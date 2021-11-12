«Я узнаю его по походке»: мать пропавшего 8-летнего мальчика рассказала, как бывший муж похитил ее сына

«Полгода ребенка не видела вообще»

Елена Коровина (фамилия по новому мужу. — Прим. ред.) жила с бывшим мужем и двумя сыновьями в Иркутске. Однако в какой-то момент женщина не смогла терпеть его поведения и решила подать на развод.

— У него профессиональная деформация, он еще и бывший сотрудник полиции. Он вел себя в каких-то моментах неадекватно, и совместное проживание с ним стало просто невозможным. Так как он агрессивно реагировал на мое желание развестись, мне пришлось забрать детей и уехать в другой город — из Иркутска в Красноярск. Там мы две недели пробыли. Я устроилась на работу, детей устроила в садик и в школу. Но спустя две недели он приехал, по геолокации телефона старшего ребенка выследил и выкрал у меня обоих детей. Я там месяц отработала, вернулась в Иркутск и полтора года были судебные заседания по поводу дележки детей. Дети все это время были у него, к сожалению. Мы заявляли ходатайство об обеспечительных мерах, чтобы детей передали на период судебных тяжб мне. Но мне отказали, поскольку действовали в интересах детей и посчитали, что им будет лучше жить там, где они привыкли. А он их увез в тот дом, где мы жили, — рассказывает Елена.