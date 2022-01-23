Не даст телефон: топ-5 самых желанных и недоступных женщин по знаку зодиака

5-е место: Козерог

Женщина-Козерог любит внимание. Ей важно ощущать себя 100% женщиной рядом с мужчиной. Она не будет ему мамой, сестрой, дочкой, она будет истинной женщиной, которую нужно соблазнять и удивлять. Под силу ли это мужчинам? Она позволит вам быть рядом, но не откроет так просто двери в свою жизнь. Она недоступна, и в этом ее шарм.

4-е место: Весы

Для флирта место есть всегда, но вот подобрать ключики к сердцу будет непросто. Нужно быть очень умным и самодостаточным человеком, чтобы покорить эту женщину. Ей непонятен язык комплиментов, она ждет поступков. Ни один букет и даже поляна цветов не заменят той самой искренности, которую она ищет в глазах партнера.

3-е место: Близнецы

Она знает, чего хочет. Ей трудно угодить и переубедить. Она часто сомневается, а значит, условия игры могут бесконечно меняться. Ей важно чувствовать себя комфортно рядом с мужчиной. А вот в силу переменчивого настроения понятие комфорта видоизменяется. Угнаться за ее ритмом непросто. Требовательна. В меру холодна. Душа наизнанку — не про нее. Она выбирает не только сердцем, но и головой. Задача не из легких — завоевать женщину-Близнеца.