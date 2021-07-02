«Считаю себя красивой»: история сибирячки без шеи — из-за редкой болезни девушка перестала расти еще в детстве

У сибирячки Анны Харитоновой редкий врожденный порок развития шейных и верхнегрудных позвонков. Рост Анны остановился на отметке
«Стеснялась и комплексовала до 12 лет»
— У меня болезнь Клиппеля — Фейля — это добавочное ребро в шее, из-за которого кажется, что ее у меня практически нет. Как следствие заболевания — обширный сколиоз и остановился рост —
В школьные годы у меня были моменты, когда я стеснялась, комплексовала, плакала, хотя никто из одноклассников меня не задирал и не тыкал пальцем. Иногда мне было трудно на физкультуре — я не могла подтянуться на турнике или что-то перепрыгнуть, потому что левая рука у меня не поднимается. Правая полностью рабочая. Я боялась того, что не смогу продвинуться по жизни, что всегда буду сидеть рядом с мамой, что там, за пределами нашей деревни, для меня жизнь закрыта. Это был мой самый главный страх.
Однажды мы всей семьей смотрели телевизор (мне тогда было
«Отношусь к жизни с юмором»
— В 16 лет я окончила школу, съехала от родителей и начала самостоятельную жизнь. Я сама себя воспитала, сама себя подняла. Мое основное правило — если не я, то кто? Сейчас мне
Мне нравится фотографироваться, быть в центре внимания, чтобы меня все видели, наблюдали за мной. Однажды я попросила своего молодого человека отвезти меня на пляж, я лежала одна, загорала и слушала, что про меня говорят другие. Одни шептались: «Бедненькая, она совсем одна, я бы так не смогла, а ей всё равно», а другие говорили: «Какая забавная тетенька», особенно дети. Я прекрасно понимаю, что на меня обращают внимание, а какое это внимание, мне не важно, я люблю быть в центре. Я считаю, что комплекс и чувство неполноценности должен испытывать тот человек, который показывает на таких, как я, пальцем и говорит: «Фу, ты посмотри на нее». Это не я «фу», это они. Мы, люди, отличные от других, — с прекрасной душой, со своей харизмой.
Я давно научилась принимать и воспринимать мир с улыбкой, научилась себя подавать. К жизни я отношусь с юмором, люблю пошутить над собой, недавно завела TikTok и начала снимать смешные видео. Я люблю краситься, красиво одеваться, хочу, чтобы меня замечали. Я всегда была такой, немного чумной, на позитиве. Это не маска, не образ — я такая, какая есть. Конечно, не спорю, бывают моменты, когда мне тяжело, плохо, хочется плакать. И я плачу, но делаю это так, чтобы никто не видел. Мои друзья порой говорят мне: «Аня, глядя на тебя, мы не даем себе упасть. Аня идет вперед, несмотря ни на что, а я такой слабый человек. Глядя на тебя, мы поднимаем себя».
Жизнь с диагнозом и операции
— В жизни я сталкивалась со сложностями, с предательством, отсутствием поддержки. Судьба часто ломала меня по здоровью, ведь помимо заболевания Клиппеля — Фейля у меня много других сопутствующих болезней, которые гораздо серьезнее, и справляться с ними мне порой сложно. У меня нарушение функции почек — одна отказала,
О любви и замужестве
— Я никогда не страдала одиночеством, вокруг меня всегда были люди. Шесть лет я прожила с парнем в неофициальном браке. После
Я переехала в Новосибирск сама, одна, никого и ничего не зная. Приспосабливалась, занималась здоровьем. Был 2019 год. Тогда я познакомилась с Романом — тоже в интернете, он написал мне во «ВКонтакте». Мы встретились не сразу, а спустя два месяца. Начали общаться, сначала как друзья, а потом я поняла, что испытываю к нему чувства, что он стал для меня близким и родным человеком и я не хочу его потерять. Мы вместе уже
Мы планировали свадьбу в конце июня, но из-за моих проблем со здоровьем дату пришлось перенести — расстроились немного, но ничего. Планируем новую дату на конец августа или сентябрь. Будет свадьба в кругу близких, я хочу белое платье, хочу, чтобы всё было красиво, — это будет последний раз, он должен быть шикарным и запоминающимся.
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