Трем главным долгостроям на ОбьГЭСе в Новосибирске нашли хозяев — что будет с объектами

Строительство зданий продолжится Источник: Сергей Ляшко / NGS.RU











У трех новосибирских долгостроев в микрорайоне ОбьГЭС появились новые собственники. Здания находятся на улице Приморской, 28/1, Печатников, 12 и Печатников, 12/1. Все они много лет пустовали. В мэрии рассказали, что будет с объектами.

Приморская, 28/1

Про долгострой по адресу Приморская, 28/1 НГС рассказывал в середине октября. В мэрии уточнили, что ООО «НовоКомСтрой» начал возводить на этом месте многоэтажку с подземной автостоянкой в 2012 году, а в 2014 году все работы остановили. Застройщика начали банкротить, в 2018 году введено конкурсное управление.

В марте 2022 года на месте еще стоял остов долгостроя Источник: 2ГИС / Екатерина Беликова











В 2023 году права и обязанности по договору аренды перешли от ППК «Фонд» к ООО «Капитель» (компания Владислава Савельева). Застройщик получил разрешение на строительство многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Разрешение будет действовать до 30 декабря 2026 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «СЗ „Капитель“» является Владислав Иванович Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»). Компания зарегистрирована 11 июля 2022 году, входит в ГК «Расцветай». Дом по адресу улица Приморская, 28/1 — это единственный проект застройщика.

Но в новом доме обманутые дольщики квартиры не получат. Как сообщили в минстрое Новосибирской области, почти все они уже воспользовались правом на компенсацию.

— Общая сумма выплаченных компенсаций дольщиками дома по улице Приморская, 28/1 составила 266, 7 миллиона рублей, — рассказали в минстрое региона.

Из 112 дольщиков только двое еще не забрали свои деньги. Им рекомендуют обратиться в ППК «Фонд развития территорий».

По данным областного минстроя, в Едином реестре проблемных объектов на момент публикации остается три жилых дома. В 2023–2024 годах с применением механизма ППК «Фонд развития территорий» выплачено компенсаций дольщикам на общую сумму 1,328 миллиарда рублей.

Печатников, 12

Еще один долгострой ОбьГЭСа расположен около пожарно-спасательной части №24. Он также известен как «Дом на Печатников».

Стройка замерла на уровне 13% Источник: «Родные берега»











В мэрии Новосибирска рассказали, что в 2012 году работы там начал застройщик ООО «Строительное управление № 17». В декабре 2020 года право на достройку дома получило ЖСК «Дом на Печатников». Но срок действия разрешения на строительство закончился 21 декабря 2023 года. За продлением разрешения никто не обращался. Дело в том, что 20 апреля 2022 года ЖСК «Дом на Печатников» решением Арбитражного суда Новосибирской области признан банкротом.

29 мая 2023 года ППК «Фонд развития территорий» приобрел право аренды на земельный участок и объект незавершенного строительства по решению Арбитражного суда. Степень готовности дома 13%.

Печатников, 12/1

Заброшка между почтой и базаром в 2024 году тоже начала менять свой облик. В конце января жители ОбьГЭСа заметили, что там разобрали забор, много десятилетий скрывавший замусоренный и заросший кустарниками участок. Фото с места выложили в местную группу в соцсети «ВКонтакте».

Жителей очень удивил вид за снесенным забором Источник: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте»











— Ограждение было демонтировано силами застройщика, так как частично располагалось в границах дома №14 по улице Энгельса. По информации застройщика, в текущем году также запланированы работы по приведению в надлежащее состояние территории, прилегающей к строительной площадке, — отреагировала в комментариях мэрия Новосибирска.

На запрос НГС о судьбе участка в городской администрации рассказали, что 12 октября 2023 года мэрия заключила договор аренды на этот участок с ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС». Застройщик имеет право там построить либо объект культуры, либо магазин (с торговой площадью не более 5000 квадратных метров), либо заведение общепита.

— По условию договора изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается, — подчеркнули в мэрии.

Разрешение на строительство еще не выдавалось.