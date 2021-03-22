«За месяц заработал $170 тысяч». Мошенник рассказал, как крадет миллионы с карт своих жертв, называя их мамонтами



Мошенник рассказал журналисту E1.RU, как уводит деньги с карт, что случается с бывшими коллегами и почему их никогда не найдут.

Помимо BlaBlaCar мы используем «Авито», «Яндекс.Такси», OLX, AliExpress, любые доставки — СДЭК, «Новую почту», «Почту России». Все, что угодно, где есть оплата в интернете. Использовать доставку очень удобно, так как всегда можно «мамонтов» (жертв. — Прим. ред.) потомить, кормить их «завтраками», например, что задержался из-за пробки или потому что забирал человека. Мы называем жертв мамонтами, потому что в прошлом с мамонтов и их останков много чего получали: еду, дом, одежду. В общем-то, у нас так же. Для нас люди — это еда, дом, одежда. Поэтому и мамонты.

В день у меня происходит более ста диалогов с потенциальными жертвами, а у проекта BlaBlaCar в целом более 200 тысяч диалогов. За последний месяц я заработал 170 тысяч долларов (больше 12,5 миллиона рублей. — Прим. ред.), не считая процент от проектов, в которых я главный. Проектом называют платформу вроде BlaBlaCar. Кроме BlaBlaCar я работаю еще в трех проектах: OLX (украинская платформа), «Авито» и AliExpress. Больше всего доходов приносят BlaBlaCar и AliExpress.