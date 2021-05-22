«Мужику не понять, что с чем стирать»: счастливые пары рассказали, как делят работу по дому. А ваши мужья моют полы?

Рассказывает Татьяна:

— Кто за что отвечает? Я — за приготовление еды, а муж моет посуду, пылесосит и может протереть пыль, для него это не представляет проблемы. У меня нет мужских обязанностей, разве что пакеты из магазина донести, если его рядом нет, но могу и гвоздь прибить, прикрутить что-то где нужно. Разногласия у нас случаются только из-за мусора — кто будет его выносить, а родственники вообще не лезут в нашу семью с советами, как надо.



Сергей (38 лет) и Надежда (27 лет)

В браке 8 лет

Рассказывает Сергей:

— Мы с женой универсалы. Готовить не умею от слова «совсем», на кухне рулит жена и шибко не пускает туда. Розетки, краны, мусор, снос стен — это по моей части. Посуду помыть и пол — очень редко и экстренно — могу. Супруга не касается ремонтов в плане физики, но что-то подыскать по цвету, стилю, сочетанию и ценам — это по ее части. Клеить обои умеет лучше меня. Все-таки есть деление: мужская и женская бытовые роли. Не разобраться 100% мужику, что с чем стирать и не стирать. Или застирать и чем. И непонятно мне, сможет ли девочка разобраться с сечением проводки, но вот смотрю я на молодых людей: мужики в плане рукастости и смекалки — вымирающий вид.