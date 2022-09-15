Сибирские жены: как корейцы приезжают за невестами в Новосибирск — на их поиск они тратят немалые деньги

Как бы это ни звучало, результат есть — десятки сложившихся пар, причем у некоторых из них уже дети-подростки.



Встречи в Новосибирске

Елена Суворова говорит, что для корейца русская невеста — мечта. И мужчины, которые приезжают в Новосибирск, преодолевая закрытые по разным причинам границы, без жены уезжать не хотят. Так что важно учесть все особенности жениха и девушек, чтобы пара сложилась.

— В Корее два времени рождения — по лунному календарю и солнечному. Я работаю по солнечному календарю. Когда приходит анкета, написано 42 года — это значит, что минус год. И это для меня важно. Сначала они не верили, говорили, что это ерунда — человек приедет и выберет. Я говорю: да не выберет, потому что за такое короткое время найти своего человека почти невозможно. Чтобы вот так за неделю встретить и принять решение изменить свою жизнь? — описывает тонкости выбора кандидатов Елена Суворова. — Так что он прилетает, ему организуется несколько свиданий. За неделю, пока здесь живет, он определяется и делает предложение.