«Где моя Аленушка?»: два новосибирских преподавателя не могут поделить своего ребенка
После развода сын и дочь остались с матерью, но отец забрал девочку и пытается ее отсудить
История, когда после развода супругов их дети становятся разменной монетой, не нова. Разница лишь в деталях и силе страданий, которые входят в жизнь каждого участника. В начале июля жительница Новосибирска подала заявление в полицию после того, как ее бывший супруг увез дочь и перестал выходить на связь. Сейчас делом занимаются органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних. Отец девочки не скрывает, что ребенок у него, и намерен отсудить свою дочь. Тем временем его бывшая жена подробно пишет о конфликте в социальных сетях и просит помочь ей в поисках дочери. Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта, в котором оказались замешаны дети.
В конце июля в редакцию НГС прислали сообщение, которое уже больше месяца гуляет по новосибирским социальным сетям. В нем жительница Новосибирска
«Друзья, 02.07.22
За месяц посты подобного содержания она публиковала несколько раз. В них она описывала, где в последний раз видели бывшего мужа и где, по ее мнению, сейчас может быть Алена.
«На своей странице в "ВК" З. (фамилия бывшего мужа. — Прим. ред.) пишет, что всё хорошо, — однозначно НЕХОРОШО!!! Он по-прежнему не отвечает на мои звонки, и я по-прежнему не имею никакой информации, где моя Аленушка, как она себя чувствует, есть ли у нее подходящая для погоды одежда, чем она питается. Он является фактически похитителем ребенка и нарушителем многих, если не всех, пунктов мирового соглашения, которое сам же и подписал со мной 31.08.2021. Никаких разрешений ни письменных, ни устных у него нет и быть не может!!! Прошу, не верьте. Увидите его или его машину, пожалуйста, сообщите. Если это видят его друзья или знакомые, пожалуйста, свяжитесь со мной, если знаете о его местонахождении, объясните ему, что лишать ребенка мамы в корне неверно!!!»
Как супруги договорились об общении с детьми
События двенадцатилетней давности Татьяна вспоминает с теплотой: была свадьба, через несколько лет родился сын Тимофей, через год — дочь Алена. Татьяна и Александр — преподаватели английского языка, одна профессия, много общих тем, интересное общение.
— У нас даже были партнерские роды, он оказывал поддержку, — откровенничает Татьяна и сразу вспоминает заключительный этап их совместной жизни. — А потом совершенно дерзким способом стал со мной разводиться.
Как бы ни выглядели со стороны причины развода, правду, причем каждый свою, знают только сами супруги. Татьяна считает, что причин было несколько. Она работала, а муж, по ее мнению, не хотел (хотя позже она сказала, что Александр вел онлайн-уроки из дома), кроме того, после родов была депрессия. Быт, маленькие дети, разные характеры, сложные отношения со свекровью и разные взгляды на воспитание детей — привычный набор отягчающих обстоятельств, с которыми не всем удается справиться.
Семья взяла квартиру в ипотеку на Станционной, но жила на Челюскинцев — поменяться предложила свекровь, так как молодой семье удобнее жить в центре, а для нее левый берег роднее, к тому же она там жила раньше. По словам Татьяны, они с мужем взяли еще одну квартиру в ипотеку, за которую теперь рассчитывается только она. Дети по суду остались с Татьяной, а регламент общения детей с отцом задокументировали. Мировое соглашение по гражданскому делу (копия есть в распоряжении редакции) состоит из 24 пунктов и подписано бывшими супругами. В тексте документа сказано, что дети могут общаться с отцом по телефону с учетом режима дня, состояния здоровья и занятости. Встречаться — по средам и пятницам с 15:00 до 18:30, а в субботу — с 11:00 до 15:00.
В дни рождения детей родители должны устраивать и вместе оплачивать совместный праздник. На именины отца дети могут провести с ним 4 часа подряд, при этом время и место общения Александр должен согласовать с их матерью не позднее чем за 24 часа до начала. Если отец не может встретиться с детьми, он должен не позднее определенного срока согласовать с бывшей супругой другое время. Чтобы поехать с детьми в отпуск, оба родители должны ставить друг друга в известность о том, где будут их дети. Родители принимают совместное решение о выборе дополнительного образования для детей.
— Сначала он пытался соблюдать какие-то временные рамки, — констатирует Татьяна. — Потом мог задерживать детей в среду и пятницу до 20:30. А детям в школу, есть домашнее задание, хоть и первый класс, а они уставшие, глаза в кучу, потому что у папы целый день сидели в компьютере. Папа с ними не делал домашнее задание.
Татьяна говорит, что дочь ее бывший муж забирал чаще, а сын ему был не нужен. Все эти срывы времени, по ее мнению, Александр устраивал для того, чтобы Татьяне было сложнее распределить время между работами и воспитанием детей.
— Мне всё это порядком надоело, в январе 2022 года мы с моей защитницей решили: мужик, ты должен соблюдать правила, так нельзя, ты же сам их подписал. Или давай договариваться как-то, или по факту договариваться: сегодня дети будут со мной, потому что мы планируем куда-то сходить. А он каждый раз говорил, что не знает, когда их привезет. А у меня ведь тоже работа есть, — говорит Татьяна.
Как дочь оказалась у отца
Кульминация произошла 2 июля вечером, когда Александр привез возвращать детей.
— Это была суббота. Он привез Алену поздно, часов, наверное, в восемь. Мы побыли на площадке, и потом он почему-то захотел зайти к нам в квартиру — что-то ему там понадобилось, хотя к себе в квартиру он не пускает, — вспоминает те события Татьяна. — Он создал конфликтную ситуацию, начал тянуть детей к себе, дети расплакались. Расплакалась и я… Он: «Вот, ты что-то расстроилась, мы пойдем погуляем». А потом посадил детей в машину и увез.
Через некоторое время дочь позвонила ей и попросила разрешить остаться ночевать. Сына папа привез ночью домой обратно, так как он не захотел оставаться. Она посадила мальчика в машину, и вместе они поехали на поиски его сестры. Не найдя Алену по знакомым адресам, Татьяна написала заявление в полицию.
Женщина говорит, что делом почти не занимаются, и недоумевает, как ее бывшему супругу дают нарушать прописанные договоренности и почему она оказалась оторванной от дочери. За всё это время с Аленой она разговаривала три раза по телефону — девочка позвонила ей из Санкт-Петербурга, куда уехала с отцом в отпуск. Татьяна говорит, что очень беспокоится, сейчас пытается их выследить, просит друзей, чтобы, если вдруг увидят машину, сообщили ей.
— Я поняла, что Алене много чего плохого рассказывал папа, он это умеет. Потом она еще позвонила брату, и мы с ней пообщались очень хорошо. Она спросила у меня, как ее домашние животные, потому что у нас кошка есть, есть рыбка. И, видно, она заскучала, у нее был мишка с сердечком I love you, она мне это показывала в экран, — еле сдерживает слезы Татьяна. — Любой ребенок, даже если у него были не очень хорошие отношения с семьей, если его заберут из дома, он заскучает же в любом случае. Не может быть такого, что месяц его держат без его игрушек, привычных вещей.
По мнению Татьяны, бывший муж говорит Алене, что мать на нее будет кричать и даже бить, и уверяет, что детей они никогда особо не наказывали, хотя это даже плохо, потому что при таком воспитании дети не будут чувствовать никаких границ:
— Я люблю, когда дисциплина, я считаю, что это в основе всего. А папа — он такой вот раздолбай. Для дисциплины нужно прилагать усилия, это большая работа, гораздо проще разрешить всё, а потом обижаться на детей, потому что они не исполняют то, что ты хочешь. Вот у него такие методы, а я считаю, что это неправильно.
Однажды Алену и Александра увидели знакомые Татьяны. Сказали, что девочка громкая, бойкая. Но, по мнению ее мамы, это ненормально — ребенок ведет себя так, потому что у него стресс.
На связь с бывшим мужем ни она, ни ее родственники выйти не могут, потому что везде заблокированы. А инспекторы ПДН отвечают, что сделать ничего не могут, этим должны заниматься приставы. Приставы, в свою очередь, говорят, что в документах в исполнительном листе от суда не прописано, что они должны отобрать ребенка у отца и передать матери, и нужно снова идти в суд, — пока для Татьяны все шаги оказались безрезультатными.
— Я уже готова была на всё: передать вещи, хотя бы узнать, где она находится. Хотя бы раз в неделю видеть своего ребенка. Если он решил забрать, я не согласна с этим решением, но можно же обговорить. Алименты не хочет платить? Да и ладно, не надо мне, отдай ребенка и продолжай видеться с ним, — рассуждает мать девочки. — Меня же ведь никто не лишал родительских прав. Как так: один родитель, с кем дети не проживают, просто так безнаказанно забирает детей, обливает грязью второго родителя, который весь год занимался воспитанием.
Как описывает ситуацию супруг Татьяны
В беседе с корреспондентом Александр предпочел не вдаваться в подробности, но сообщил, что Алена живет с ним по собственному желанию.
— Закон, к счастью, на стороне ребенка, и она уже в том возрасте, когда ее мнение может быть выслушано и услышано. Я подал иск об определении места жительства дочери со мной. Вскоре будет суд, на котором всё и решится. Нами занимаются инспекторы ПДН, опека и полиция. Все в курсе дела. Я действую в интересах своей дочери и раздувать историю не имею намерения по той же причине, — ответил отец девочки. — Я сегодня вместе с дочерью встречался с инспектором комиссии по делам несовершеннолетних и с инспектором из органов опеки. Они удостоверились в том, что дочь моя находится со мной по ее собственному желанию, у нее есть еда, одежда и всё необходимое соответственно ее возрасту. Эти организации, равно как и полиция, постоянно мониторят нашу ситуацию. Всё происходит в рамках закона, в соответствии с ним и во имя защиты прав и интересов детей. А детям в данном случае нужен покой, а не шумиха. Они и так достаточно натерпелись.
Развод и отношения с супругой Александр не стал комментировать. Что касается сына, по его мнению, бывшая жена уже настроила мальчика против отца, поэтому сейчас ребенку спокойнее жить с матерью.
В комиссии по делам несовершеннолетних Железнодорожного района подтвердили, что Алена живет у папы, который планирует добиться того, чтобы девочка осталась жить с ним.
— Сегодня мы выходили в семью ребенка, видели ее, она жива-здорова. Действительно, отдел полиции занимался, но это не в их компетенции. В розыск ребенка не выставляли, — сообщили в районном ПДН. — Дело передано службе судебных приставов, поскольку это в их компетенции, так как нарушается решение суда об определении места жительства ребенка.
В завершение почти полуторачасового рассказа своей истории Татьяна признаётся, что стремилась сохранить свою семью, чтобы дети жили и с мамой, и с папой, но теперь понимает, что зря и нужно было развестись еще раньше. При этом она говорит, что Александр — человек, с которым интересно общаться, но причисляет его к нарциссам, которые умеют пускать пыль в глаза. Своему бывшему мужу она благодарна за то, что тот поддержал ее в родах, и недоумевает, почему он и его мать считают Татьяну неадекватной и не дают видеться со своим ребенком. Свою историю Татьяна называет не самой плохой и говорит, что есть случаи гораздо трагичнее. Но сдаваться она не хочет и планирует продолжить борьбу за то, чтобы дочь жила с ней.
В конце прошлого года волонтеры поискового агентства «ЛизаАлерт» сообщили о пропаже
Из-за сложного развода родителей у ребенка начались неврологические проблемы, с ним работали логопед и психолог.
В одной из прошлых публикаций НГС о подобном семейном конфликте психолог Дмитрий Клочков напомнил, что дети тяжело переносят такие истории: появляются нервные тики, они часто болеют. По его мнению, как бы ни проходил развод, детей нельзя настраивать против кого-то из родителей, так как для ребенка и тот, и другой — близкие люди.