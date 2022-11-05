На шею села, ноги свесила: 6 женских хитростей, которые помогут охомутать любого мужчину

Популярный в социальной сети Instagram* паблик psyho_logia опубликовал небольшое видеоинтервью с женщиной в годах из российской глубинки, которая искренне делится с подписчиками секретами семейного счастья. Заголовок гласит: «Как охомутать мужика». Свою речь героиня видео начинает с фразы: «Как сесть на шею мужику?», а завершает — «Только так мужчина станет пластилином в ваших руках». Интригует, правда?

В век сильных и независимых ее советы кажутся несуразными: слишком много чести противоположному полу, феминистки в ярости. Мужчины в замешательстве: их водят за нос коварные обольстительницы? В комментариях под постом развернулась нешуточная война, где одни обвиняют советчицу в неискренности, другие считают сказанное банальщиной, а третьи называют тетушку гениальной. Мы решили детально разобрать каждый пункт из списка вместе с семейным психологом и сексологом Мариной Протопоповой — вот что у нас получилось.