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Подавали заявление с марта 2021: 167 пар новосибирцев хотят пожениться в «зеркальную дату»

На 22 февраля жители региона записывались с марта 2021 года

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Многие придают дате 22.02.2022 сакральный смысл

Многие придают дате 22.02.2022 сакральный смысл

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В Новосибирской области в день «зеркальной даты», 22.02.2022, хотят пожениться 167 человек. Как сообщили в Управлении ЗАГС по Новосибирской области, последнее заявление на эту дату приняли в январе 2022 года.

— По состоянию на 31 января 2022 года на государственную регистрацию заключения брака на 22.02.2022 подано 167 заявлений. Первое заявление поступило в марте 2021 года (Всего в 2021 году поступило 87 заявлений), — рассказали в пресс-службе ЗАГС.

Сейчас подать заявление на «зеркальную дату» уже невозможно.

Новосибирцы Анастасия и Дмитрий приняли участие в программе «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». По итогам голосования они набрали наибольшее количество баллов и победили. Приз для молодоженов — свадебное путешествие.

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