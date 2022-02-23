Магия какая-то: 5 влюбленных пар, которые решили пожениться в красивую зеркальную дату — 22.02.2022

Молодожены любят выбирать красивые даты для дня свадьбы — кому-то хочется получить особенный штамп в паспорте, кто-то верит в магию чисел или в удачу, которая щедро раздается брачующимся в такой особенный день. 22.02.2022 — красивая зеркальная дата, весьма привлекательная для желающих вступить в брак. Мы поговорили с парами, которые поженились в этот уникальный вторник и спросили, почему они решили выбрать именно такое число.



Зеркальная дата, которая читается в обе стороны одинаково, выпадает раз в 180 лет. Для тех, кто сверяется с лунным календарем, просто напомним, что на 22.02.2022 выпали еще и 22-е лунные сутки. Восемь двоек за раз (символ бесконечности) — самое время загадывать желание.