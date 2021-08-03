«Он пытался. Я пыталась. Не смогли»: известная в Новосибирске мама 10 детей объявила о разводе с мужем

Известная в Новосибирске мама 10 детей Оксана Усова объявила о своем решении разойтись с мужем спустя 14 лет брака.

Оксана Усова на сегодняшний день переживает тяжелое время — ее дочь Люба заболела лейкозом, с весны женщина разрывается между домом и больницей. К переживаниям о болезни дочери добавился разлад с супругом — в социальных сетях Оксана попросила не трогать ее какое-то время и дать осознать случившееся.



В аккаунте многодетной мамы в Instagram появился трогательный ролик, посвященный семье, который Оксана подписала как «Моя боль».