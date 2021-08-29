Больше не красивые и глупые: сексолог рассказала, почему в конкурсах красоты теперь не участвуют красотки-куклы

Почему кажется, что на подобных мероприятиях все девушки на одно лицо? Потому что, если говорить о конкурсах с жесткими критериями отбора, то понятно, что плюс-минус девушки будут одинаковыми — с определенными стандартами красоты. Но если она не может ни петь, ни танцевать, то какой бы красоткой она ни была, она не пройдет дальше. Конкурсы на другие звания требуют индивидуальности — чем ты ярче, тем лучше.



А общественность, которая видит стереотипы про проплаченность или думает, что девушки имеют какие-то отношения с членами жюри, — это история про то, что люди привыкли к этим стереотипам и их вытаскивают наружу, не хотят думать по-другому. Грязное белье всегда эффектнее доставать.



Зачем нужны эти конкурсы?

Плюсы современных конкурсов красоты — прокачанный навык общения, новый круг знакомств, создание проектов, коллабораций и бизнесов, навык уверенного поведения, работа со стрессом, навыки нового стиля, умение договориться с собой и своей семьей. Очень важно объяснить семье, куда и зачем ты уходишь (встречи проходят через день). Получается, что вы выходите на новый этап. Это когда мама перестает быть «тыжматерью» и становится женщиной. Уточню, что «тыжмать» — женщина, которая вся такая в материнстве, у нее проявляется гиперопека, из-за которой теряют себя, мужей, потому что уходят в «мамские штуки». Благодаря таким решениям появляется поддержка, понимание. «Я молодец, я это сделала, для себя я уже победитель» — думают женщины.