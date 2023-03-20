В скандальном ЖК на Богдашке построят еще один дом — сколько этажей в нем будет

В Новосибирске планируют построить четвертый дом в скандальном ЖК «Сосновый бор». Комплекс построили на месте клуба «Отдых» и Дома спорта, чем несколько лет назад вызвали протесты жителей.
Как сообщила НГС читательница Екатерина, которая планирует купить квартиру в четвертом доме жилого комплекса, компания должна построить дом меньшей этажности, чем возведены ранее, рядом с дорогой на улице Богдана Хмельницкого.
— В конце прошлого года я звонила в компанию жилого комплекса, мне сказали, что весной этого года будут строить четвертый дом. Позвонила недавно консультанту по номеру телефона на сайте, он сказал, что строить не планируют. Потом набрала снова, сказал звонить через год, — объяснила НГС женщина.
Представитель застройщика ЖК «Сосновый бор» рассказал НГС, что к строительству четвертого жилого корпуса приступят в мае этого года. Третий корпус ввели в эксплуатацию в ноябре 2022-го, дом заселен.
Разрешение на строительство четвертого дома компания ООО «Клуб "Отдых"» получила в ноябре прошлого года. Дом будет 13-этажным.
Застройщик домов — ООО «Клуб "Отдых"», принадлежащее московской компании ЗАО «СД Капитал», созданной Сергеем и Александрой Дородных. Как ранее писал НГС, Сергей Дородных — основной владелец компании ЗАО «СД Альфа-Капитал», которая строит жилье в Новосибирске. На конец 2021 года выручка компании ООО «Клуб "Отдых"» составила 0 рублей, чистый убыток — 485 тысяч.
Скандалы, связанные со сносом клуба «Отдых» и Дома спорта тянулись несколько лет. О перестройке части улицы Богдана Хмельницкого стало известно в 2014 году, жители протестовали против строительства. Осенью 2016 года здание клуба «Отдых» снесли, а через несколько месяцев мэрия выдала разрешение на строительство комплекса. Первый дом сдали в апреле 2019 года.
Также стало известно, что застройщик Сергей Дородных арендует офис для одной из своих компаний в здании «Москва-Сити». Сергей Дородных снимает офис площадью 190,2 кв. метра на 29-м этаже «Москва-Сити». Там расположилась его московская компания «Капитал-Альянс». Фирма занимается подготовкой имущества к продаже.