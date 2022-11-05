На шею села, ноги свесила: 6 женских хитростей, которые помогут охомутать любого мужчину

В интернете мы можем отыскать тысячи советов о том, как влюбить в себя мужчину, как сделать так, чтобы он боготворил любимую и носил на руках, осыпая лепестками роз. Для достижения своих целей женщины могут быть весьма коварны, они прибегают к разным хитростям, чтобы заставить мужчину с нетерпением ждать следующей встречи, могут петь голосом сирены песнь о том, какой он замечательный и самый лучший. Как распознать, где лесть, а где искреннее чувство? К описанным ниже приемам прибегали еще наши бабушки, но действенны ли они в наше время? Мы попросили эксперта по отношениям объяснить, имеет ли сегодня смысл методика из прошлого.
Популярный в социальной сети Instagram* паблик psyho_logia опубликовал небольшое видеоинтервью с женщиной в годах из российской глубинки, которая искренне делится с подписчиками секретами семейного счастья. Заголовок гласит: «Как охомутать мужика». Свою речь героиня видео начинает с фразы: «Как сесть на шею мужику?», а завершает — «Только так мужчина станет пластилином в ваших руках». Интригует, правда?
В век сильных и независимых ее советы кажутся несуразными: слишком много чести противоположному полу, феминистки в ярости. Мужчины в замешательстве: их водят за нос коварные обольстительницы? В комментариях под постом развернулась нешуточная война, где одни обвиняют советчицу в неискренности, другие считают сказанное банальщиной, а третьи называют тетушку гениальной. Мы решили детально разобрать каждый пункт из списка вместе с семейным психологом и сексологом Мариной Протопоповой — вот что у нас получилось.
Слушать и восторгаться
— Внимательно слушайте его пустое бахвальство, изображайте восторг, но аккуратно, — сообщает нам женщина из видеоролика и подчеркивает каждое слово указательным пальцем.
По мнению психолога Марины Протопоповой, совет хорош. Мужчине важно, чтобы его внимательно слушали, хвалили, подмечали значимость его поступков, каким бы взрослым и самодостаточным он не казался.
— Причина кроется в детстве: мальчиков растят из соображений «ты мужик и ты должен» (тут целый список), хвалить мальчиков не принято. В итоге человек вырастает с острой нехваткой того, что его достижения и поступки ценны, — говорит психолог. — Дичайший восторг не нужен. Выслушайте, скажите, что он молодец, вы им гордитесь. Мужчинам приятно, когда женщина проявляет интерес к его делам, проблемам, им важна похвала даже за незначительные поступки. К такой женщине мужчина будет расположен, будь то жена, коллега или подруга.
Подчеркивать прошлые результаты
— Мужчину всегда мотивирует женщина, а не деньги или карьера. Что бы он ни делал — всё из-за женщины: жены, любовницы или мамы. Для мотивации нужна похвала, а не обесценивание его поступков: пинок под зад сделает только хуже. Получая мотивацию от любимой женщины, мужчина начинает шевелиться, находить ответы на вопросы. Просто скажите ему, что вы горды его прошлыми результатами и с нетерпением ждете от него новых свершений, — объясняет эксперт, соглашаясь и со вторым советом из списка «охомутания».
Говорить, что он уникален
Именно он, ваш мужчина, уникален, потому что только он смог найти такой путь, решить задачу вот так. Слишком пафосно? Однако психолог согласилась и здесь, заметив, что каждая женщина сама найдет нужные слова для своего мужчины. Как пример, фраза: «Для меня никто никогда ничего подобного не делал, ты такой один, это очень ценно, спасибо», — побудит в мужчине желание начать действовать: говорить комплименты, дарить подарки, совершать какие-то поступки и тем самым держать планку своей уникальности.
— На первый взгляд, подобные высказывания могут показаться высокопарными, льстивыми — так нельзя говорить, иначе мы разбалуем мужчину. Но из-за этого страха мы вообще перестаем подчеркивать достоинства мужчин, тем самым лишая их желания делать что-либо для нас, — говорит Марина Протопопова. — Не нужно расплываться в дифирамбах каждый день и петь хвалебные песни с подозрительной регулярностью. Если вы видите, что ваш спутник подавлен и расстроен, просто скажите ему, какой он замечательный, вспомните его прошлую заслугу, даже если он не сделал ничего особенного, дайте ему понять, что вы заметили и оценили его поступок.
Всегда убеждайте его, что только он может решить любую проблему
Не сложно убедить мужчину решить какую-то конкретную проблему — важно не взваливать ее решение на свои плечи.
— Женщины нередко ищут способы стать более женственными, записываются на курсы, изучают разные практики, хотят стать музой для своего мужчины, хотят почувствовать себя девочкой рядом с ним. Начать нужно с простого — перестать быть мужиком. Если вы будете думать: «Что я буду его ждать, пойду и сама сделаю», — не получится стать ни музой, ни девочкой, — заявляет эксперт.
Психолог подсказывает: подойдите к мужчине, загляните в глаза, сообщите, что вам нужна его помощь, потому что только он может справиться с задачей.
— Начните с мелочей. Пусть полка будет повешена криво, но он повесил ее сам. Похвалите, поблагодарите. В следующий раз ему самому захочется сделать что-то еще. Выйдя замуж, мы сами начинаем выращивать ленивых домашних котов. Будьте чуть хитрее и чуть настойчивее, не так: «Быстро встал и пошел!», — а ласково, — советует психолог Марина Протопопова.
Всегда говорите, что вы будете помогать ему во всём
Люди часто забывают произносить вслух слова поддержки, а ведь они важны для всех, независимо от пола, возраста или социального положения. Нет ничего критичного и фатального в словах: «Я помогу, чем смогу» или «Я буду рядом».
— Это не значит, что вы должны взвалить на себя мужскую работу или взять ответственность за происходящее. Важно дать понять мужчине, что в сложной ситуации вы станете его опорой, успокоите, заварите чай, условно — создадите дома комфортную обстановку, в которой ваш мужчина сможет принять верное решение или найти свой уникальный путь, — говорит психолог.
Только ты сможешь сделать жизнь качественнее
Мы с подружкой живем в своем унылом мире и недоумеваем, почему муж соседки старается для своей семьи, зарабатывает, а наши мужья ничего не делают, ничего не хотят, ничего им не нравится и довольствуются они тем, что есть. Можно списать на травмы детства — он рос в такой же семье или оправдывать, что он такой, какой есть, что тут сделаешь...
— При желании мужчина легко может встать с дивана и начать менять свою жизнь. Отсутствие желание идет от женщины, с которой он живет. В моей практике частая ситуация, где в браке мужчина жил условно плохо, ничего не делал, ничего не хотел. Встретил ту, что увела его из семьи, зажил хорошо. Жены недоумевают — почему? Всё просто: разлучница смогла найти к нему подход и разглядела потенциал. Если вы видите потенциал в своем мужчине, значит есть, возможно, и способы работы с ним. Если потенциала изначально не было и вы знали это, то зачем тогда его выбрали? Для того чтобы выйти на новый уровень жизни, мужчине нужна мотивация. Не кричите на него, не обзывайте лентяем и бестолочью. Качество жизни меняется ровно тогда, когда меняется качество отношений в семье, — объясняет эксперт.
Резюмируем
Со слов семейного психолога Марины Протопоповой, формулировка «как охомутать мужика» не совсем корректна. Правильнее будет сказать, что это советы о том, как стать идеальной женщиной.
— Этими методами, как ни странно, пользуются все те женщины, которые зачастую уводят мужчин из семьи, — замечает эксперт.
В чём ошибка тех, чьи ожидания от любимого не оправданы? Женщины очень хотят получить уже готового мужчину — собранный, понимающий, всё умеет. Но давайте вспомним фильм «Москва слезам не верит»: чтобы стать женой генерала, надо выйти замуж за лейтенанта.
— Мы начинаем строить отношения с мужчиной, выращенного мамой, то есть другой женщиной, которая воспитывала его под себя. Ни одна мама не растит сына для другой женщины, она не говорит ему, что нужно любить кого-то еще. Мы условно берем заготовку и настраиваем ее под себя. У вас есть возможности, нужно лишь правильно их применить. Не нужно лишний раз ходить на курсы по раскрытию женственности и сексуальности, лучше задайте себе вопрос: что я сделала для того, чтобы получить такого мужчину, как я хочу? — объясняет эксперт.
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