«Каждый менеджер внутри чуть-чуть шейх»: сибирячка рассуждает, почему мужчины охотно знакомятся с женщинами в масках

Если бы на объявление Наргизы Тлеумбетовой о поиске второй жены для мужа не откликнулись больше 50 женщин, то сам по себе инфоповод можно было считать попыткой раскрутить страницу в социальных сетях. Кстати, Наргиза уже активно продает там рекламу. Но после внимательного изучения аккаунта женщины удивляет не факт поиска второй жены, а наличие желающих на это, прямо скажем, маловакантное место.

В кастинге на роль второй жены некого Сергея поучаствовали несколько десятков женщин. Судя по аккаунту в TikTok, дела у завидного мужа идут так себе: съемная квартира, более чем скромный интерьер, да и сама жена номер один вынуждена придумывать хитрые трюки, чтобы заработать несколько тысяч рублей на поддержание семейного бюджета многоженца. Как Сергей собирается содержать всех своих жен и детей, остается за кадром этого социального шоу. Тем более, как Наргиза рассказала в интервью «Комсомольской правде» несколько дней назад, у нее не было денег даже на проезд до редакции.

При этом второй женой для мужа Наргиза ищет строго покрытую (носящую хиджаб. — Прим. ред.) девушку до 22 лет, к тому же девственницу, без вредных привычек, детей и браков. В обязанности супруги номер два будет входить рождение детей, помощь по дому и ублажение мужа. Взамен Наргиза обещает счастливице отдельную комнату, свою дружбу и дорогие подарки. Ох, Сергей, хорошо вы устроились. При этом по российским законам Наргиза не замужем, и никакой ответственности супруг за нее не несет. Зато в TikTok новоявленной мусульманки есть ролик про немеркантильных женщин.