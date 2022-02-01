Подавали заявление с марта 2021: 167 пар новосибирцев хотят пожениться в «зеркальную дату»

В Новосибирской области в день «зеркальной даты», 22.02.2022, хотят пожениться 167 человек. Как сообщили в Управлении ЗАГС по Новосибирской области, последнее заявление на эту дату приняли в январе 2022 года.
— По состоянию на 31 января 2022 года на государственную регистрацию заключения брака на 22.02.2022 подано 167 заявлений. Первое заявление поступило в марте 2021 года (Всего в 2021 году поступило 87 заявлений), — рассказали в пресс-службе ЗАГС.
Сейчас подать заявление на «зеркальную дату» уже невозможно.
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