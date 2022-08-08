История самого маленького мужчины СССР — его предлагали заспиртовать в банке, а он выжил и женился на красавице

Позже сам Константин расскажет, что, когда он родился, отец положил его на ладошку, такой он был крохотный. А вот священник, увидев ребенка, сначала отказался его крестить, ведь он «на человека даже не похож». Но в конце концов согласился и провел обряд, а малыш оказался живучим. Охотно и много ел, набирался сил, рано начал говорить, сам научился читать.

Когда ребенку было 6 месяцев, родители повезли его в Казань, чтобы показать врачам. Но те не смогли ничем помочь и предложили родителям ужасную вещь: сделать из Константина пособие для студентов медицинских вузов, а для этого заспиртовать и поместить в банку. Отец маленького человека, конечно, ужасно разозлился и сказал: «Как появился на свет, пусть так из него и уходит. Я на себя такой грех брать не буду».