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«Он пытался. Я пыталась. Не смогли»: известная в Новосибирске мама 10 детей объявила о разводе с мужем

Оксана и Сергей Усовы провели в браке 14 лет

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В социальных сетях женщина поделилась переживаниями с подписчиками

В социальных сетях женщина поделилась переживаниями с подписчиками

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Мать 10 детей из Новосибирска объявила о разводе с мужем после 14 лет брака

Известная в Новосибирске мама 10 детей Оксана Усова объявила о своем решении разойтись с мужем спустя 14 лет брака.

Оксана Усова на сегодняшний день переживает тяжелое время — ее дочь Люба заболела лейкозом, с весны женщина разрывается между домом и больницей. К переживаниям о болезни дочери добавился разлад с супругом — в социальных сетях Оксана попросила не трогать ее какое-то время и дать осознать случившееся.

В аккаунте многодетной мамы в Instagram появился трогательный ролик, посвященный семье, который Оксана подписала как «Моя боль».

— Подробностей не будет. Просто факт — мы разошлись. Он хороший человек. Я — тоже. Мы любим своих детей, желаем им только добра и счастья. Поэтому минимизировали громкость процесса. Сергею желаю только добра, любви, здоровья и благополучия, — комментирует произошедшее Оксана Усова.

В 2019 году у супругов родилась 10-я дочь Катя

В 2019 году у супругов родилась 10-я дочь Катя

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Со слов женщины, у ее супруга не появилась новая женщина, ровно как у нее не появился новый мужчина. Дети спокойно пережили новость о разводе родителей — Оксана и Сергей не стали скрывать от них это событие. Самое главное для Оксаны — это вылечить дочь. После выписки она уедет жить с детьми в квартиру, которую семья получила зимой 2020 года. В планах у Оксаны — продать ее и приобрести дом. Общий дом семьи продавать и делить бывшие супруги не планируют.

— Наш общий дом останется все тем же — родным. В него вложены сердце и душа. Там мы прожили много счастливых и грустных моментов. Там родились наши дети. Он пытался. Я пыталась. Не смогли. Сергей навсегда останется самым важным и главным мужчиной моей жизни. Но теперь в моем телефоне вместо подписи «муж» высвечивается «Сергей», — делится Оксана Усова.

В начале июля НГС писал историю 59-летней Раисы Первовой, жизнь которой кардинально изменилась после развода — она стала моделью и потеснила молодых красоток с модных обложек.

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