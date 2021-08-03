«Он пытался. Я пыталась. Не смогли»: известная в Новосибирске мама 10 детей объявила о разводе с мужем

Мать 10 детей из Новосибирска объявила о разводе с мужем после 14 лет брака
Известная в Новосибирске мама 10 детей Оксана Усова объявила о своем решении разойтись с мужем спустя 14 лет брака.
Оксана Усова на сегодняшний день переживает тяжелое время — ее дочь Люба заболела лейкозом, с весны женщина разрывается между домом и больницей. К переживаниям о болезни дочери добавился разлад с супругом — в социальных сетях Оксана попросила не трогать ее какое-то время и дать осознать случившееся.
В аккаунте многодетной мамы в Instagram появился трогательный ролик, посвященный семье, который Оксана подписала как «Моя боль».
— Подробностей не будет. Просто факт — мы разошлись. Он хороший человек. Я — тоже. Мы любим своих детей, желаем им только добра и счастья. Поэтому минимизировали громкость процесса. Сергею желаю только добра, любви, здоровья и благополучия, — комментирует произошедшее Оксана Усова.
Со слов женщины, у ее супруга не появилась новая женщина, ровно как у нее не появился новый мужчина. Дети спокойно пережили новость о разводе родителей — Оксана и Сергей не стали скрывать от них это событие. Самое главное для Оксаны — это вылечить дочь. После выписки она уедет жить с детьми в квартиру, которую семья получила зимой 2020 года. В планах у Оксаны — продать ее и приобрести дом. Общий дом семьи продавать и делить бывшие супруги не планируют.
— Наш общий дом останется все тем же — родным. В него вложены сердце и душа. Там мы прожили много счастливых и грустных моментов. Там родились наши дети. Он пытался. Я пыталась. Не смогли. Сергей навсегда останется самым важным и главным мужчиной моей жизни. Но теперь в моем телефоне вместо подписи «муж» высвечивается «Сергей», — делится Оксана Усова.
В начале июля НГС писал историю