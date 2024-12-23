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Недвижимость Составлен топ самой дорогой новосибирской недвижимости: что туда входит, кроме «Сибирь-Арены» за 13 миллиардов

Составлен топ самой дорогой новосибирской недвижимости: что туда входит, кроме «Сибирь-Арены» за 13 миллиардов

Кадастровую стоимость оценили сотрудники Росреестра

908
5 комментариев

Росреестр оценил кадастровую стоимость всей недвижимости региона в 13 триллионов рублей

Источник:

На территории Новосибирской области зарегистрировано более 3 миллионов объектов недвижимости, совокупная кадастровая стоимость которых оценивается в 13 триллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.

— Кадастровая стоимость всей недвижимости региона составляет 13 триллионов рублей, — заявили в ведомстве.

Объясним, что под объектами недвижимости имеются ввиду земельные участки, объекты капитального строительства, помещения и машино-места.

Источник:

Самыми дорогими объектами недвижимости в Новосибирске стали: «Сибирь-Арена» — 13,2 миллиарда рублей, новый терминал аэропорта «Толмачево» — 12,6 миллиарда рублей, ТРЦ «Аура» — 7,7 миллиарда рублей, ТРЦ «Галерея Новосибирск» — 6,8 миллиарда рублей, Новосибирский театр оперы и балета — 1 миллиард рублей, Технопарк и железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» — 0,8 миллиарда и 0,5 миллиарда рублей соответственно.

Ранее НГС писал о том, как изменился рынок вторичного жилья в Новосибирске за год.

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Комментарии
6
kolhoznik
13 минут
подскажите, а где можно приобрести Оперный театр за миллиард и вокзал за 500 миллионов ? интересно во сколько оценивалась кадастровая стоимость всех обьектов города Мариуполь включая Азовсталь?
267039456
5 минут
Ну и для чего нам эти знания? Есть поинтереснее. "В России введут налог на бани, сараи и другие хозяйственные постройки на дачах Объекты нужно будет зарегистрировать в Росреестре, иначе их нельзя будет страховать, наследовать или получить компенсацию при ЧС. После регистрации владельцы начнут платить налог в размере 0,1-0,3% от стоимости." Всё, как планировал один дедок!
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