Кобель-сервис: как работает агентство, которое прикрывает изменников и за деньги помогает любовницам стать женами

В отличие от героев сериала, для Александра это не любительское увлечение, а постоянная работа и основной способ зарабатывания денег. Эту идею предприниматель подсмотрел у немецких коллег по рынку.



Самая популярная услуга агентства — это пранки (розыгрыши) по телефону. Они пользуются большим спросом еще и потому, что стоят недорого — цены на пранк начинаются от 5000 рублей и выше. Другие услуги агентства значительно дороже. Следующая по востребованности — это решение проблем в любовном треугольнике по телефону.

— Кто-то хочет кого-то поссорить, вывести из отношений, например, любовница хочет, чтобы жена узнала о ней, всё крутится вокруг этого, — делится Александр. Самый дорогой звонок, который готовили в алиби-агентстве, стоил 90 тысяч рублей.

В начале нашей беседы руководитель агентства уточнил, что не готов делиться конкретными схемами и сценариями, он переживает, что его личными наработками воспользуются конкуренты или могут найтись люди, которые узнают в описанных ситуациях свою семью. Но в процессе беседы всё же рассказал несколько реальных историй.