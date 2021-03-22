«За месяц заработал $170 тысяч». Мошенник рассказал, как крадет миллионы с карт своих жертв, называя их мамонтами

— Я попал в эту сферу больше двух лет назад, через знакомого. Мой точный возраст — семнадцать лет, мой IQ — 189, — начинает Саша.
Это не настоящее имя парня. Он банковский мошенник. Тот, кто лучше вас знает, сколько денег на вашей карте. И тот, кто эти деньги у вас с большой вероятностью уведет. Саша работает в группе из 282 человек и ежемесячно зарабатывает миллионы на тех, кто теряет бдительность и раскрывает данные своих карт. С Сашей мы познакомились благодаря колумнисту Ольге Новгородовой, у которой через BlaBlaCar он украл деньги (а потом вернул).
Мошенник рассказал журналисту E1.RU, как уводит деньги с карт, что случается с бывшими коллегами и почему их никогда не найдут.
Помимо BlaBlaCar мы используем «Авито», «Яндекс.Такси», OLX, AliExpress, любые доставки — СДЭК, «Новую почту», «Почту России». Все, что угодно, где есть оплата в интернете. Использовать доставку очень удобно, так как всегда можно «мамонтов» (жертв. — Прим. ред.) потомить, кормить их «завтраками», например, что задержался из-за пробки или потому что забирал человека. Мы называем жертв мамонтами, потому что в прошлом с мамонтов и их останков много чего получали: еду, дом, одежду. В общем-то, у нас так же. Для нас люди — это еда, дом, одежда. Поэтому и мамонты.
В день у меня происходит более ста диалогов с потенциальными жертвами, а у проекта BlaBlaCar в целом более 200 тысяч диалогов. За последний месяц я заработал 170 тысяч долларов (больше 12,5 миллиона рублей. — Прим. ред.), не считая процент от проектов, в которых я главный. Проектом называют платформу вроде BlaBlaCar. Кроме BlaBlaCar я работаю еще в трех проектах: OLX (украинская платформа), «Авито» и AliExpress. Больше всего доходов приносят BlaBlaCar и AliExpress.
Как деньги уходят с карты
Механика ухода денег довольно проста: человек заходит на сайт, вводит самые обычные данные — имя, место встречи и так далее, потом переходит по ссылке на страницу оплаты и машинально вводит данные карты, включая CVV или CVC. У нас сидит человек, которого зовут Ручка. Это что-то вроде краткого описания его функционала, он отвечает за все платежи.
Пока жертва не успела ввести код 3-D Secure (протокол двухфакторной аутентификации пользователя, самая современная технология обеспечения безопасности платежей по картам в интернете. — Прим. ред.), Ручка меняет стартовую цену. Например, с 500 рублей на 10 тысяч рублей. Потом жертва вводит этот код 3-D Secure (он приходит на телефон) и все деньги улетают к нам в карман. Ручка действует очень быстро, добавляет всего один или два нолика.
У нас все заточено под то, чтобы забрать максимальное количество денег со счета жертвы. Есть банки, которые блокируют карты, это случается, когда на одинаковую сумму приходят три или больше платежей. Или же происходит превышение лимита: например, при сумме 40 тысяч банк может заблокировать карту. В таком случае мы не заморачиваемся и ливаем (уходим. — Прим. ред.), но если там крупная сумма денег, то начинаем думать.
После этого мне пришлось менять место жительства. Меня не преследовали, но я параноик и решил перестраховаться.
Сколько зарабатывают банковские мошенники
Мой заработок зависит от того, какой день выдался, и от того, как много людей я прошел. Цифра стартует от 100 тысяч рублей в день. Самый удачный день был, когда я вывел 700 тысяч. На руки я получаю не все деньги, только 80%. Остальные 20% уходят на содержание всего проекта. В эту сумму входит содержание бота, прокси-серверов, команды, аккаунтов BlaBlaCar и доменов.
Я предпочитаю говорить, что ворую у тех, кто ворует у страны. Я не Робин Гуд, просто люблю справедливость.
Мы забираем у тех, чей баланс стартует от 15–20 тысяч рублей. Эти люди, конечно, не ворующие у страны, но они и не бедствуют. Если бы копили на что-то важное, то хранили бы деньги в биткоинах.
Помимо проектов мы работаем с частными лицами. Это взлом аккаунтов, поиск информации о человеке, черный нотариус. Убийствами не занимаемся. Цена зависит от объема работы: например, черный нотариус стоит от 2000 долларов, информация о человеке — 500 долларов, взлом любого аккаунта — 1000 долларов. Все на высшем уровне, поэтому цены кусаются. Как-то мы ломали личный кабинет в банке у члена бюро Высшего совета «Единой России». Нашли там много всего.
Польша, Франция, Россия — наша география. Еще пробовали в Германии, но не получилось. Предпочитаю Францию, на Россию выхожу, чтобы посмеяться над тем, как люди меня обсирают и говорят, что найдут. В нашей команде большинство украинцев, но это никак не связано с войной в Донбассе. Просто из другой страны сложно достать, а русский язык на Украине большинство знает.
«Вчера у нас в команде было 284 человека. Один калека, а второй не помнит, как его зовут»
Сейчас в нашей команде работают 282 человека в возрасте от 16 до 38 лет. Новые люди попадают к нам только через знакомых, проходят тест на определение IQ. Мы берем только тех, чей IQ выше 150. Кроме того, те, кто с нами работает, должны знать минимум три языка программирования, владеть английским, обладать знаниями в психологии. У меня образование в сфере экономики и психологии. У нас нет KPI (ключевых показателей эффективности. — Прим. ред.) и свободный график.
У нас каждый сам за себя, но при этом все друг за друга. Мы говорим: «Если сядешь и расскажешь о нас, мы тебя найдем». Иногда эти угрозы приходится претворять в жизнь, но для этого у меня есть специальные люди. Еще вчера у нас в команде было 284 человека, но двое «ушли» из команды. Если говорить прямо, один — калека, второй не помнит, как его зовут. Они сдали наших людей во Франции. Там с этим борются более глобально. Силы специального назначения и морской пехоты ВМС Франции задержали парочку наших ребят.
Я бы не сказал, что в России используют какие-то радикальные меры борьбы с таким видом мошенничества. Никого из нашей команды, кто работает только с Россией, не задерживали. Выйти из команды можно, но без распространения информации о нас. Уходят, правда, немногие. Все 282 человека знают друг друга, как в селе. Бывает, что встречаемся все вместе за границей, последнее время любим летать на Бали. Мы видим банковские счета друг друга насквозь, но у своих не воруем. Если бы мой близкий человек стал жертвой моего коллеги, я бы вернул деньги.
«Я не боюсь, что меня найдут»
Сейчас мы с вами общаемся через одноразовый номер, но фокус не в том. Все мои СМС проходят через несколько сотен номеров и только потом попадают к вам. Роботы перекидывают СМС с номера на номер до тех пор, пока сообщение не дойдет до конца. И так через несколько сотен номеров. Если пробить наш телефон через GetContact (сервис определения звонящего. — Прим. ред.), он покажет: мошенник BlaBlaCar. Это происходит из-за того, что люди в тот же день, когда их обманули, кидают в GetContact жалобу на номер.
Еще для перестраховки мы используем прокси, перенаправляющий все через серверы других стран, виртуальные машины, замену IP-адреса, VPN.
Так что деньги лучше всего хранить наличными в сейфе, идеальной защиты нет. Сами мы храним все в биткоинах, но не снимаем крупные суммы. Понадобились деньги — забери чуть с биткоина.
Мне интересны люди, их реакции и ответы, но я не люблю людей. И этот интерес не перебарывает нелюбовь.
Что делать, чтобы не стать мамонтом
Как сообщили в пресс-службе Avito, через который мошенники также ищут своих жертв, чтобы покупка и продажа товаров на онлайн-платформах была безопасной, достаточно соблюдать несколько простых правил:
1. Никогда не передавайте третьим лицам данные банковских карт (CVV/CVC-код банковской карты или коды из СМС-сообщений от банка).
2. Не переходите по ссылкам на внешние сайты, которые присылают другие пользователи, и ни в коем случае не вводите на таких сайтах свои данные.
3. Никогда не вносите предоплату — ни полную, ни частичную.
4. Если на сайте есть встроенный мессенджер, обсуждайте подробности сделки в нем, а не по телефону или WhatsApp.
Прочитайте пять советов о том, как не стать жертвой мошенников. Мы выяснили, кто каждый день звонит россиянам и бросает трубку. А поднять себе настроение можете, прочитав 14 смешных ответов читателей телефонным мошенникам. Еще прочтите наше интервью с главным в городе борцом с кибермошенниками.