В скандальном ЖК на Богдашке построят еще один дом — сколько этажей в нем будет

— В конце прошлого года я звонила в компанию жилого комплекса, мне сказали, что весной этого года будут строить четвертый дом. Позвонила недавно консультанту по номеру телефона на сайте, он сказал, что строить не планируют. Потом набрала снова, сказал звонить через год, — объяснила НГС женщина.