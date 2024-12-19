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Недвижимость Сдают в аренду вместо продажи: как изменился рынок вторичного жилья в Новосибирске за год

Сдают в аренду вместо продажи: как изменился рынок вторичного жилья в Новосибирске за год

Владельцы вторички в Новосибирске вместо продажи уходят в аренду

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17 комментариев

За месяц цены на квартиры на вторичке не изменились

Источник:

В Новосибирске владельцы квартир на вторичном рынке вместо продажи уходят в аренду и все чаще делают скидки покупателям. Тренд зафиксировали аналитики «Яндекс Недвижимости».

По подсчетам экспертов, в Новосибирске средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в декабре этого года составила 115 тысяч рублей. За месяц цена не изменилась, но по сравнению с прошлым годом приросла на 5,7%. Объем предложений на рынке при этом за месяц снизился на 4,8%, но по сравнению с годом увеличился на 8,6%.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отмечает, что предложение на вторичном рынке сокращается в большинстве городов-миллионников, стоимость квартир фактически стагнирует, а продавцы увеличивают размер скидок.

— Стагнация на вторичном рынке связана с переходом части продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды, — говорит эксперт.

Сейчас средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 5,6 миллиона рублей. Аналитики также заметили, что база предложений в Новосибирске значительно сократилась. Это может быть связано с тем, что владельцы квартир сдают жилье в аренду вместо продажи или снимают объявления из-за праздников.

Недавно НГС писал о том, что цены на арендные квартиры значительно упали, снижение коснулось студий, однушек и двушек.

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Комментарии
17
Татьяна 53
47 минут
Только не сдача квартиры в аренду.
Гость
44 минуты
Сдают в аренду потому, что невозможно продать! Дальше будет ещё хуже! Привет риэлтерам-кассирам пятёрочки!
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