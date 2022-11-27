«Ты похожа на матрешку»: как девушка прилетела в Новосибирск на свидание — и переехала замуж в Корею

В выражении «брак с иностранцем» еще вопрос, какое слово главнее: «брак», когда понятно, что меняется статус, или «иностранец», который увезет в другую страну со своими традициями. 24-летняя Дарья подошла к вопросу брака основательно: подала заявку в брачное агентство, а потом прилетела в Новосибирск знакомиться с кандидатом из Южной Кореи. Ее история похожа на диснеевскую сказку: любовь с первого взгляда, путешествия и подготовка к красивой свадьбе. Прежде чем переехать, девушка учила корейский язык и сдавала экзамены, а муж ждал и заботился о том, чтобы Дарья не грустила. Сейчас они живут в Южной Корее, официально пара давно в браке, но свадьбу сыграют только в январе. В беседе с журналистом Анной Богдановой Дарья поделилась историей знакомства с Квон Сун-У и рассказала про корейские традиции.
Устала и хочу любви
Сейчас Дарье 24 года. Чуть больше года назад она решила, что хочет замуж, потому что надоели несерьезные отношения, в которых нет никакой перспективы и всё стоит на одном месте. Была готова к браку с иностранцем — в тот момент она увлекалась аниме и попросила родственницу из Японии сделать ей вызов, чтобы устроить себе путешествие в страну мечты. Побывала и в Корее, не предполагая, что эта страна станет для нее новым домом.
К вопросу замужества Дарья подошла основательно. Нашла брачное агентство в Новосибирске, подала заявку и решила, что пусть ей ищут мужа, а она пока будет спокойно жить в Нижнекамске и работать в детском саду. В базе агентства Дарья была около года — в то время была пандемия, поэтому встречи с иностранными женихами устраивали гораздо реже. Но ей позвонили, отправили фото мужчины и предложили приехать в Новосибирск на встречу.
— Я переживала тогда, думала: вдруг он меня вообще не выберет, вдруг я ему не понравлюсь. Я не хотела ехать. Честно говоря, я испугалась, потому что думала, что он довольно-таки симпатичный, очень даже. А у меня самооценка немножко такая пониженная, я думаю: наверное, я его недостойна, — вспоминает Дарья.
И все же рискнула. Билеты и отель ей влетели в копейку, но всё не зря.
Встреча
Встречи и знакомства через брачное агентство — процесс налаженный. Мужчина приходит с переводчиком в кафе в центре города, туда же по очереди приезжают девушки (обычно кандидаток несколько — все обо всём предупреждены, чтобы без обид). Если оба друг другу понравятся и пара совпадет, общение продолжается, а там уже как сложится.
Женихи из Южной Кореи предпочитают очные встречи долгим перепискам, поэтому преодолевают тяготы стыковочных рейсов и приезжают в Сибирь, причем нередко определяются сразу, за неделю, пока живут в городе. Дарья была первой и оказалась последней в череде встреч, потому что случилась любовь с первого взгляда.
— На тот момент я немножко уже знала корейский, потому что эта культура мне была интересна. Мы познакомились, немного поговорили, я уехала к себе в отель ждать, — рассказывает она про знакомство с будущим мужем. — Уже собирала вещи, думала: ладно, зато в Новосибирск съездила, отдохнула (смеется). И тут вечером мне звонок из агентства.
С несколькими девушками ее будущий муж все-таки пообщался, потому что уже была договоренность, и они приехали на встречи. Но Даша покорила сердце Сун-У, и в итоге предложение он сделал ей.
По словам Дарьи, в Новосибирске она пробыла еще несколько дней: они гуляли по городу, ходили в зоопарк, в кафе с енотами, рассматривали достопримечательности. Языковых барьеров практически не было — и он, и она говорят по-английски.
— Я у него спросила: «Почему ты меня выбрал?» Он мне ответил так: «Я тебя увидел, ты очень похожа на матрешку». Я сначала даже не поняла: это как оскорбление воспринимать или мне нужно порадоваться? — смеется Дарья. — Во-вторых, сказал он, я была единственной из всех девушек, кто поздоровался на корейском языке и поклонился. То есть матрешка и вот это приветствие на корейском — всё, у него потом в глазах всё затуманилось, и после первого свидания он сказал: «Всё, я не хочу других, мне нужна Даша».
Предложение и виза
Предложение руки и сердца 32-летний Квон Сун-У сделал Даше в Новосибирске — подарил букет, кольцо с бриллиантом, что ее даже шокировало.
— Я это восприняла двояко: с одной стороны, серьезно, с другой — нет. Я думала, сейчас он уедет и вообще забудет про меня, — поделилась девушка. — Он сказал: увольняйся и переезжай ко мне. Мы разъехались, где-то два месяца переписывались, созванивались каждый день, подолгу разговаривали. Потом я сделала туристическую визу в Корею и приехала к нему. Там мы расписались, но свадьбу не играли, свадьба будет 15 января.
Туристической визы хватило на два месяца, потом Дарье нужно было вернуться в Россию и продолжить учить корейский — только после экзаменов на знание языка и оформления всех документов можно получить брачную визу. Сразу получить ее можно лишь в том случае, если семья ждет ребенка, но с детьми они пока решили не торопиться.
Кроме корейского, девушка на всякий случай сдала экзамен по английскому. Брачная карта дается на три месяца. Сейчас Дарья продолжает учить язык в Корее и после подтверждения очередного уровня знания языка уже получит ID-карту (аналог вида на жительство, паспорта), которую тоже нужно будет периодически обновлять.
Интересно, что, когда Дарья была в России, ее муж постоянно переживал, что она заскучает, поэтому отправлял в путешествия. Она съездила в Питер, Екатеринбург, побывала в Дагестане:
— Он постоянно старался дать мне какие-то эмоции, которые подогревали наши чувства.
Свадьба
Корейская свадьба — тема отдельная. По словам Дарьи, готовятся к ней заранее: кто-то — за полгода, кто-то — за год. Потому что, во-первых, это довольно дорого — многие копят деньги и даже берут кредиты. Во-вторых, очень важно предупредить всех родственников заранее, чтобы все обязательно были на торжестве (на свадьбе у Дарьи и Квона будет 150 гостей). Нужно приготовить свадебное платье, в том числе национальное — ханбок. Сделать фотосессию, чтобы фотографии демонстрировались на экране в торжественном зале, выбрать сам зал, что сделать довольно сложно: всегда есть очередь, а молодожены привязаны к определенной дате.
— Мы хотели побыстрее, а в Корее, оказывается, есть такая штучка — я не знаю, это астрология, тарология, я точно не поняла, потому что моя свекровь ездила, узнавала: ты идешь к какому-то шаману, этот шаман по датам рождения мужа и жены смотрит, в какой день им лучше играть свадьбу. В результате этот шаман сказал, что нам нужно 15 января — это самый лучший день для того, чтобы наш брак был долгим и счастливым, — объяснила Дарья.
Она вспомнила, что ее даже похвалили, когда они быстро выбрали зал: кореянки обычно капризничают, а ей всё понравилось, и никаких проблем не возникло.
Платье многие берут напрокат или покупают, но покупать очень дорого, а выходить замуж в чужом девушка не хотела. В итоге заказали платье в России, в том числе и национальный костюм ханбок.
Сумму, запланированную на торжество, Дарья не озвучила — говорит, что сама не знает деталей. Но макияж с прической стоит около 25 тысяч в переводе на рубли, а национальное платье обошлось в 600 долларов.
Большинство гостей — родственники со стороны мужа. У Даши родители умерли, а бабушка поздравила молодоженов в России, но на свадьбу поехать не сможет, потому что нужно лететь с пересадками — решила не рисковать здоровьем.
— Но она безумно рада: я их познакомила с мужем, она к нему очень хорошо относится, — радуется Даша. — Если получится, то приедут мои друзья, хотя сейчас стало тяжелее получить разрешение на въезд.
Жизнь в Корее и планы на будущее
Новая семья Дарьи занимается гостиничным бизнесом — у них несколько вилл, которые сдают в аренду. Дашу сразу приняли как родную дочь, она даже шутит: «Иногда кажется, что меня любят больше, чем своего сына». С мамой мужа они ездят по магазинам, а с Квон Сун-У по-прежнему ходят на свидания.
По словам Дарьи, она довольно редко готовит дома: во-первых, муж подчеркивает, что ему нужна женщина, он не искал хозяйку. А во-вторых, по деньгам кафе в Корее обойдется примерно в ту же сумму, что и домашняя кухня.
Девушка продолжает учить язык и в ближайшее время планирует получить права. Кроме того, есть мысли начать семейный бизнес по продаже корейской косметики. Кстати, та корейская косметика, которая продается в России, говорит Дарья, совсем другая: видимо, поэтому некоторые косметологи говорят, что она не подходит нашей коже. А на самом деле не влюбиться в нее невозможно, до сих пор восхищается девушка, у которой такого количества кремов, как сейчас, никогда не было.
Что касается корейской кухни, в ее семье больше ориентируются на европейскую, адаптированную. Можно, конечно, покупать жуков и личинок, которых местные жители с удовольствием едят с пивом, но Даша к этому не готова, да и нет необходимости.
Радость любит тишину
На историю Даши реагируют по-разному. Например, были знакомые, которые чуть ли не проклинали ее, называли предателем. Поэтому фотографии себя и мужа она решила не отправлять.
Дарья живет в городе под названием Мунген (население — около 80 тысяч), в провинции Кенсан.
— Мне тут в принципе нравится, ни с чем плохим я пока не сталкивалась, — уверяет Дарья. — Единственное, к чему пока сложно привыкнуть, — всем кланяться (смеется). Даже если тебе человек не особо нравится, но он старше тебя, нужно это сделать. Вообще, к возрасту здесь другое отношение, даже если человек старше тебя на один год, то к нему уже нужно обращаться на «вы». Пока это единственный момент, который можно назвать минусом, но его перекрывает много плюсов.
Что еще почитать про брак с иностранцем
1. Я отношусь к нему как к королю: сибирячка вышла замуж за американца в 51 год и дала инструкцию для тех, кто хочет так же.
2. Сибирячка влюбилась в парня из Конго и родила ему сына — откровения необычной семьи.
3. Девушка научила танцевать пол-России, но личное счастье нашла только за океаном.