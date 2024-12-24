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Недвижимость Стала известна стоимость самого дорогого жилья, проданного в Новосибирске

Стала известна стоимость самого дорогого жилья, проданного в Новосибирске

В топе дом в Заельцовском районе и большая квартира

1 787
21 комментарий

В каком именно районе купили наиболее дорогую квартиру, не уточняется

Источник:

Стала известна стоимость самой дорогой недвижимости, которую продали в Новосибирске в этом году. Об этом во время пресс-конференции ТАСС сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова

— Самыми дорогими сделками в этом году стали дом, который продали в Заельцовском районе за 160 миллионов рублей, и квартира площадью 244 квадратных метра стоимостью около 70 миллионов рублей, — объяснила Светлана Рягузова.

Говоря о самых больших объектах недвижимости, руководить управления Росреестра отметила квартиру в городе Оби площадью в 408 квадратов.

Также ранее НГС рассказывал о том, что сейчас в новостройке в квартале «На Декабристов» продают один из самых больших пентхаусов в городе площадью почти в 500 квадратов за 155 миллионов рублей.

Наиболее дорогим объектом недвижимости по кадастровой стоимости стала «Сибирь-Арена», ее стоимость оценили в 13,2 миллиарда рублей. На втором месте — новый терминал аэропорта Толмачево.

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Комментарии
21
Zemb
47 минут
зачем оно нужно в Новосибирске ?
трям-брям
36 минут
Продолжайте вести наблюдение. Мы с Вами свяжемся. Свободны.
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