«Считаю себя красивой»: история сибирячки без шеи — из-за редкой болезни девушка перестала расти еще в детстве

«Стеснялась и комплексовала до 12 лет»

— У меня болезнь Клиппеля — Фейля — это добавочное ребро в шее, из-за которого кажется, что ее у меня практически нет. Как следствие заболевания — обширный сколиоз и остановился рост — 151 см . Я такой родилась, в 12 лет определили, что болезнь передалась мне по наследству. Сначала мы думали об операции, но обследования выявили, что сердце может не выдержать.

В школьные годы у меня были моменты, когда я стеснялась, комплексовала, плакала, хотя никто из одноклассников меня не задирал и не тыкал пальцем. Иногда мне было трудно на физкультуре — я не могла подтянуться на турнике или что-то перепрыгнуть, потому что левая рука у меня не поднимается. Правая полностью рабочая. Я боялась того, что не смогу продвинуться по жизни, что всегда буду сидеть рядом с мамой, что там, за пределами нашей деревни, для меня жизнь закрыта. Это был мой самый главный страх.