«На третьем свидании я дал ей ключи от квартиры»: новосибирец рассказал, как с помощью профайлинга нашел жену

Дмитрий заинтересовался профайлингом после первого брака. По словам мужчины, решение о свадьбе было эмоциональным — именно это затем привело к разводу.

— Просто понравилась девушка, начали встречаться, поженились. Поняли, что что-то не то, но прожили достаточно долго — 5 лет — и развелись, — рассказал молодой человек.

После этого мужчина «понял, что не разбирается в людях», и начал искать способы развить это умение. Так он прошел курсы по уверенности в себе, а затем узнал про профайлинг.

Профайлинг — это чтение людей и выявление их внутренней мотивации, лжи, а также прогнозирование поведения, объясняет Дмитрий.