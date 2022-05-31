Обращалась на Вы даже после близости: как начиналась любовь Константина и Софьи Эрнст с разницей в возрасте 27 лет

Хейтеры не сомневались, что Софья начала карьеру в кино благодаря знаменитому мужу. Однако на самом деле Константин Эрнст был против поступления возлюбленной в Школу-студию МХАТ и вообще считал, что актрисы ненадежны в плане отношений. Наши коллеги из «СтарХита» вспомнили историю любви простой студентки и генерального директора Первого канала, всё было не так, как вы могли бы подумать.
Софья Заика (девичья фамилия) росла в Петербурге в семье банкира. Утонченной леди юная Соня не казалась, тинейджером она дружила с мальчишками, ездила в спортивные лагеря и участвовала в «хулиганствах». С 10 лет девочка занималась фехтованием — папа переживал из-за того, что дочка была неуклюжей и полноватой, вот и отправил ее в секцию.
— Несколько лет училась делать выпад, потому что пятая точка меня перевешивала. Но мы с тренером подружились. Я была неглупой девочкой, так что в результате у меня всё получилось, — отмечала Софья.
Девушка добилась определенных успехов в мастерстве владения шпагой, однако спортивная история закончилась, так как Софья чувствовала, что не готова посвятить жизнь фехтованию. С подачи родителей Заика поступила на экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, хотя абсолютно не понимала математическую часть этой науки.
Переезд в Москву
Хотя Софья была из обеспеченной семьи, она рано захотела независимости. Девушка не боялась пробовать новое и не стеснялась выполнять работу просто ради денег, например, трудилась официанткой и администратором в ресторане знакомой. Жизнь с чистого листа Заика начала, когда перебралась в Москву и устроилась в Модный дом Ульяны Сергеенко.
— Потом я ушла от Ульяны, потому что поняла, что это не мое. У нее я работала с клиентами, принимала заказы, проводила примерки, встречала гостей. Я была менеджером по работе с клиентами. Это был классный опыт, но потом я поняла, что надо двигаться дальше, а куда — не знала, — признавалась Софья.
Чтобы разобраться в себе, Софья даже ходила к психоаналитику. Специалист озвучил простую вещь: не нужно искать компромиссы и останавливаться, если есть высшая цель. А ведь предчувствие, что профессия мечты где-то рядом, преследовало Заику давно.
— Я в детстве проигрывала роли сама с собой, когда меня укладывали спать, всё время я была в мечтах, — вспоминала Софья. — Но я ходила мимо Театральной академии на Моховой, и мне казалось, что это что-то недостижимое. Я не могла себе позволить туда поступать, для меня эта тема была закрыта. А потом в один момент всё изменилось.
Судьбоносная встреча
Проработав у Ульяны Сергеенко год, Заика ушла в свободное плавание, став стилистом и байером. Когда девушка познакомилась с Константином Эрнстом, организовывавшим в тот момент открытие Олимпийских игр, она была совсем не при параде. Но сложилось так, что генеральный директор Первого канала заговорил с Софьей и спросил, чем она занимается. Она ответила, что одевает богатых женщин, и одно лишь это произвело на медиаменеджера хорошее впечатление — другая на ее месте наверняка окрестила бы себя как минимум фешен-экспертом.
Обоим захотелось продолжить общение. Если в первую встречу Софья не чувствовала себя Золушкой перед прекрасным принцем, то в дальнейшем ощутила, что не знает и половины того, о чем вел беседы продюсер. На свиданиях Заике приходилось держать на коленках телефон, чтобы гуглить темы разговоров. Возвращаясь домой, девушка читала статьи целиком, чтобы в дальнейшем не вскрылись пробелы в знаниях.
Однажды Софья «спалилась», в книжном магазине со стопкой книг по вчерашней теме беседы ее застукал сам Эрнст. Девушка была готова сквозь землю провалиться, однако медиаменеджера эта ситуация тронула.
— Я сказала какую-то глупость, естественно, он меня раскусил. Знаете, я ужасно боялась, что он поймет, что я самозванка. Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась, — признавалась актриса.
Как потом отмечала Софья, времени и ресурса на долгие ухаживания у Константина Львовича не было, так что влюбленные быстро съехались и начали жить как муж и жена. При этом даже после первой близости девушка продолжала называть избранника на Вы.
— Это был очень долгий путь. Вообще, мне свойственно долго сближаться, — поясняла артистка.
С момента появления на публике с гендиректором Первого канала к Софье было приковано внимание прессы, хотя пара и старалась не распространяться о личном. Тут же появились слухи о былых любовных победах Заики, мол, она крутила романы с диджеем Федором Бумером и фотографом Тимофеем Колесниковым, а в период сотрудничества с Сергеенко вскружила голову мужу начальницы, из-за чего и покинула модный дом. Сплетни не нашли подтверждения, так что любопытствующим оставалось лишь гадать, была ли Соня серьезно кем-то увлечена до Эрнста.
Впрочем, имело ли это значение, если в 2017 году Софья объявила о смене фамилии. Уже позднее актриса рассказывала о скромной росписи за пять минут до закрытия Грибоедовского загса и потерянных обручальных кольцах. Плохой приметой пропажа не стала, ведь гармоничная пара и сегодня неразлучна.
Между семьей и карьерой
В 2014 году Заика пошла с друзьями в ресторан «Симачев» и услышала, как Анна Чиповская (российская актриса театра и кино. — Прим. ред.) выразительно читает стихи. Это так потрясло девушку, что она с восторгом воскликнула: «Ань, ну так круто, ты же актриса». Чиповская удивленно отметила, что шанс стать артисткой есть и у Софьи. С этого всё и началось, девушка записалась на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ.
Вскоре после этого случилась та самая судьбоносная встреча с будущим мужем в Сочи, а вернувшись в Москву Заика поступила на платное отделение, хотя Константин Эрнст был не в восторге от этой идеи.
— Он надеялся, что я не поступлю, потом он надеялся, что я не выдержу ритма первых двух курсов, потом — что первое материнство меня усмирит, — смеялась артистка. — Но когда меня не остановило и второе материнство, он махнул уже рукой и сказал: «Ну что же поделать, вот так вот мне не повезло». Оказалось, что у него всю жизнь была боязнь отношений с актрисой. Ему кажется, что это не подходящие для отношений женщины. Теперь ему приходится иметь с этим дело.
Софья была уверена, что материнство не ограничивает, а наоборот расширяет возможности женщины, а потому не уходила в академический отпуск, когда родила дочек Эрику и Киру, а лишь брала небольшие перерывы в учебе.
Когда Рената Литвинова пригласила ее в короткометражку «Петербург. Только по любви», актриса была беременна. Дату съемок назначили через две недели после родов, и Софья до последнего боялась рассказать об этом избраннику. В итоге артистка сказала, что ей не нужны никакие подарки в честь появления малыша на свет, а только разрешение поработать с Литвиновой. Желаемое женщина получила.
Позже актриса сыграла прототип Марины Влади в сериале «Таинственная страсть», в картине «ВМаяковский» получила роль Татьяны Яковлевой. Первый по-настоящему большой успех пришел к Софье с яркой ролью провинциалки Даши Смирновой в сериале «Содержанки».
— Через некоторое время после начала съемок я получила две полоски, но была уже глубоко в съемочном процессе, и по мере продвижения съемок у меня рос живот, — откровенничала актриса.
В мае 2020 года артистка родила мужу сына. Софья отмечала, что рождение мальчика привнесло в ее жизнь океан нежности, по ее мнению, девочки больше направлены на собственные желания, а вот маленькие мужчины с интересом изучают мир и окружающих, сочетая в себе удивительную открытость и хрупкость. Актриса посвящает много времени воспитанию троих детей, но при этом не намерена бросать профессию. Так, Эрнст играет на сцене Московского художественного театра имени Чехова в нескольких спектаклях, а телезрители ждут ее новых ролей в кино.
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