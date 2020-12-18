Молчите, леди: 10 грубых ошибок гендерного этикета, которые совершают многие женщины (и иногда мужчины)

Одна из частых ошибок мужчины в отношении женщины, по мнению Евгении Скиба, — то, что мужчины перестали открывать дверь для того, чтобы женщина могла войти в помещение. Во времена, когда женщины носили пышные платья и корсеты, были медлительны и неповоротливы, мужчины придерживали им дверь для того, чтобы ускорить процесс движения. В те времена женщинам физически была необходима помощь. Сегодня это правило потеряло актуальность. Кроме того, в современных реалиях мужчина часто забывает открывать двери автомобиля для девушки, когда она садится в автомобиль и когда выходит из него.

— Женщины опережают мужчин и пытаются открывать сами двери, пытаются пройти вперед мужчины, не дают ему показать свое благородство и мужество, — объясняет эксперт. Гендерная подоплека растворяется, люди делают так, как им удобно, из вежливости и воспитания, забывая про нормы этикета.

Специалист по этикету Елена Климачкова объясняет, что в светском этикете вектор уважения направлен к женщине.



— Например, если двое коллег, мужчина и женщина, пошли в театр или на выставку, то вектор уважения будет направлен к женщине — мужчина будет подавать ей руку и открывать дверь. А если мы рассмотрим эту же пару коллег, но в офисном помещении, и между ними нет никаких отношений, кроме рабочих, то это уже деловой этикет, и в нем отсутствует гендерное различие. Женщины боролись за свои права и доборолись. В такой ситуации мужчина и женщина — партнеры, и дверь будет открывать тот, кто ближе к ней стоит. В лифт первым шагнет тот, кто первый стоит у лифта, — рассказывает Елена и добавляет, что если коллега-мужчина открывает вам дверь и подает руку — позвольте ему проявить галантность, однако в деловом этикете не стоит ожидать этого.

