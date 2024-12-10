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Недвижимость Участок леса на Бардина в Новосибирске получила компания, которая застроила клуб «Отдых»

Участок леса на Бардина в Новосибирске получила компания, которая застроила клуб «Отдых»

Компании выделили землю без торгов по МИПу

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В мае участок перевели в подзону застройки жилыми домами, в ноябре спилили деревья

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В Новосибирске участок леса на стыке Калининского и Заельцовского районов получила под застройку компания «Альфа» по МИПу (масштабному инвестиционному проекту). Застройщик возведет жилье, а часть квартир отдаст детям-сиротам.

По данным ЕГРН, в октябре ООО «СЗ „Альфа“» получило землю в аренду, договор действует до октября 2034 года. Согласно документу министерства строительства региона, застройщик получил землю без торгов по МИПу, взамен компания до 2027 года должна вложить 750 миллионов рублей в строительство объекта (какого именно не называется) капитального строительства для нужд Новосибирска и отдать не менее 693 квадратов детям-сиротам.

ООО «СЗ „Альфа“», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2018 году. Генеральный директор компании — Марина Гирина. Компания входит в группу «СД Альфа Капитал», ей принадлежит 99%, еще 1% — Сергею Дородных. На конец 2023 года выручка застройщика составила 287,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 93,1 миллиона рублей. Сама группа «СД Альфа Капитал» на конец 2023 года получила выручку в 457,9 миллиона рублей, чистый убыток при этом составил 10,8 миллиона рублей.

В Новосибирске компания «Альфа» построила жилой комплекс «Облака», группа «Альфа Капитал» возводит скандальный жилой комплекс «Сосновый бор» за ЛДС «Сибирь», здания появились на месте клуба «Отдых» и Дома спорта. Скандалы, со сносом объектов тянулись несколько лет, жители выступали против строительства.

Территория в 11,3 га по улице Бардина, рядом с улицей Богдана Хмельницкого и старым ЛДС, была частично отнесена к рекреационной зоне, общественно-деловой застройке и перспективной улично-дорожной сети. На майской сессии Совета депутатов в Генплан внесли изменения, позволяющие возводить жилье.

Посмотрите примерный участок на карте, который сейчас находится в аренде у «Альфы»

Источник:

Сейчас «Альфа» просит уменьшить количество мест для парковок с 382 до 352. В начале ноября на участке уже спилили деревья. НГС направил запрос в компанию «Альфа» по поводу будущей стройки.

Помимо участка на улице Бардина застройщик получил землю по МИПу у Димитровского моста рядом с жилым комплексом «Чернышевский» и участок на улице Никитина.

Недавно группа «СибирьИнвест» выкупила имущественный комплекс ТЭЦ-1 у четвертого моста между улицей Фабричной и рекой Обь. В будущем на участке в 2 гектара может появиться новый жилой комплекс.

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ЛДС Сибирь Богдана Хмельницкого Застройщик Жилой комплекс
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