Когда муж — бесчувственный хам, а орущих детей хочется заткнуть: психолог — о том, как избежать выгорания в семье

Игнорирование собственных чувств и потребностей неизбежно ведет к истощению. Когда женщина не может позаботиться о себе сама, она начинает требовать этого от окружающих. Муж становится бесчувственным хамом. Орущих детей хочется заткнуть любой ценой. Тогда женщина начинает рваться на работу, думая, что это решит все её проблемы. Но и это становится дополнительной обузой.

В реальности каждая женщина сама делает выбор заботиться обо всех и отодвигать себя и свою личность на задний план: «Вот дети вырастут, и я начну заботиться о себе». НЕТ. Забота о себе — это ежедневный выбор. И не дети, муж и окружающие мешают проявлять заботу о себе.