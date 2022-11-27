«Ты похожа на матрешку»: как девушка прилетела в Новосибирск на свидание — и переехала замуж в Корею

Устала и хочу любви

Сейчас Дарье 24 года. Чуть больше года назад она решила, что хочет замуж, потому что надоели несерьезные отношения, в которых нет никакой перспективы и всё стоит на одном месте. Была готова к браку с иностранцем — в тот момент она увлекалась аниме и попросила родственницу из Японии сделать ей вызов, чтобы устроить себе путешествие в страну мечты. Побывала и в Корее, не предполагая, что эта страна станет для нее новым домом.

К вопросу замужества Дарья подошла основательно. Нашла брачное агентство в Новосибирске, подала заявку и решила, что пусть ей ищут мужа, а она пока будет спокойно жить в Нижнекамске и работать в детском саду. В базе агентства Дарья была около года — в то время была пандемия, поэтому встречи с иностранными женихами устраивали гораздо реже. Но ей позвонили, отправили фото мужчины и предложили приехать в Новосибирск на встречу.

