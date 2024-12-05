Ждали 9 лет: в Новосибирске сдали долгострой на Вилюйской

Дом начали возводить в 2016 год Источник: телеграм-канал Максима Кудрявцева











В Новосибирске 265 человек получили свои ключи от квартир в доме на Вилюйской, 5, которые они ждали 9 лет. Об этом сообщили мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

— 5 декабря получил разрешение на ввод в эксплуатацию долгострой на улице Вилюйской, 5. В 2017 году застройщик обанкротился, нарушив права 265 граждан, — говорится в посте.

Дом в жилмассиве Энергостроителей начали возводить в 2016 году. Подрядчик обещал сдать дом в 2017-м, но не исполнил обязательства перед дольщиками.

В июле этого года губернаторе Андрей Травников потребовал от Минстроя ускориться в работе и ввести в эксплуатацию дом на Вилюйской, 5. Также в список долгостроев на сдачу в эксплуатацию попали два дома в скандальном Закаменском жилмассиве под номерами 11 и 13, некоторые жильцы которых внесли деньги за квартиры в жилом комплексе 17 лет назад, и дом на улице Дуси Ковальчук, 378/1.