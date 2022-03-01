«Продукты в магазин привозят несколько раз в год»: история Влады, которая бросила Париж и уехала работать на край земли

Десять лет назад Влада Вальченко уехала из столицы Франции и навсегда связала свою жизнь с «заповедным братством». Сейчас она с мужем и двумя детьми живет в поселке Провидения на Чукотке и пока не планирует возвращаться в цивилизацию. Специально для портала «Вокруг Света» и благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» Влада рассказала, как живет и работает на краю земли и помогает заботиться о дикой природе. Публикуем ее рассказ от первого лица.



За одну секунду поняла — мое!

Я городской ребенок, выросла в Ростове-на-Дону, училась в Москве в Лингвистическом университете, жила в общежитии в самом центре, возле Красной площади. Мне там очень нравилось. На студенческих каникулах ездила волонтером в разные страны, участвовала в том числе в природоохранных проектах.