«Нравится чувствовать себя щедрыми»: кто и как разводит мужчин в интернете. Откровенная колонка сибиряка

Мошенники постоянно изобретают новые способы выудить из людей деньги. Казалось бы, всё давно известно — следуй правилам, и ты в безопасности. Но в этот раз НГС расскажет об особом разводе, который касается только парней. Мы нашли сибиряка, который раз за разом проворачивает это дело через социальные сети и не попадается на обмане. Он согласился анонимно рассказать о хитрой схеме, которая заставляет раскошеливаться мужчин по всей стране. Чего нужно опасаться? И как не стать жертвой интернет-мошенников? Далее от первого лица.
Идея пришла в тот момент, когда мы с подругой играли в онлайн-игру и она мне рассказывала о том, как множество парней дарят ей просто так всякую экипировку из игры — только потому, что она с ними общается. Тогда я и подумал, что это крутая идея — общаться с парнями от лица девушки и за это получать какие-то привилегии. Я начал размышлять, почему некоторым девушкам что-то легко достается — может, это что-то природное или социальное? Было решено проверить это опытным путем.
Я создал фейк и начал искать людей, на которых можно было опробовать мою стратегию. О том, как разводить людей таким способом, информации в интернете нигде не найдешь. Приходилось разрабатывать механики самостоятельно — изучать психологию и поведение людей в каждой конкретной ситуации, искать методики воздействия.
Поначалу меня иногда «палили», потому что фотографии фейковой девушки, которую я выдумал, легко находились в интернете и много где «светились». Позже я узнал, что есть парни, которые знают многих порноактрис и вебкамщиц по именам (и даже могут по отдельным частям тела назвать, что это за актриса). Впрочем, в интернете можно найти множество групп, где сидят не только опытные ценители женских тел, но и новички. Контингент встречается разный. В разговорах я узнал, что кто-то спасается от своего одиночества, некоторые пробуют то, что их женщины в реальном мире никогда не позволят сделать, другим просто хочется расслабиться и посмотреть на красивое тело. Отдельный тип парней — те, кто хочет самоутвердиться за счет девушки из интернета.
После анализа контента и участников таких групп я выяснил, что девушки могут заработать несколькими способами: продавать фотографии своих тел или исполнять на фото или видео сексуальные причуды заказчика, играть в ролевые игры с помощью сообщений или просто общаться (да, некоторым платят и за разговоры — они ведь могут иметь пикантный характер). Наконец, можно завести себе виртуального парня, который будет обеспечивать всякие «женские хотелки» — я и сам ранее выучил их, находясь в длительных отношениях.
В общем, сама механика обмана состоит в том, что я беру те фотографии, которые в принципе сложно находить: специально накладываю фильтры или делаю обрезание фотографий из реальных сторис в «Инстаграме» (девочки очень любят выставлять свои тела напоказ). Я гуглил каждое фото — если поисковик не находит, выставлял уже непосредственно от лица фейковой девушки, начинал общаться. Большим открытием для меня стал и даркнет, где можно найти кучу интересных фотографий разных девушек — так я нашел пару «сливов» своих бывших. Увлекательно, короче. По статистике, вы тоже можете там найти пару фото своей девушки или даже жены. Парням нравится, когда им присылаешь уникальное фото в личку (спасибо даркнету и девушкам, которые себя фотографируют во всевозможных позах с разнообразным содержанием), — этакое чувство обладания, превосходства.
Многие парни ведут себя откровенно очень глупо и развязно, и, чтобы просто не прикалываться над ними, нужно колоссальное терпение. Еще нужно обладать свободным временем, ведь к каждому человеку нужен свой подход. Нужно уметь общаться и бить по слабым точкам, завлекать, выводить на траты. Так, один парень оплатил мне сет суши на двоих, потому что я ему сказал, что якобы встречаюсь с подругой, а на карте мало денег. Еще мне оплачивали такси, потому что «негоже девушке поздно вечером ехать на автобусе, опасно». Таким же образом у меня периодически появлялись еда, новые вещи, стикеры, игры на PlayStation, деньги на развлечения. Из этого сделал вывод, что парням нравится быть щедрыми, показывать, что вот он какой повелитель жизни, дал тебе денег на какое-нибудь там платье. Еще и пишут всегда что-то вроде, мол, купишь себе что-нибудь там «это ваше женское», потом расскажешь.
В месяц на таких делах получается очень хорошая прибавка к зарплате. Интересно наблюдать за моделью поведения разных парней. Кроме того, я начал лучше понимать девушек, например, когда они злятся на попытку очередного парня с ними познакомиться. Мотивы парней зачастую понятны, хотя не все думают только о сексуальной составляющей — некоторым действительно нужно просто интересное общение с разносторонним человеком.
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