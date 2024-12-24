Стала известна стоимость самого дорогого жилья, проданного в Новосибирске

Стала известна стоимость самой дорогой недвижимости, которую продали в Новосибирске в этом году. Об этом во время пресс-конференции ТАСС сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова
— Самыми дорогими сделками в этом году стали дом, который продали в Заельцовском районе за 160 миллионов рублей, и квартира площадью 244 квадратных метра стоимостью около 70 миллионов рублей, — объяснила Светлана Рягузова.
Говоря о самых больших объектах недвижимости, руководить управления Росреестра отметила квартиру в городе Оби площадью в 408 квадратов.
Также ранее НГС рассказывал о том, что сейчас в новостройке в квартале «На Декабристов» продают один из самых больших пентхаусов в городе площадью почти в 500 квадратов за 155 миллионов рублей.
Наиболее дорогим объектом недвижимости по кадастровой стоимости стала «Сибирь-Арена», ее стоимость оценили в 13,2 миллиарда рублей. На втором месте — новый терминал аэропорта Толмачево.