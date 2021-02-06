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Кобель-сервис: как работает агентство, которое прикрывает изменников и за деньги помогает любовницам стать женами

Бизнесмены продают алиби на ночь, могут проверить партнера на измену или отомстить бывшей подружке

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Сотрудники агентства не могут предоставить свои фотографии или фото своих клиентов

Сотрудники агентства не могут предоставить свои фотографии или фото своих клиентов

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Сериал «Агентство НЛС» имел немало поклонников в начале 2000-х. По сюжету молодые люди открывают контору по решению нестандартных личных ситуаций. Их клиентами становятся несчастные влюбленные, пожилые дамы и запутавшиеся изменники. Такой бизнес существует и в наши дни. Уже 7 лет алиби-агентство «Бенрия» работает по всей России, в том числе и в Новосибирске. На своем сайте предприниматели предлагают обеспечить алиби на несколько дней, проверить партнера на измену или отомстить бывшей возлюбленной. Они делают телефонные пранки, помогают обмануть полиграф и дают родственников (даже женихов) напрокат. Корреспондент НГС поговорила с руководителем агентства о том, как устроен этот бизнес и кто обращается за помощью в такие организации.

В отличие от героев сериала, для Александра это не любительское увлечение, а постоянная работа и основной способ зарабатывания денег. Эту идею предприниматель подсмотрел у немецких коллег по рынку.

Самая популярная услуга агентства — это пранки (розыгрыши) по телефону. Они пользуются большим спросом еще и потому, что стоят недорого — цены на пранк начинаются от 5000 рублей и выше. Другие услуги агентства значительно дороже. Следующая по востребованности — это решение проблем в любовном треугольнике по телефону.

— Кто-то хочет кого-то поссорить, вывести из отношений, например, любовница хочет, чтобы жена узнала о ней, всё крутится вокруг этого, — делится Александр. Самый дорогой звонок, который готовили в алиби-агентстве, стоил 90 тысяч рублей.

В начале нашей беседы руководитель агентства уточнил, что не готов делиться конкретными схемами и сценариями, он переживает, что его личными наработками воспользуются конкуренты или могут найтись люди, которые узнают в описанных ситуациях свою семью. Но в процессе беседы всё же рассказал несколько реальных историй.

Кто клиенты агентства и чего они хотят

В основном в алиби-агентство обращаются женщины, они составляют 80–90 процентов аудитории. По словам Александра, одна из популярных целей — стать из любовницы законной супругой. Бывает и такое, что жена хочет избавиться от надоевшего мужа. Для достижения результата агентство предлагает одну или несколько своих услуг сразу. Александр говорит, что процент успешности в таких делах высокий, но проверить это нельзя. Отзывов о деятельности компании в интернете крайне мало, а те, что есть, неинформативны. Фотодоказательств деятельности агентства тоже нет, есть только сайт с перечнем услуг, его легко найти в интернете.

Большей популярностью услуги агентства пользуются в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах нестандартные решения иногда кому-то необходимы.

— Питер и Москва — это 90 процентов заказов. Потом Новосибирск, Екатеринбург, и дальше Россия заканчивается. Вспоминаю историю из Новосибирска. Жена одного мужа каталась к любовнику и очень удивилась, что на автомобиле есть сигнализация, которая показывает весь ее маршрут. Муж занимался вопросом с сигнализацией и задал ей вопрос, что за дом, в который она каждый день ездит. В такой ситуации спасти женщину могли только сверхъестественные силы (смеется). Задача была в том, чтобы найти реальную ведунью, которая существует и имеет какую-то известность, и поселить ее в этот дом. Договорились, что она в течение нескольких недель там как будто была проездом, сняли для нее квартиру и прикрыли, — вспоминает Александр. Работа была сделана в течение 10 часов. Цена такого алиби — 60 тысяч рублей.

Подставной жених и (не) случайная встреча в «Ашане»

Бизнесмен может предоставить фальшивых родственников на свадьбу. Даже жениха или невесту можно заказать и порадовать родных удачным союзом.

— Бывают ситуации, связанные с кавказскими особенностями, например, невесту или жениха на свадьбе должны представлять родители или многочисленные родственники, и вокруг этого как раз и идут обращения к нам. Это не услуга, которую постоянно просят, в год бывает два-три обращения. Были свадьбы в Эмиратах, Махачкале и Краснодарском крае, — вспоминает Александр. — Чаще женщинам требуется подставной жених для родственников, но это абсолютная ширма. Картинка для первого дня и фотографий, ни о каких сексуальных отношениях здесь речи не идет.

Актеров для выполнения сценариев агентство берет в собственной базе данных или ищет на профильных сайтах

Актеров для выполнения сценариев агентство берет в собственной базе данных или ищет на профильных сайтах

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Но не всегда успех операции зависит только от сотрудников компании и нанятых актеров. Бывает, что заказчики сдают себя в самый ответственный момент.

— Дальнобойщик приехал домой из рейса, у него всё удобно: на первом этаже — магазин с винно-водочными, на лестнице живет любовница. Он приехал, купил коньячок. Это было его спасение, он обычно коньяк не пьет, а тут решил шикануть. Взял коньяк, пришла соседка, у них происходит секс, соответственно всё, что остается после секса, в квартире находится, товарищ засыпает. Барышня дипломатично уходит, но ничего не убирает. Мужчина просыпается от того, что домой приходит жена. Единственное, на что его хватило, — это сказать, что это не он, а его друг. На следующий день мы к нему уже отправили актера, который знал всю ситуацию, планировку квартиры. Он стал виниться перед женой заказчика. А дальнобойщик второй день пил и, когда они все стояли перед домом, так расчувствовался, что по нему было видно: вот-вот раскается. У нас всегда присутствует подстраховка. Актер работает, а экипаж контролирует ситуацию. Ребята успели подойти и отвлечь заказчика, но провал был близко, — говорит Александр. По наблюдениям руководителя агентства, в среднем женщины гораздо лучше врут и с ними проще работать, чем с мужчинами.

Услуга «Провокация на измену» также пользуется спросом. Иногда люди хотят проверить своих любимых, поссорить кого-то или выгодно развестись по брачному контракту, где есть пункт об измене.

По опыту Александра, мужчин спровоцировать на измену проще, чем женщин.

— Вот он в «Ашане» выбирает банку с горошком и даже в этот момент готов, если к нему подойдет интересная барышня, которая попадает в его типаж. Он расскажет, какой горошек выбрать, накачает покрышку на парковке и в автомобильной аварии поведет себя как джентльмен. Это при условии красивой женщины за рулем. Хочешь — его в переписке раскрути, хочешь — вытащи в жизнь, — рассуждает наш собеседник.

— Если нужно девушку увести из постоянных отношений либо проверить на измену, самый сложный возраст — от 35 и выше. Они уже добились чего-то и знают, как выглядит мужчина, который им нужен. Или он у них уже есть. Тяжело сбить с толку женщину, у которой идет конфетно-букетный период и вот-вот перерастет во что-то серьезное. Либо нужно успевать до него поменять ей одну мишень на другую, либо уже поздно, — говорит Александр.

Он уточняет, что обычно клиентам достаточно интимной переписки, договоренностей о встрече или одного свидания, для них это уже считается фактом измены.

«Дорогая, я болен»

В пандемию появилась и новая услуга. Можно уехать от семьи на скорой с подозрением на ковид и провести несколько недель как свободный человек. Александр говорит, что это только выглядит сложным, на самом деле в любом городе-миллионнике есть платные скорые и их может заказать любой желающий.

— Полный фарш, увозим на скорой с мигалками с подозрением на ковид. Всё красиво. И врачи, и фельдшера — все настоящие. С нами приятно работать, мы платим большие деньги, — делится он.

Агентство может сфабриковать билеты на самолет или поезд, багажные бирки или гостиничный ваучер. На сайте компании в условиях работы уточняется, что алиби создается для решения конфликтных ситуаций в отношениях и не предназначено для введения в заблуждение правоохранительных органов и организаций.

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