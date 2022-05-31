Обращалась на Вы даже после близости: как начиналась любовь Константина и Софьи Эрнст с разницей в возрасте 27 лет

Девушка добилась определенных успехов в мастерстве владения шпагой, однако спортивная история закончилась, так как Софья чувствовала, что не готова посвятить жизнь фехтованию. С подачи родителей Заика поступила на экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, хотя абсолютно не понимала математическую часть этой науки.

Переезд в Москву

Хотя Софья была из обеспеченной семьи, она рано захотела независимости. Девушка не боялась пробовать новое и не стеснялась выполнять работу просто ради денег, например, трудилась официанткой и администратором в ресторане знакомой. Жизнь с чистого листа Заика начала, когда перебралась в Москву и устроилась в Модный дом Ульяны Сергеенко.