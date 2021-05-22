«Мужику не понять, что с чем стирать»: счастливые пары рассказали, как делят работу по дому. А ваши мужья моют полы?

Эталонное распределение бытовых обязанностей в семье постоянно меняется. Сегодня мужчины с удовольствием стоят у плиты и ловко орудуют веником и тряпкой, а женщины за пару секунд справляются со спущенным колесом или чинят потекший кран. В этом нет ничего страшного, многие пары отказываются от традиционных гендерных ролей, потому что им так удобно. Свекровь может сколько угодно шипеть на невестку, а теща порицать мужа дочери, но в современных семьях супруги сами выстраивают систему управления бытом. Мы поговорили с парами, которые уже несколько лет в браке, и спросили, кто за что отвечает в их семье и лезут ли к ним с непрошеными советами — почитайте их ответы.
Татьяна (26 лет) и Данила (32 года)
Женаты 4 года
Рассказывает Татьяна:
— Кто за что отвечает? Я — за приготовление еды, а муж моет посуду, пылесосит и может протереть пыль, для него это не представляет проблемы. У меня нет мужских обязанностей, разве что пакеты из магазина донести, если его рядом нет, но могу и гвоздь прибить, прикрутить что-то где нужно. Разногласия у нас случаются только из-за мусора — кто будет его выносить, а родственники вообще не лезут в нашу семью с советами, как надо.
Сергей (38 лет) и Надежда (27 лет)
В браке 8 лет
Рассказывает Сергей:
— Мы с женой универсалы. Готовить не умею от слова «совсем», на кухне рулит жена и шибко не пускает туда. Розетки, краны, мусор, снос стен — это по моей части. Посуду помыть и пол — очень редко и экстренно — могу. Супруга не касается ремонтов в плане физики, но что-то подыскать по цвету, стилю, сочетанию и ценам — это по ее части. Клеить обои умеет лучше меня. Все-таки есть деление: мужская и женская бытовые роли. Не разобраться 100% мужику, что с чем стирать и не стирать. Или застирать и чем. И непонятно мне, сможет ли девочка разобраться с сечением проводки, но вот смотрю я на молодых людей: мужики в плане рукастости и смекалки — вымирающий вид.
Аля (29 лет) и Алексей (28 лет)
В браке 6 лет
Рассказывает Аля:
— Я замужем уже почти 6 лет. Думаю, отношения в паре зависят от тех моделей, к которым мы привыкли и в которых нам комфортно. Муж вырос в семье с активной и очень заботливой мамой, поэтому и супругу себе выбрал такую же. У нас нет четких границ зон ответственности, каждый делает то, что может сделать сейчас. Конечно, я больше делаю женскую работу по дому, но и огород перекопать могу, и за аккумулятором в машину сгонять. Муж так же. Пришить пуговицу — для него не приключение, а нормальность. Провести день с ребенком — легко. Только готовить не любит, зато торты и печенье вкуснейшее печет. Могу сравнить нашу семью с командой, где мы равные игроки. Про родственников. Со свекровью мне ох как повезло, без шуток, она крутая. Не лезет, живет далеко и помогает, когда просим. С моей мамой сложнее. Она живет рядом, на всё имеет свое (только ее верное) мнение и требует внимания постоянного. Мы научились обходить острые углы, но иногда я выхожу из себя, когда она пытается рассказать, что мой муж делает не так. Не люблю советов от бывалых стариков, очень резко на это реагирую. Зато с друзьями могу обсудить то, в чем сомневаюсь, спросить совета. Друзья и с сыном нашим иногда сидят — а зачем еще нужны крестные?
Наталья (38 лет) и Дмитрий (40 лет)
В браке 20 лет
Рассказывает Наталья:
— У нас так повелось, что муж утром готовит завтрак, а я бужу и собираю детей. Это получилось органично. Ему нравится в тишине возиться на кухне, а мне придумать, чем покормить семью на завтрак, всегда было тяжко. Зато я с удовольствием тискаю детей по утрам, бывают и капризы, конечно, но это ерунда. У нас нет четкого распределения обязанностей по дому. Кто что может, то и делает. Муж вполне может и посуду убрать, если я чем-то занята. Я могу грядку на даче вскопать. Родственники не вмешиваются. Мы взрослые независимые люди, вместе живем уже почти
Лилия (38 лет) и Андрей (34 года)
В браке 7 лет
Рассказывает Лилия:
— Нас в семье четверо — папа, мама и две дочки 15 и
Виктор (30 лет) и Анна (32 года)
Женаты 5 лет
Рассказывает Виктор:
— Я взял на себя готовку, а она — уборку и стирку. Мы знали, кто чем будет заниматься, еще до того как съехаться, хотя четкого распределения обязанностей у нас нет, помогаем друг другу: я могу пропылесосить, а она — почистить и сварить овощи, чтобы я не тратил на это время. Гендерные роли — это какая-то устаревшая тема, мы живем в современном обществе, где каждый волен заниматься тем, чем ему хочется. Нас удивляет и смешит, когда мы слышим «жена должна» или «муж должен». Если хочет, пусть делает, но не в обязательно-принудительном порядке.
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