«Нравится чувствовать себя щедрыми»: кто и как разводит мужчин в интернете. Откровенная колонка сибиряка

Идея пришла в тот момент, когда мы с подругой играли в онлайн-игру и она мне рассказывала о том, как множество парней дарят ей просто так всякую экипировку из игры — только потому, что она с ними общается. Тогда я и подумал, что это крутая идея — общаться с парнями от лица девушки и за это получать какие-то привилегии. Я начал размышлять, почему некоторым девушкам что-то легко достается — может, это что-то природное или социальное? Было решено проверить это опытным путем.

Я создал фейк и начал искать людей, на которых можно было опробовать мою стратегию. О том, как разводить людей таким способом, информации в интернете нигде не найдешь. Приходилось разрабатывать механики самостоятельно — изучать психологию и поведение людей в каждой конкретной ситуации, искать методики воздействия.

Поначалу меня иногда «палили», потому что фотографии фейковой девушки, которую я выдумал, легко находились в интернете и много где «светились». Позже я узнал, что есть парни, которые знают многих порноактрис и вебкамщиц по именам (и даже могут по отдельным частям тела назвать, что это за актриса). Впрочем, в интернете можно найти множество групп, где сидят не только опытные ценители женских тел, но и новички. Контингент встречается разный. В разговорах я узнал, что кто-то спасается от своего одиночества, некоторые пробуют то, что их женщины в реальном мире никогда не позволят сделать, другим просто хочется расслабиться и посмотреть на красивое тело. Отдельный тип парней — те, кто хочет самоутвердиться за счет девушки из интернета.

