирает одежду, сопоставляя ее с внутренним состоянием. В чём он себя чувствует комфортно, уверенно? Разные психотипы людей выбирают разную одежду, — объяснил Дмитрий.
Мужчина до сих пор помнит, в чем его жена пришла на первое свидание. По словам профайлера, одежда была строгой, но «приятной» (это говорит о чертах эпилептоида), при этом пастельных тонов (это характерно для эмотивов).
Для шизоидов характерны необычные сочетания, эклектика, удлиненная одежда и рюкзаки. Мужчины-шизоиды часто носят бороду. Есть и истероиды — они предпочитают яркую одежду, им важно привлечь внимание.
Важно оценить, чистая ли обувь, закатаны ли рукава. Еще одна важная характеристика — жесты человека, то, как он располагается в пространстве. Третий по важности параметр — мимические морщинки. С их помощью профайлер выявляет, какие эмоции чаще всего испытывает человек.
По словам Дмитрия, со временем все эти характеристики профайлер начинает считывать автоматически и с первого взгляда понимает, про что человек.
— Самое главное, выбирать на холодную голову. Я понимал, что влюбляться в начале отношений не стоит, нужно оценить человека. Когда возникает влюбленность, глаза закрываются, мозг отрубается, — подытожил Дмитрий.
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