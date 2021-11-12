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Не дошел до школы, браслет отключен: в Новосибирске пропал 8-летний ребенок

Волонтеры объявили сбор на поиск

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Ребенок ушел из дома еще утром, но в школе не появился

Ребенок ушел из дома еще утром, но в школе не появился

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8-летний мальчик не дошел до школы и пропал в Новосибирске

Вечером в пятницу, 12 ноября, в Калининском районе Новосибирска пропал 8-летний Никита Зиотдинов. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт»:

— Мальчик утром ушел из дома в школу. На перемене после первого урока маме позвонил классный руководитель и спросил, где ребенок. Ребенка в школе не было. Мальчик носит браслет с программой слежения. Оказалось, что устройство отключено в нескольких метрах от дома по дороге в школу. С того момента о местонахождении ребенка ничего не известно, — сообщила руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Ранее мальчик из дома не убегал.

Особые приметы: рост около 146 сантиметров, нормального телосложения, короткие темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черно-белую куртку, темно-синие брюки, серые резиновые сапоги и серую шапку, коричневые перчатки. С собой был синий рюкзак и пакет.

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поисковый отрядпропал ребенок«ЛизаАлерт»
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