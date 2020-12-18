Молчите, леди: 10 грубых ошибок гендерного этикета, которые совершают многие женщины (и иногда мужчины)

Времена меняются, вместе с ними и нравы. Перемены касаются и норм этикета, основное, конечно же, остается в первозданном виде, но пара моментов всё же претерпели метаморфозы. Гендерный этикет в целом штука сложная: что мужчине положено, а что нет, как вести себя женщине и помнить, что она леди — «А если не хочется?!» Сегодня мужчина в порыве галантности рискует получить хук справа от сильной и независимой. Разбираемся вместе с экспертами и рассматриваем основные ошибки.
Прежде всего нужно понять, что такое гендерный этикет. Это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. А если точнее — социальное поведение. И тут возникает путаница из-за того, что часто люди пытаются прожить светскую этикетную ситуацию как деловую и наоборот.
Тренер по этикету Евгения Скиба говорит, что в современном гендерном этикете границы между мужчиной и женщиной со временем стираются, мужчины перестают быть галантными, женщины лезут вперед — рано или поздно мы рискуем забыть об общепринятых нормах. Это основная ошибка, которую мы совершаем изо дня в день.
— Правила были придуманы давно и неоднократно показали и доказали свою ценность и значимость в общении между мужчиной и женщиной, не хотелось бы, чтобы мы их потеряли. Современным женщинам стоит задуматься о том, что можно замедлиться и без суеты просто побыть женщиной, королевой, ведь только с королевой мужчина будет чувствовать себя королем, — говорит эксперт.
Феминистские направления очень сильно распространены в Америке, рассказывает Евгения, там даже есть штрафы и специальные законы, касающиеся того, что мужчина не может делать в отношении дамы.
Напоминаем, этикет состоит из трех составляющих — проявление снисходительности (помочь более слабым), проявление уважения и проявление доброжелательности. Зачастую в современном общении между мужчиной и женщиной одна из составляющих отсутствует по разным причинам. Многим женщинам особенно не нравится часть про снисходительность.
Одна из частых ошибок мужчины в отношении женщины, по мнению Евгении Скиба, — то, что мужчины перестали открывать дверь для того, чтобы женщина могла войти в помещение. Во времена, когда женщины носили пышные платья и корсеты, были медлительны и неповоротливы, мужчины придерживали им дверь для того, чтобы ускорить процесс движения. В те времена женщинам физически была необходима помощь. Сегодня это правило потеряло актуальность. Кроме того, в современных реалиях мужчина часто забывает открывать двери автомобиля для девушки, когда она садится в автомобиль и когда выходит из него.
— Женщины опережают мужчин и пытаются открывать сами двери, пытаются пройти вперед мужчины, не дают ему показать свое благородство и мужество, — объясняет эксперт. Гендерная подоплека растворяется, люди делают так, как им удобно, из вежливости и воспитания, забывая про нормы этикета.
Специалист по этикету Елена Климачкова объясняет, что в светском этикете вектор уважения направлен к женщине.
— Например, если двое коллег, мужчина и женщина, пошли в театр или на выставку, то вектор уважения будет направлен к женщине — мужчина будет подавать ей руку и открывать дверь. А если мы рассмотрим эту же пару коллег, но в офисном помещении, и между ними нет никаких отношений, кроме рабочих, то это уже деловой этикет, и в нем отсутствует гендерное различие. Женщины боролись за свои права и доборолись. В такой ситуации мужчина и женщина — партнеры, и дверь будет открывать тот, кто ближе к ней стоит. В лифт первым шагнет тот, кто первый стоит у лифта, — рассказывает Елена и добавляет, что если коллега-мужчина открывает вам дверь и подает руку — позвольте ему проявить галантность, однако в деловом этикете не стоит ожидать этого.
Часто на прогулке женщины дают мужчине свою дамскую сумку, отчего тот смотрится совершенно нелепо, но это его не смущает.
— Это абсурд в галантности — женская сумка в руках мужчины. Дамская сумка или клатч должны быть в руках только у женщины. Мужчина должен помогать с хозяйственными сумками, пакетами и коробками, когда их много, когда они тяжелые. Если у женщины тяжелая сумка — вопрос к ней, что она туда положила, — объясняет эксперт по этикету Екатерина Сартакова.
Евгения Скиба выделяет моменты, когда женщина не позволяет мужчине подвинуть для нее стул или в ресторане не позволяет мужчине самому общаться с официантом.
— Она пытается делать всё сама, сама заказывает меню, сама рассчитывается за ужин, сама поднимает столовый прибор или салфетку, если они упали, несмотря на то, что всё это должен делать мужчина. Конечно, современные тенденции таковы, что женщина в состоянии исполнить всё перечисленное, но если мы всё-таки хотим сохранить свою хрупкость и женскую слабость, то стоит позволить мужчине ухаживать за вами, — говорит эксперт.
Стоит ли женщине самой проявлять инициативу по отношению к понравившемуся мужчине? По убеждению Елены Климачковой, чтобы ответить, допустимо ли женщине проявлять инициативу в романтическом русле, надо знать цель, которую она преследует. Если она хочет развития отношений и замужества, то нужно повременить с проявлением горячего темперамента или иных выражений чувств с комплиментами и знаками внимания к мужчине. Если женщина хочет получить от отношений очередного любовника, то стесняться не стоит в проявлении инициативы.
Что касается мужчин, они завоеватели, мы ждем от них первых действий, внимания, инициативы, это естественно. Просто к слову — в Англии существует следующее правило: если девушку пригласили на свидание позже среды, она отказывается, даже если будет в выходные сидеть дома. Таким образом она показывает свою недоступность.
Бывает, что мужчины не ухаживают за женщинами в гардеробе и она сама снимает верхнюю одежду, сама берет номерок. Если вы пришли куда-то с мужчиной, всё это должен делать он.
— Правила гардероба: когда пришли — мужчина сначала помогает раздеться женщине, потом раздевается сам, когда уходите, сначала одевается сам, потом помогает своей спутнице, — поясняет Екатерина Сартакова.
По мнению Елены Климачковой, по отношению к женщине неуместно делать комплименты в стиле: «Какое у тебя красивое платье!» Комплимент не девушке, он адресован платью. Правильно: «В этом платье вы обворожительны». Также, по мнению эксперта, мужчине не стоит делать комплименты, которые касаются благосостояния. Сейчас многие живут в кредит, и внешние атрибуты — автомобиль, одежда — могут быть куплены в долг.
— Если я сделаю комплимент мужчине, какой у него великолепный автомобиль, — это будет неуместно. Я могу сделать ему комплимент, что он разбирается в марке, а не в стоимости автомобиля. Делая такой комплимент, подчеркну, что он разбирается в технических характеристиках автомобиля, — рассказывает Елена.
Комплимент «Как вы похудели!» делать нельзя, даже если женщина преследует такую цель и вы это знаете, всё равно выражение «похудела» недопустимо. Заменим это слово на «постройнела». Но такой комплимент можно сказать достаточно близкому человеку. Если вы скажете такое просто знакомому или коллеге, это будет также неуместно. Недопустимо делать комплимент выдающимся частям женского тела, женщин по отношению к мужчинам это тоже касается.
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