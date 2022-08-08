История самого маленького мужчины СССР — его предлагали заспиртовать в банке, а он выжил и женился на красавице

Это сейчас общество поддерживает людей с особенностями развития, яркий пример — Ник Вуйчич. Человек, который родился без рук и без ног, в наше время может стать мотивационным оратором, писателем, мужем и отцом. Но сегодняшнему герою, который родился в 1936 году в деревне Сара Ульяновской области, даже мечтать не приходилось о таких возможностях. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили историю жизни самого маленького мужчины СССР.
«На человека даже не похож»
Константин Морозов о такой поддержке даже и не думал. Всё детство он слышал о себе «чертенок», «лягушонок», «карлик», односельчане вообще советовали отдать Костю-гнома, как его называли в родной деревне, на опыты. Его рост был всего 63 сантиметра, а причиной подобной аномалии была редкая болезнь под названием хондродистрофия. При таком заболевании роль костей у человека выполняют мягкие хрящи.
В итоге у Кости не развивался скелет, из-за чего он не мог вести нормальную жизнь. Позже маленький человек всем рассказывал, что его мама во время беременности сильно ударилась из-за падения, что отразилось на нём.
— Моя мама была на сносях и как-то упала в погреб. Может быть, поэтому я таким и уродился. Ведь, кроме меня, у родителей еще восемь сыновей. И все нормальные, — вспоминал сам Костя в интервью. А повитуха, которая принимала роды у мамы Константина, упала в обморок. Женщина была уверена: долго малыш не протянет. Но, к всеобщему удивлению, Костя ел и делал всё, что в привычном понимании должен делать младенец. Спал малыш в крохотной колыбели размером с книжку, которую ему соорудил отец, и совершенно не собирался умирать.
Позже сам Константин расскажет, что, когда он родился, отец положил его на ладошку, такой он был крохотный. А вот священник, увидев ребенка, сначала отказался его крестить, ведь он «на человека даже не похож». Но в конце концов согласился и провел обряд, а малыш оказался живучим. Охотно и много ел, набирался сил, рано начал говорить, сам научился читать.
Когда ребенку было 6 месяцев, родители повезли его в Казань, чтобы показать врачам. Но те не смогли ничем помочь и предложили родителям ужасную вещь: сделать из Константина пособие для студентов медицинских вузов, а для этого заспиртовать и поместить в банку. Отец маленького человека, конечно, ужасно разозлился и сказал: «Как появился на свет, пусть так из него и уходит. Я на себя такой грех брать не буду».
Учись быть полезным
Школьные годы Константина были совсем недолгими — его отчислили через 2 дня после начала учебы. Директор выгнал его только потому, что вид необычного мальчика пугал педагогов и учеников. Вместо того чтобы дождаться, пока все привыкнут к ребенку, руководство решило, что Косте ни к чему образование.
Но несмотря на это, книги стали его любимым увлечением. Морозов мог читать ночи напролет. Родители постоянно твердили сыну: «Учись быть полезным!» И тот следовал совету, придумывая, каким делом можно заняться, чтобы не быть нахлебником.
Когда мальчику было всего 5 лет, началась война и отца забрали на фронт. Надо было как-то кормить семью, и тогда Костя устроился на молочную ферму паять фляги. Братья засовывали малыша внутрь емкости, где он работал все дни напролет. Мальчик был сообразительным, с хорошо развитым инженерным умом. Он легко чертил схемы, понимал устройство машин, мог разобрать и собрать любой механизм. Например, он сам спаял для себя тарантас, на котором передвигался по деревне.
Когда отец вернулся с фронта — по схемам Кости он собрал швейную машинку. И парень стал зарабатывать вытачиванием веретен для прялок. Это были хорошие деньги, на которые жили все члены семьи после войны.
Кстати, Костя-гном все-таки окончил школу экстерном — учителя хвалили его за хорошо поставленную речь и красноречие. И вскоре необычному парню предложили стать комсомольским инструктором. В сельском ДК Константин выступал с речами о КПСС. Его ставили на стол, и люди с любопытством слушали малыша-агитатора.
Женитьба на красавице и жизнь в интернате
Через несколько лет братья разъехались из родительского дома, а Морозов попросился в интернат. Говорил, что соседи надоели. Как придут к Морозовым в дом, так ахают: «Бедный Костя, как мучается. Надо было его умертвить».
В доме инвалидов маленький человек сразу стал редактором местной газеты, делал что-то вроде театральных постановок, там же сам выступал с забавными рассказами, пародиями. Даже выучился играть на губной гармошке, чтобы номера выходили смешнее. А в возрасте 34 лет Костя влюбился. Она была на год моложе. Костя и Лидия испытывали искренние чувства друг к другу. Рост девушки был 1 метр 55 сантиметров, но это не мешало влюбленным. Интересно, что инициативу проявила Лидия.
— Выхожу как-то на улицу и вижу на скамейке симпатичную девушку, — рассказывал историю знакомства с женой Морозов. — Спросил, как зовут, и сразу признался, что она мне люба. Потом я уехал лечиться в Москву. Через 8 лет опять попал в интернат. И приходит ко мне сама Лида. Посидела, помолчала, а потом говорит: «Не могу без тебя». Тут мы и решили уйти из интерната и расписаться. Лида меня всего на два года младше. Я дал ей денег (шабашил прилично — чинил часы), она купила комнату в доме. Подали заявление в ЗАГС.
Грустно, но не нашлось ни одного свидетеля, которые бы захотели фиксировать брак такой странной пары. Молодоженам даже пришлось специально договариваться, чтобы их расписали без свидетелей.
После женитьбы у Константина «открылось второе дыхание». Самый маленький человек в стране сделал из мотороллера что-то вроде трактора — на нём он ездил в магазин и помогать по хозяйству жителям деревни, заниматься мелким ремонтом. Представляете, он даже научился кройке и сам шил супруге платья во времена советского дефицита. Пара очень хотела детей, но их мечте не суждено было сбыться. Но даже невозможность стать родителями не омрачила их маленькое счастье. Они посадили небольшой сад, варили варенье, одними из первых купили телевизор — и именно к ним его ходили смотреть все соседи.
Но в начале 1980-х годов болезни посыпались на семью одна за другой, не стало сил ухаживать за домом и садом. У Кости сильно ныли суставы, скакало давление. На семейном совете было решено продать имущество и снова переехать в интернат. Им выделили комнатку, где они обустроили свой маленький мирок. Морозов купил детский велосипед, на котором ездил по коридорам интерната, помогал с мелким ремонтом другим инвалидам.
— Да я на свою судьбу не ропщу! — говорил Костя. — Мог бы быть в банке заспиртованным. А так меня бы только на пол посадить: там я себя как рыба в воде чувствую. Всю жизнь работал. Меня никто не упрекнет в том, что я государственный нахлебник.
Его жены Лиды не стало в 2000 году. Константин пережил любимую на 9 лет. Чтобы не думать, как осиротела их комната, старался всё время быть полезным для других. Есть данные, что он даже в день своей смерти, уже неходячий, чинил часы для одного из соседей. Морозов прожил 73 года, вопреки всем прогнозам врачей.
Что еще почитать
Абсолютно голая: правила жизни модели с тотальной алопецией. Она полностью облысела из-за генетической ошибки.
Супервумен: история сибирячки, которая стала чемпионкой мира по пол-дэнсу в 53 года.
«Я думала, что у меня нет части мозга». Как живет и строит карьеру красотка с рассеянным склерозом.