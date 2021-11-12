Не дошел до школы, браслет отключен: в Новосибирске пропал 8-летний ребенок

Вечером в пятницу, 12 ноября, в Калининском районе Новосибирска пропал
— Мальчик утром ушел из дома в школу. На перемене после первого урока маме позвонил классный руководитель и спросил, где ребенок. Ребенка в школе не было. Мальчик носит браслет с программой слежения. Оказалось, что устройство отключено в нескольких метрах от дома по дороге в школу. С того момента о местонахождении ребенка ничего не известно, — сообщила руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.
Ранее мальчик из дома не убегал.
Особые приметы: рост около 146 сантиметров, нормального телосложения, короткие темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черно-белую куртку, темно-синие брюки, серые резиновые сапоги и серую шапку, коричневые перчатки. С собой был синий рюкзак и пакет.