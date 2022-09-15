Сибирские жены: как корейцы приезжают за невестами в Новосибирск — на их поиск они тратят немалые деньги
На встречу к одному жениху приводят несколько девушек — у него есть неделя, чтобы найти ту самую
На дворе вроде не 90-е, но желающие выйти замуж за иностранца находятся. Брачные агентства продолжают успешно подбирать пары, где невеста из России, а жених — иностранец. В послеперестроечные времена был культ женихов из Америки и Европы, сейчас на арену выходят женихи из Южной Кореи, которые летят в Сибирь, чтобы выбрать себе жену. Журналист НГС Анна Богданова посмотрела, как проходят знакомства с корейскими женихами в Новосибирске, а руководитель свадебного агентства «ОСД» Елена Суворова рассказала про особенности корейского менталитета и поделилась историями сложившихся пар.
За русской невестой
Директор свадебного агентства «ОСД» Елена Суворова называет себя свахой с
— В Корее мужчина конкретно приходит и говорит, что хочет жениться. Там они за это платят немаленькие деньги на самом деле. Мне присылают анкету, говорят: человек готов жениться. Я сажусь, пересматриваю порядка 140 анкет, — рассказывает Елена Суворова.
Подбор пар — процесс долгий и кропотливый, здесь недостаточно простых параметров. В числе инструментов, которыми она пользуется, — не только психология, но и астропсихология и даже астрокартография (где мы живем, какие события складываются вокруг).
Как бы это ни звучало, результат есть — десятки сложившихся пар, причем у некоторых из них уже дети-подростки.
Встречи в Новосибирске
Елена Суворова говорит, что для корейца русская невеста — мечта. И мужчины, которые приезжают в Новосибирск, преодолевая закрытые по разным причинам границы, без жены уезжать не хотят. Так что важно учесть все особенности жениха и девушек, чтобы пара сложилась.
— В Корее два времени рождения — по лунному календарю и солнечному. Я работаю по солнечному календарю. Когда приходит анкета, написано 42 года — это значит, что минус год. И это для меня важно. Сначала они не верили, говорили, что это ерунда — человек приедет и выберет. Я говорю: да не выберет, потому что за такое короткое время найти своего человека почти невозможно. Чтобы вот так за неделю встретить и принять решение изменить свою жизнь? — описывает тонкости выбора кандидатов Елена Суворова. — Так что он прилетает, ему организуется несколько свиданий. За неделю, пока здесь живет, он определяется и делает предложение.
Окончательный результат — свадьба, а промежуточный — помолвка, которая должна состояться уже в Новосибирске. По договору с партнерами из Южной Кореи одному жениху показывают 5–8 девушек. Хотя «показывают» звучит неоднозначно. Скорее, знакомят друг с другом.
Вместе с переводчиком мужчина приходит в кафе (как правило, в центре города), и в течение дня он общается примерно по часу с каждой девушкой, которой предложили прийти на встречу. После всех встреч он должен определиться, кто ему больше понравился. Если девушка заинтересовалась, общение продолжается.
По словам Елены Суворовой, бывает, что в финал выходят две девушки, тогда проводят еще встречи, где жениху нужно определиться, но чаще всего он делает выбор сразу, причем иногда не дожидаясь окончания всех так называемых собеседований.
Кстати, по интернету корейцы общаться не любят. Так что к моменту встречи мужчины и женщины видят лишь фотографии друг друга, узнают возраст и еще несколько формальных моментов. Для мужчин из Азии важна аура и ощущение человека — ради этого они готовы добираться до Новосибирска четыре дня (всё за свой счет), как это сделал
В августе он встретился с пятью сибирячками и за неделю выбрал себе невесту —
Помолвка
Встреча прошла, он понравился ей, она — ему. Дальше — прогулки по городу, походы в театр, зоопарк — куда пожелают. Трудности перевода решает переводчик брачного агентства. Если уровень английского позволяет, пара общается самостоятельно. Елена Суворова говорит, что, как правило, от переводчика отказываются через пару дней. А в конце недели происходит помолвка: он делает предложение, а она говорит заветное «да».
— Он делает предложение, дарит бриллиантовое кольцо или другое украшение, берет за нее материальную ответственность, начинает оплачивать курсы корейского языка, — говорит Елена Суворова. — Через два месяца она сдает экзамены и летит уже на свадьбу. По большому счету за неделю она становится его супругой.
Пока девушка учит язык, с женихом они уже общаются по интернету и готовятся к свадьбе. Наверняка для большинства людей это звучит странно. Возникает куча вопросов: как можно всё понять за неделю, а как же любовь, о чем они будут вообще говорить, как жить, и всё-таки другая страна, другой менталитет.
Если не с первого раза
Бывает всякое, говорит представитель агентства. Иногда и невесты отказываются, меняются планы, разрываются договоры.
— Первая встреча ни к чему тебя не обязывает. Просто можно приходить общаться. Может быть, получится так, что судьба дома нашла, — считает она.
Однажды на встречу в кафе пришла Вероника. Для девушки это было первое общение с иностранным женихом. Она учит корейский язык, интересуется корейской культурой и допускает, что может произойти судьбоносная встреча.
— Мне понравилось. Страшно, конечно, корейский сначала забыла от волнения. Понимала почти всё. Что мне было интересно, я спросила. Мы говорили о семье, хобби, образовании, увлечении, стремлениях, — поделилась она впечатлениями. — Интересно, что мне задали такой вопрос-тест: кого из двух мужчин я бы выбрала — один красивый, бедный, но перспективный, другой — богатый. Я ответила, что исходила бы из того, как он ко мне относится. Но жить в подворотне без денег я не хочу, сказала честно.
Помолвка Лауры и жениха из Южной Кореи по имени Ен Ун прошла в конце августа. Теперь девушка будет учить корейский язык и готовиться к поездке в Южную Корею. Лаура рассказала, что много путешествовала по миру, жила в Германии, Австралии, была в Японии. Говорит на нескольких языках, но теперь будет учить корейский.
Елена Суворова признаётся, что у каждого человека разные цели, мотивы, желания, но нужно всё-таки ориентироваться на любовь, что свойственно нашим невестам.
— Никто за деньги [выходить замуж] на самом деле не хочет. И это как раз про русских девушек. Я сама считаю, что жить без любви нельзя. Вы меняете страну, окружение, вы с этим человеком каждый день, у вас других контактов в первое время нет. Если нет любви, что будете с этим делать?
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