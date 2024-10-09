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Застройщик «Флотилии» купил участок у «Березовой рощи»

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Недвижимость эксклюзив Застройщик «Флотилии» купил долгострой и участок у «Березовой рощи» — компания присматривается к земле вокруг

Застройщик «Флотилии» купил долгострой и участок у «Березовой рощи» — компания присматривается к земле вокруг

Новосибирский «Дом-Строй» купил землю с недостроенным зданием на Планетной

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2 комментария

По соседству от участка «Дом-Строя» уже возвели ЖК «ГринАрт»

В Новосибирске застройщик комплекса «Флотилия» купил на торгах административный долгострой и участок у парка «Березовая роща». Как рассказал НГС заместитель директора по развитию ГК «Дом-Строй» Евгений Шибков, компания присматривает и к территории поблизости.

Согласно документам, площадь земельного участка — почти 5 тысяч кв. м, а готовность административного долгостроя на Планетной, 55 составляет 66%. Участок и здание, которые были в муниципальной собственности, выставили на торги с начальной ценой в 90 миллионов рублей. По итогу землю и здание купила ГК «Дом-Строй» почти за 366 миллиона рублей. Торги провели 5 августа.

Желтым выделен участок застройщика

Как заместитель директора по развитию ГК «Дом-Строй» Евгений Шибков подтвердил, что группа добавила в портфель еще один участок для развития.

— Мы строим дома с хорошей, красивой архитектурой и дома. Для таких целей, необходимо время для сбора полной картины. На сегодняшний день, мы присматриваемся к близлежащей территории, идет процесс анализа, в том числе, и промзоны, — объяснил Евгений Шибков.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Дом-Строй» образовано в 2006 году. Учредителями компании в равных долях являются Михаил Владимиров и Владимир Наумов. На конец 2023 года выручка организации составила 614 миллионов рублей, чистая прибыль — 243,3 миллиона рублей.

Недавно НГС уже писал, что часть территории промышленной зоны возле «Березовой рощи» хотят застроить жильем по программе комплексного развития территории (КРТ). Возможный проект уже анонсировала компания «Ариста» скандально известного девелопера Владислава Крючкова. На участке могут появиться порядка 12 домов от 9 до 16 этажей.

Кстати, сейчас «Дом-Строй» активно осваивает территорию бывшей телестанции «Мир», летом демонтировали вышку, а недавно начали сносить здание. На следующем этапе специалисты будут разрабатывать эскизы и концепции будущего проекта.

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Комментарии
2
Стрелец
15 минут
Ну всё..отговорила Роща Золотая..
Гость
12 минут
Оставьте именно Березовую Рощу в покое, ранее там кладбище было, понятно, что потом и на зелень полезут со временем. И так город изуродован и скверов, парков мало.
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