«Я узнаю его по походке»: мать пропавшего 8-летнего мальчика рассказала, как бывший муж похитил ее сына

Пропавшего в Новосибирске 8
Вечером в пятницу, 12 ноября, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали информацию о пропаже
«Полгода ребенка не видела вообще»
Елена Коровина (фамилия по новому мужу. — Прим. ред.) жила с бывшим мужем и двумя сыновьями в Иркутске. Однако в какой-то момент женщина не смогла терпеть его поведения и решила подать на развод.
— У него профессиональная деформация, он еще и бывший сотрудник полиции. Он вел себя в каких-то моментах неадекватно, и совместное проживание с ним стало просто невозможным. Так как он агрессивно реагировал на мое желание развестись, мне пришлось забрать детей и уехать в другой город — из Иркутска в Красноярск. Там мы две недели пробыли. Я устроилась на работу, детей устроила в садик и в школу. Но спустя две недели он приехал, по геолокации телефона старшего ребенка выследил и выкрал у меня обоих детей. Я там месяц отработала, вернулась в Иркутск и полтора года были судебные заседания по поводу дележки детей. Дети все это время были у него, к сожалению. Мы заявляли ходатайство об обеспечительных мерах, чтобы детей передали на период судебных тяжб мне. Но мне отказали, поскольку действовали в интересах детей и посчитали, что им будет лучше жить там, где они привыкли. А он их увез в тот дом, где мы жили, — рассказывает Елена.
В итоге суд женщина выиграла. По результатам психолого-педагогических экспертиз было признано, что бывший муж негативно влияет на детей. Но Елена забрала только младшего ребенка, старший же остался жить с отцом.
— Ему было на тот момент 13 лет, папа его запугал, ребенок под его воздействием боялся ко мне идти. Я решила, что да, ему там будет не очень хорошо, но дергать будет еще хуже, и оставила в покое, — объясняет женщина. — Стала жить с младшим ребенком, и спустя месяц после вынесения решения суда мы пошли с ребенком в торговый центр, я оставила его в игровой комнате, сама отошла в магазин. И бывший муж выкрал ребенка. Я пришла его забирать, а мне сказали: «мы его отдали вашему папе». И с этого момента я полгода сына не видела вообще. Он его закрыл в квартире, не водил в детский сад и в детский тренажерный зал. Я не могла ни в квартиру попасть, ни увидеть ребенка.
Елена подняла на уши полицию и судебных приставов, которые по ее словам, почти не пытались вернуть детей матери, несмотря на вынесенное судебное решение. Единственное, чего женщина добилась за полгода через главного судебного пристава по Иркутской области и уполномоченного по правам ребенка — одной встречи с сыновьями перед Новым годом.
Путь в Новосибирск
Несмотря на то что суд постановил оставить детей с матерью, по факту Елена не видела сыновей. Поэтому она приняла решение забрать Никиту самостоятельно.
— Честно скажу, я ребенка просто караулила возле дома. Я его просто схватила. Там за меня заступились мужчины на улице, потому что бывший муж пытался газовым баллончиком прыскать, применять физическую силу. Я забрала ребенка и через неделю уехала в Новосибирск, — пояснила женщина.
Приехав в город, почти год Елена старалась жить тихо: без прописки и официального места работы. Она боялась, что бывший муж, некогда сотрудник полиции, снова найдет ее и заберет сына. Однако Никите нужно было идти в первый класс, поэтому мама устроила его в школу недалеко от дома. Тогда отец мальчика сделал запрос через министерство образования и узнал, где учится сын.
— Ребенок со второго класса в школу ходит сам. У него есть смарт-часы, которые я ему купила, чтобы отслеживать геолокацию. Сегодня напрягло то, что он пришел в школу и не отзвонился. От классного руководителя узнала, что он не дошел до школы. Я побежала в школу поднимать камеры видеонаблюдения, и по ним я увидела знакомую фигуру бывшего мужа. Он был в капюшоне, но я 20 лет с ним прожила, узнаю его просто по походке, — добавила она.
Елена говорит, что у Никиты в связи со сложным разводом родителей есть неврологические проблемы, которые надо лечить. В школе ему назначили логопеда и психолога, однако сейчас, очевидно, лечение будет прервано.