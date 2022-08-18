«Где моя Аленушка?»: два новосибирских преподавателя не могут поделить своего ребенка

— Я уже готова была на всё: передать вещи, хотя бы узнать, где она находится. Хотя бы раз в неделю видеть своего ребенка. Если он решил забрать, я не согласна с этим решением, но можно же обговорить. Алименты не хочет платить? Да и ладно, не надо мне, отдай ребенка и продолжай видеться с ним, — рассуждает мать девочки. — Меня же ведь никто не лишал родительских прав. Как так: один родитель, с кем дети не проживают, просто так безнаказанно забирает детей, обливает грязью второго родителя, который весь год занимался воспитанием.



Как описывает ситуацию супруг Татьяны

В беседе с корреспондентом Александр предпочел не вдаваться в подробности, но сообщил, что Алена живет с ним по собственному желанию.

— Закон, к счастью, на стороне ребенка, и она уже в том возрасте, когда ее мнение может быть выслушано и услышано. Я подал иск об определении места жительства дочери со мной. Вскоре будет суд, на котором всё и решится. Нами занимаются инспекторы ПДН, опека и полиция. Все в курсе дела. Я действую в интересах своей дочери и раздувать историю не имею намерения по той же причине, — ответил отец девочки. — Я сегодня вместе с дочерью встречался с инспектором комиссии по делам несовершеннолетних и с инспектором из органов опеки. Они удостоверились в том, что дочь моя находится со мной по ее собственному желанию, у нее есть еда, одежда и всё необходимое соответственно ее возрасту. Эти организации, равно как и полиция, постоянно мониторят нашу ситуацию. Всё происходит в рамках закона, в соответствии с ним и во имя защиты прав и интересов детей. А детям в данном случае нужен покой, а не шумиха. Они и так достаточно натерпелись.

