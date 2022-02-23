Магия какая-то: 5 влюбленных пар, которые решили пожениться в красивую зеркальную дату — 22.02.2022

Молодожены любят выбирать красивые даты для дня свадьбы — кому-то хочется получить особенный штамп в паспорте, кто-то верит в магию чисел или в удачу, которая щедро раздается брачующимся в такой особенный день. 22.02.2022 — красивая зеркальная дата, весьма привлекательная для желающих вступить в брак. Мы поговорили с парами, которые поженились в этот уникальный вторник и спросили, почему они решили выбрать именно такое число.
Зеркальная дата, которая читается в обе стороны одинаково, выпадает раз в 180 лет. Для тех, кто сверяется с лунным календарем, просто напомним, что на 22.02.2022 выпали еще и
Известно, что на эту дату заявки отправили 167 пар, начиная с марта 2021 года. Как сообщили в Управлении ЗАГС по Новосибирской области, последнее заявление на эту дату приняли в январе 2022 года.
— По состоянию на 31 января 2022 года на государственную регистрацию заключения брака на 22.02.2022 подано 167 заявлений. Первое заявление поступило в марте 2021 года (всего в 2021 году поступило 87 заявлений), — рассказали в пресс-службе ЗАГС.
Мария и Николай вместе уже больше двух лет. В сентябре прошлого года они решили пожениться и подали заявление. Будущих супругов привлекла красивая дата, которая оказалась свободной. 22 февраля 2022 года у Марии и Николая просто роспись, а на лето запланирована красивая свадебная церемония и банкет.
Михаил и Ольга рассказывают, что им было сложно выбрать дату и время для регистрации. Пара смотрела варианты в нескольких ЗАГСах, ближайшая выпала на 22 февраля, следующие дни были только на август и сентябрь, ждать столько времени им не хотелось.
— У нас вообще забавная история знакомства, Ольга — сотрудница «Вектора» в Кольцово, а я — тракторист. Мы сейчас в аэропорт, полетим отдыхать, по дороге подумаем куда, — улыбается Михаил.
Вячеслав и Кристина вместе уже 4 года. Решение пожениться приняли совместно, опустив традиционное: встал на одно колено и задал тот самый вопрос, просто захотели оба, и всё.
— Мы увидели, что в 2022 году будет такая красивая дата и решили проверить, свободна ли она для заключения брака, оказалось, что да. Мы очень рады, что так получилось, — говорит невеста с улыбкой. После регистрации брака пара отправится на свадебный банкет.
Виктория и Илья верят в магию зеркальной даты и выбрали ее неслучайно. Пара вместе больше года, летом Илья сделал своей возлюбленной предложение.
— Это было во время отдыха в Горном Алтае. Мы поднимались на подъемнике, очень красивые виды вокруг, и на высоте Илья спросил меня, выйду ли я за него замуж. Это было неожиданно и приятно, — делится девушка. Молодожены не стали устраивать большой банкет, после регистрации решили посидеть с родителями, а потом улететь отдыхать в Питер.
Вячеслав и Людмила тоже выбрали зеркальную дату для вступления в брак. Комбинация чисел привлекла невесту, а жених поддержал выбор любимой. Пара рассказала, что вместе уже почти год, а предложение руки и сердца получилось внезапным и стало для Людмилы настоящим сюрпризом. Молодожены решили расписаться вдвоем, без банкетов и церемоний.
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