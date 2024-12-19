Сдают в аренду вместо продажи: как изменился рынок вторичного жилья в Новосибирске за год

За месяц цены на квартиры на вторичке не изменились Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске владельцы квартир на вторичном рынке вместо продажи уходят в аренду и все чаще делают скидки покупателям. Тренд зафиксировали аналитики «Яндекс Недвижимости».

По подсчетам экспертов, в Новосибирске средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в декабре этого года составила 115 тысяч рублей. За месяц цена не изменилась, но по сравнению с прошлым годом приросла на 5,7%. Объем предложений на рынке при этом за месяц снизился на 4,8%, но по сравнению с годом увеличился на 8,6%.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отмечает, что предложение на вторичном рынке сокращается в большинстве городов-миллионников, стоимость квартир фактически стагнирует, а продавцы увеличивают размер скидок.

— Стагнация на вторичном рынке связана с переходом части продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды, — говорит эксперт.

Сейчас средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 5,6 миллиона рублей. Аналитики также заметили, что база предложений в Новосибирске значительно сократилась. Это может быть связано с тем, что владельцы квартир сдают жилье в аренду вместо продажи или снимают объявления из-за праздников.