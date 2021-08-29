Больше не красивые и глупые: сексолог рассказала, почему в конкурсах красоты теперь не участвуют красотки-куклы

Сексолог рассказала, кто участвует в современных конкурсах красоты
При просмотре фото с конкурсов красоты закрадывается ощущение, что красотки выглядят совершенно одинаково и даже как будто «под копирку». Но правда ли, что в этой индустрии ничего не меняется? Сексолог Ольга Сень рассказала, что сейчас происходит в мире стиля и моды, а также почему для участия в подобных мероприятиях не обязательно быть красоткой.
Конкурсы красоты изменили свою философию и миссию. Раньше был определенный набор красоток с одинаковыми стандартами красоты. Сейчас тоже есть мероприятия, где существуют жесткие критерии отбора — начиная с роста, возраста (от 18 до 23 лет), семейного положения, отсутствия детей, физических особенностей, наличия творческой составляющей и до отсутствия уголовного прошлого. Другой вопрос — появление титулов «Миссис», «Леди», «Интернэшнл», где происходит полная интенсивная психологическая перезагрузка. Если это конкурс на титул «Миссис», то там принимают участие даже женщины после декрета, весьма сложного периода.
Если раньше в программе был поход в купальниках, творческие задания, то сейчас это всё убрали и расширили сами каноны, добавили интеллектуальные аспекты. Благодаря возросшему интересу к интеллектуальности есть стимул к развитию. Помимо этого, девушкам и женщинам предлагаются дополнительные плюсы в виде психологических курсов, курсов самопознания, самопринятия, лекций сексолога. Сейчас важно не просто быть красоткой, а правильно носить платье, дефилировать, уметь держаться на сцене, преподносить себя, иметь ораторские навыки.
Откуда берутся стереотипы?
Стереотипы в нашем обществе складываются быстро, и чаще всего — негативные. Проще же придумать что-то плохое, грязный стереотип, и им пользоваться в жизни. Например, что всё куплено и проплачено, что на конкурсы красоты можно попасть только «по блату». Ассоциации выстраиваются с красивыми и глупыми девушками — всё как в кино. И у них, ну, конечно же, обязательно накачаны губы и сделана фигура. Я думаю, что бороться со стереотипами не нужно. Участницы конкурсов как минимум сами переступают через навязанное мнение «я некрасивая» и начинают двигаться вперед. Это очень важно для саморазвития. Такая вот смена глупых блондинок на умных и способных, имеющих свой бизнес, ведущих программы, семейных девушек и женщин. Программа стремится не к идеалу, а к принятию своей красоты и преподнесению этой красоты в общество.
Почему кажется, что на подобных мероприятиях все девушки на одно лицо? Потому что, если говорить о конкурсах с жесткими критериями отбора, то понятно, что плюс-минус девушки будут одинаковыми — с определенными стандартами красоты. Но если она не может ни петь, ни танцевать, то какой бы красоткой она ни была, она не пройдет дальше. Конкурсы на другие звания требуют индивидуальности — чем ты ярче, тем лучше.
А общественность, которая видит стереотипы про проплаченность или думает, что девушки имеют какие-то отношения с членами жюри, — это история про то, что люди привыкли к этим стереотипам и их вытаскивают наружу, не хотят думать по-другому. Грязное белье всегда эффектнее доставать.
Зачем нужны эти конкурсы?
Плюсы современных конкурсов красоты — прокачанный навык общения, новый круг знакомств, создание проектов, коллабораций и бизнесов, навык уверенного поведения, работа со стрессом, навыки нового стиля, умение договориться с собой и своей семьей. Очень важно объяснить семье, куда и зачем ты уходишь (встречи проходят через день). Получается, что вы выходите на новый этап. Это когда мама перестает быть «тыжматерью» и становится женщиной. Уточню, что «тыжмать» — женщина, которая вся такая в материнстве, у нее проявляется гиперопека, из-за которой теряют себя, мужей, потому что уходят в «мамские штуки». Благодаря таким решениям появляется поддержка, понимание. «Я молодец, я это сделала, для себя я уже победитель» — думают женщины.
Есть и подводные камни. В любом случае будет красивейшая — относительно канона красоты — девушка, которая выиграет. Не потому, что она во всем превосходила других. А потому, что город хочет в следующем этапе представить красотку, чтобы не ударить в грязь лицом. Еще всегда будут недовольные, потому что всем не угодить — играет принцип «наша девушка была лучшая».
Участвовать или нет?
Девушкам стоит идти на конкурсы красоты вне зависимости от стандартов (не берем в расчет отборы со слишком жесткими критериями). Бесплатно участвуют девушки с инвалидностью, многодетные. Сил на это тратится, конечно, много. Нужно хорошо выглядеть, но борьба и конкуренция позволяет встряхнуться от того самого кокона «тыжматери», когда женщина ходит с «хвостиком» в кроссовках и не думает ни о чем, кроме материнских забот. Если мы говорим о женщинах с детьми, то сейчас в рамках некоторых конкурсов работает «детская комната», где можно оставить ребенка. А с другой стороны, это повод договориться с семьей и попросить мужа, няню, бабушку посидеть с ребенком. Это и есть та самая поддержка.
Трудно говорить про девочек, которые с детства находятся в этой индустрии. Понятно, что им хочется красивыми выходить на сцену. Но здесь надо быть осторожнее с желаниями мамы, особенно если она себя не реализовала. В детских конкурсах нет жестких отборов, это скорее история про самоуверенность, основы макияжа, улучшение уровня риторики.
Самое интересное, что сейчас вся индустрия разделилась на большие и творческие или мотивационные проекты, где нет цели выбрать победителя. Там все участницы получают какие-то титулы или подарки. Зато женщина может побывать в женском кругу, перезарядиться, вырваться из плена декрета (а сейчас очень много девушек, родив одного, следом рожают второго). Куда идти участвовать и с какими ограничениями, выбирает каждая. Я наблюдала за участницами, и, да, есть такие, которые идут за победой, чтобы потом куда-то поехать дальше, брать новые высоты. Но есть и такие, которые приходят в проект, чтобы измениться. Это здорово и перспективно, выводит их на шаг вперед.
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