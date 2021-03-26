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«Каждый менеджер внутри чуть-чуть шейх»: сибирячка рассуждает, почему мужчины охотно знакомятся с женщинами в масках

По ее мнению, недавний сюжет в СМИ о русском многоженце Сергее вскрыл особенность отношений в эпоху ковида

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Жительница Новосибирска сравнила мужчин в метро с шейхами-многоженцами. Нам это показалось забавным, публикуем ее колонку

Жительница Новосибирска сравнила мужчин в метро с шейхами-многоженцами. Нам это показалось забавным, публикуем ее колонку

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Недавняя история Наргизы Тлеумбетовой из Подмосковья наглядно демонстрирует, в насколько неожиданных местах можно встретить доморощенного шейха. Женщина покрыла голову и приняла ислам ради... русского парня Сергея. Познакомилась пара в конце октября в интернете, а уже 4 января влюбленные сыграли свадьбу по религиозным традициям. Но был нюанс, которым Сергей любезно поделился со своей избранницей за день до торжества. Оказывается, он собирался быть многоженцем, если его невеста, конечно, не против. К удивлению общественности, Наргиза не только не возражала, но и активно начала искать мужу вторую жену там же, в интернете. Сибирячка рассуждает, откуда в русских мужчинах тяга к восточной загадочности и при чем здесь масочный режим.

Если бы на объявление Наргизы Тлеумбетовой о поиске второй жены для мужа не откликнулись больше 50 женщин, то сам по себе инфоповод можно было считать попыткой раскрутить страницу в социальных сетях. Кстати, Наргиза уже активно продает там рекламу. Но после внимательного изучения аккаунта женщины удивляет не факт поиска второй жены, а наличие желающих на это, прямо скажем, маловакантное место.

В кастинге на роль второй жены некого Сергея поучаствовали несколько десятков женщин. Судя по аккаунту в TikTok, дела у завидного мужа идут так себе: съемная квартира, более чем скромный интерьер, да и сама жена номер один вынуждена придумывать хитрые трюки, чтобы заработать несколько тысяч рублей на поддержание семейного бюджета многоженца. Как Сергей собирается содержать всех своих жен и детей, остается за кадром этого социального шоу. Тем более, как Наргиза рассказала в интервью «Комсомольской правде» несколько дней назад, у нее не было денег даже на проезд до редакции.

При этом второй женой для мужа Наргиза ищет строго покрытую (носящую хиджаб. — Прим. ред.) девушку до 22 лет, к тому же девственницу, без вредных привычек, детей и браков. В обязанности супруги номер два будет входить рождение детей, помощь по дому и ублажение мужа. Взамен Наргиза обещает счастливице отдельную комнату, свою дружбу и дорогие подарки. Ох, Сергей, хорошо вы устроились. При этом по российским законам Наргиза не замужем, и никакой ответственности супруг за нее не несет. Зато в TikTok новоявленной мусульманки есть ролик про немеркантильных женщин.

— Наргиза, если у мужчины нет жилья, вы выйдете за него замуж? — спрашивает голос за кадром.

— Конечно, какая разница, главное, чтобы у него было место для намаза, — говорит первая неофициальная жена Сергея.

Эта история походит на плохо продуманную пиар-кампанию в социальных сетях. Но акция вскрыла проблему — а ведь таких Сергеев в нашей стране немало. Каждый менеджер внутри чуть-чуть шейх, даже если живет на съемной квартире и нигде сейчас не работает. Мечтает такой Сергей о нескольких женах, и ничего, что они по исламу должны жить в разных домах и быть обеспечены мужем до конца жизни — эти нюансы условного Сергея волнуют в последнюю очередь.

Примечательным на фоне этой instagram-драмы выглядит мое наблюдение за новосибирскими мужчинами в метро. Они с удовольствием знакомятся с редкими горожанками, которые соблюдают масочный режим в общественном транспорте как положено (натягивают маску на нос, а не только на уши). Улыбаются, подходят, хотя, казалось бы, на ней медицинская маска, это не очень располагает к общению. Но мужчин, похоже, привлекает загадочность, а женщина в маске (как и в хиджабе) выглядит немного покорно и оттого, возможно, более привлекательно.

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