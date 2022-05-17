Когда муж — бесчувственный хам, а орущих детей хочется заткнуть: психолог — о том, как избежать выгорания в семье

Написано немало книг и статей, как воспитывать детей и что с ними происходит во время взросления, в чём они нуждаются и как сделать так, чтобы они выросли счастливыми и гармоничными. А как часто мы задаемся вопросом, в чём нуждаются сами родители? Как чувствуют себя молодые мамы, когда появляется ребенок и жизнь кардинально меняется? На эту тему размышляет новосибирский практикующий психолог Ольга Волынец. Далее — от первого лица.
В обществе (среди моих подписчиков точно) принято считать, что женщина природой настроена на ребенка и на декрет. Ей всё должно даваться легко, так придумала природа. Послеродовой депрессии не существует, это всё выдумки. Иди и делай, приведи себя в порядок, улыбайся, ухаживай за ребенком, мужем, делай домашние дела. Принимай критику от взрослого поколения в духе «мои дети так себя не вели». В результате у женщины появляются убеждения, ведущие к истощению:
— Надо быть хорошей матерью!
— Надо всегда уступать!
— Надо жертвовать собой ради других!
Как правило, мальчиков и девочек в процессе социализации учат подавлять одни чувства и поощряют другие. Так появляются заботливые девочки, которым сложно брать на себя ответственность, и ответственные мальчики, которым сложно быть чуткими.
В воспитании девочек поощряется проявление заботы и чуткости к окружающим, забота о себе чаще подавляется. Когда девочка вырастает в женщину, выходит замуж и рожает детей, сценарий актуализируется. Она заботится о муже, детях, доме — и на себя часто времени не остается.
Игнорирование собственных чувств и потребностей неизбежно ведет к истощению. Когда женщина не может позаботиться о себе сама, она начинает требовать этого от окружающих. Муж становится бесчувственным хамом. Орущих детей хочется заткнуть любой ценой. Тогда женщина начинает рваться на работу, думая, что это решит все её проблемы. Но и это становится дополнительной обузой.
В реальности каждая женщина сама делает выбор заботиться обо всех и отодвигать себя и свою личность на задний план: «Вот дети вырастут, и я начну заботиться о себе». НЕТ. Забота о себе — это ежедневный выбор. И не дети, муж и окружающие мешают проявлять заботу о себе.
Только эмоционально здоровая мать может вырастить эмоционально здорового ребенка. Это как в самолете: сначала маску на себя, потом — на ребенка.
Необходимо начать прислушиваться к своим желаниям и уважать их, научиться принимать «поглаживания» за то, что женщина представляет собой как личность, а не за то, что она отдает другим. Важно научиться ставить свои потребности выше потребностей других людей. Научиться заботиться о своем теле, но не для достижения «стандартов красоты», а для хорошего самочувствия. Отдавать приоритет своему физическому и душевному здоровью.
Забота об эмоциональном состоянии начинается с признания своих собственных потребностей и чувств. Человеку необходимо их удовлетворять, иначе он начинает ломаться.
Некоторым женщинам удается найти баланс между заботой о себе, семьей и работой. Почитайте, как красивая многодетная сибирячка превратила свои увлечения в бизнес: у нее школа танцев и бренд одежды.