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Недвижимость Ждали 9 лет: в Новосибирске сдали долгострой на Вилюйской

Ждали 9 лет: в Новосибирске сдали долгострой на Вилюйской

Застройщик обанкротился в 2017 году

637
2 комментария

Дом начали возводить в 2016 год

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В Новосибирске 265 человек получили свои ключи от квартир в доме на Вилюйской, 5, которые они ждали 9 лет. Об этом сообщили мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

— 5 декабря получил разрешение на ввод в эксплуатацию долгострой на улице Вилюйской, 5. В 2017 году застройщик обанкротился, нарушив права 265 граждан, — говорится в посте.

Дом в жилмассиве Энергостроителей начали возводить в 2016 году. Подрядчик обещал сдать дом в 2017-м, но не исполнил обязательства перед дольщиками.

В июле этого года губернаторе Андрей Травников потребовал от Минстроя ускориться в работе и ввести в эксплуатацию дом на Вилюйской, 5. Также в список долгостроев на сдачу в эксплуатацию попали два дома в скандальном Закаменском жилмассиве под номерами 11 и 13, некоторые жильцы которых внесли деньги за квартиры в жилом комплексе 17 лет назад, и дом на улице Дуси Ковальчук, 378/1.

Ранее в Новосибирске застройщик комплекса «Флотилия» купил на торгах административный долгострой и участок у парка «Березовая роща».

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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Щас будут по 6 млн продавать
Гость
5 минут
Там стены картонные. Такое жильё только под офис сдавать годится
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