«Каждый менеджер внутри чуть-чуть шейх»: сибирячка рассуждает, почему мужчины охотно знакомятся с женщинами в масках

Недавняя история Наргизы Тлеумбетовой из Подмосковья наглядно демонстрирует, в насколько неожиданных местах можно встретить доморощенного шейха. Женщина покрыла голову и приняла ислам ради... русского парня Сергея. Познакомилась пара в конце октября в интернете, а уже
Если бы на объявление Наргизы Тлеумбетовой о поиске второй жены для мужа не откликнулись больше 50 женщин, то сам по себе инфоповод можно было считать попыткой раскрутить страницу в социальных сетях. Кстати, Наргиза уже активно продает там рекламу. Но после внимательного изучения аккаунта женщины удивляет не факт поиска второй жены, а наличие желающих на это, прямо скажем, маловакантное место.
В кастинге на роль второй жены некого Сергея поучаствовали несколько десятков женщин. Судя по аккаунту в TikTok, дела у завидного мужа идут так себе: съемная квартира, более чем скромный интерьер, да и сама жена номер один вынуждена придумывать хитрые трюки, чтобы заработать несколько тысяч рублей на поддержание семейного бюджета многоженца. Как Сергей собирается содержать всех своих жен и детей, остается за кадром этого социального шоу. Тем более, как Наргиза рассказала в интервью «Комсомольской правде» несколько дней назад, у нее не было денег даже на проезд до редакции.
При этом второй женой для мужа Наргиза ищет строго покрытую (носящую хиджаб. — Прим. ред.) девушку до 22 лет, к тому же девственницу, без вредных привычек, детей и браков. В обязанности супруги номер два будет входить рождение детей, помощь по дому и ублажение мужа. Взамен Наргиза обещает счастливице отдельную комнату, свою дружбу и дорогие подарки. Ох, Сергей, хорошо вы устроились. При этом по российским законам Наргиза не замужем, и никакой ответственности супруг за нее не несет. Зато в TikTok новоявленной мусульманки есть ролик про немеркантильных женщин.
— Наргиза, если у мужчины нет жилья, вы выйдете за него замуж? — спрашивает голос за кадром.
— Конечно, какая разница, главное, чтобы у него было место для намаза, — говорит первая неофициальная жена Сергея.
Эта история походит на плохо продуманную пиар-кампанию в социальных сетях. Но акция вскрыла проблему — а ведь таких Сергеев в нашей стране немало. Каждый менеджер внутри чуть-чуть шейх, даже если живет на съемной квартире и нигде сейчас не работает. Мечтает такой Сергей о нескольких женах, и ничего, что они по исламу должны жить в разных домах и быть обеспечены мужем до конца жизни — эти нюансы условного Сергея волнуют в последнюю очередь.
Примечательным на фоне этой instagram-драмы выглядит мое наблюдение за новосибирскими мужчинами в метро. Они с удовольствием знакомятся с редкими горожанками, которые соблюдают масочный режим в общественном транспорте как положено (натягивают маску на нос, а не только на уши). Улыбаются, подходят, хотя, казалось бы, на ней медицинская маска, это не очень располагает к общению. Но мужчин, похоже, привлекает загадочность, а женщина в маске (как и в хиджабе) выглядит немного покорно и оттого, возможно, более привлекательно.
Еще мнения про любовь и отношения
«Развод родителей — это всегда катастрофа»: семейный психолог — о том, нужно ли сохранять брак и почему распадаются семьи.
Почему ты вряд ли найдешь нормальную девушку в Tinder? Эксперимент мужчины в активном поиске.
«Воруют детей и коней»: откровения чистокровной цыганки о пугающих традициях, замужестве и стереотипах.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции