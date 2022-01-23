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Не даст телефон: топ-5 самых желанных и недоступных женщин по знаку зодиака

Может быть, именно ваша любимая входит в этот список, поэтому вам с ней так сложно (но это не точно)

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказывает, как завоевать самых недоступных женщин

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказывает, как завоевать самых недоступных женщин

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Сейчас бытует мнение, что современных девушек не надо завоевывать, они сами придут, да еще и дары принесут, чтобы задобрить возлюбленного. Но это далеко не всегда так, некоторые знаки зодиака и их прекрасные представительницы до сих пор отличаются недоступностью. Тем притягательнее и желаннее они для мужчин. Специально для наших коллег из «СтарХита» эксперт и победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о самых недоступных представительницах прекрасного пола по знакам зодиака.

5-е место: Козерог

Женщина-Козерог любит внимание. Ей важно ощущать себя 100% женщиной рядом с мужчиной. Она не будет ему мамой, сестрой, дочкой, она будет истинной женщиной, которую нужно соблазнять и удивлять. Под силу ли это мужчинам? Она позволит вам быть рядом, но не откроет так просто двери в свою жизнь. Она недоступна, и в этом ее шарм.

4-е место: Весы

Для флирта место есть всегда, но вот подобрать ключики к сердцу будет непросто. Нужно быть очень умным и самодостаточным человеком, чтобы покорить эту женщину. Ей непонятен язык комплиментов, она ждет поступков. Ни один букет и даже поляна цветов не заменят той самой искренности, которую она ищет в глазах партнера.

3-е место: Близнецы

Она знает, чего хочет. Ей трудно угодить и переубедить. Она часто сомневается, а значит, условия игры могут бесконечно меняться. Ей важно чувствовать себя комфортно рядом с мужчиной. А вот в силу переменчивого настроения понятие комфорта видоизменяется. Угнаться за ее ритмом непросто. Требовательна. В меру холодна. Душа наизнанку — не про нее. Она выбирает не только сердцем, но и головой. Задача не из легких — завоевать женщину-Близнеца.

2-е место: Водолей

Утонченная натура и глубина никогда не позволят ей согласиться на то, что есть. Она будет искать, выбирать, менять, примерять до тех пор, пока не останется сомнений. Для нее важны статус мужчины и финансовые аспекты, которые она считает обязательным вкладом в совместную жизнь. Она обосновывает, схематизирует, вычисляет, анализирует. Завоевать моментально ее можно, только поразив подвигом до глубины души, но и этого будет недостаточно, если по остальным пунктам мужчина слаб.

1-е место: Скорпион

Она доступна, но такой ценой, что не каждый готов заплатить. И цена эта будет только расти. Скидок в данном случае в прямом и переносном смысле тоже ждать не стоит. Есть планка у женщины-Скорпиона. Она ее держит крепко. Даже влюбившись, даже подарив свое сердце, она сможет удержать ту самую планку. Бескомпромиссная, смелая, сложная, как пазл, но, достучавшись, вы будете щедро награждены преданностью и уважением в полном смысле этих слов.

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