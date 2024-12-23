Составлен топ самой дорогой новосибирской недвижимости: что туда входит, кроме «Сибирь-Арены» за 13 миллиардов

На территории Новосибирской области зарегистрировано более 3 миллионов объектов недвижимости, совокупная кадастровая стоимость которых оценивается в 13 триллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.
— Кадастровая стоимость всей недвижимости региона составляет 13 триллионов рублей, — заявили в ведомстве.
Объясним, что под объектами недвижимости имеются ввиду земельные участки, объекты капитального строительства, помещения и машино-места.
Самыми дорогими объектами недвижимости в Новосибирске стали: «Сибирь-Арена» — 13,2 миллиарда рублей, новый терминал аэропорта «Толмачево» — 12,6 миллиарда рублей, ТРЦ «Аура» — 7,7 миллиарда рублей, ТРЦ «Галерея Новосибирск» — 6,8 миллиарда рублей, Новосибирский театр оперы и балета — 1 миллиард рублей, Технопарк и железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» — 0,8 миллиарда и 0,5 миллиарда рублей соответственно.
Ранее НГС писал о том, как изменился рынок вторичного жилья в Новосибирске за год.