Не даст телефон: топ-5 самых желанных и недоступных женщин по знаку зодиака

Сейчас бытует мнение, что современных девушек не надо завоевывать, они сами придут, да еще и дары принесут, чтобы задобрить возлюбленного. Но это далеко не всегда так, некоторые знаки зодиака и их прекрасные представительницы до сих пор отличаются недоступностью. Тем притягательнее и желаннее они для мужчин. Специально для наших коллег из «СтарХита» эксперт и победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о самых недоступных представительницах прекрасного пола по знакам зодиака.
5-е место: Козерог
Женщина-Козерог любит внимание. Ей важно ощущать себя 100% женщиной рядом с мужчиной. Она не будет ему мамой, сестрой, дочкой, она будет истинной женщиной, которую нужно соблазнять и удивлять. Под силу ли это мужчинам? Она позволит вам быть рядом, но не откроет так просто двери в свою жизнь. Она недоступна, и в этом ее шарм.
4-е место: Весы
Для флирта место есть всегда, но вот подобрать ключики к сердцу будет непросто. Нужно быть очень умным и самодостаточным человеком, чтобы покорить эту женщину. Ей непонятен язык комплиментов, она ждет поступков. Ни один букет и даже поляна цветов не заменят той самой искренности, которую она ищет в глазах партнера.
3-е место: Близнецы
Она знает, чего хочет. Ей трудно угодить и переубедить. Она часто сомневается, а значит, условия игры могут бесконечно меняться. Ей важно чувствовать себя комфортно рядом с мужчиной. А вот в силу переменчивого настроения понятие комфорта видоизменяется. Угнаться за ее ритмом непросто. Требовательна. В меру холодна. Душа наизнанку — не про нее. Она выбирает не только сердцем, но и головой. Задача не из легких — завоевать женщину-Близнеца.
2-е место: Водолей
Утонченная натура и глубина никогда не позволят ей согласиться на то, что есть. Она будет искать, выбирать, менять, примерять до тех пор, пока не останется сомнений. Для нее важны статус мужчины и финансовые аспекты, которые она считает обязательным вкладом в совместную жизнь. Она обосновывает, схематизирует, вычисляет, анализирует. Завоевать моментально ее можно, только поразив подвигом до глубины души, но и этого будет недостаточно, если по остальным пунктам мужчина слаб.
1-е место: Скорпион
Она доступна, но такой ценой, что не каждый готов заплатить. И цена эта будет только расти. Скидок в данном случае в прямом и переносном смысле тоже ждать не стоит. Есть планка у женщины-Скорпиона. Она ее держит крепко. Даже влюбившись, даже подарив свое сердце, она сможет удержать ту самую планку. Бескомпромиссная, смелая, сложная, как пазл, но, достучавшись, вы будете щедро награждены преданностью и уважением в полном смысле этих слов.
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