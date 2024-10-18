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Город На месте скандального долгостоя в Новосибирске поставят высотку — что известно о застройщике

На месте скандального долгостоя в Новосибирске поставят высотку — что известно о застройщике

В Новосибирске возведут 17-этажку на месте долгостроя в Советском районе

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3 комментария

Так выглядел участок в июле 2024 года

Мэрия Новосибирска согласовала архитектурно-градостроительный облик многоэтажки в Советском районе, которую будет возводить строительная компания Владислава Савельева. На этом месте больше 30 лет не могли построить 12-этажку.

На сайте мэрии Новосибирска опубликовали приказ о согласовании архитектурно-градостроительного облика 17-этажного жилого дома по адресу улица Приморская, 28/1 стр. Многоэтажку с подземной автостоянкой возведут на площади 35131,4 квадратного метра.

Стройке на этом месте уже больше 30 лет. Изначально застройщик ООО «НовоКомСтрой» в 1993 году начал возводить там 12-этажку, в долевом строительстве приняли участие 160 человек, вложив более 14 миллионов рублей. Но своих квартир они так и не дождались.

В марте 2022 года на месте еще стоял остов долгостроя

Среди обманутых дольщиков оказалась и мэрия города Новосибирска. Как сообщал ранее сайт «Прецедент», согласно договорам, застройщик должен был передать городу 32 квартиры. В итоге мэрия выиграла суд и с застройщика взыскали 63,1 миллиона рублей.

В 2018 году Новосибирский арбитражный суд признал ООО «НовоКомСтрой» банкротом.

В мае 2019-го директор «НовоКомСтроя» Вячеслав Кан был признан виновным в хищении в особо крупном размере и приговорен к четырем годам лишения свободы. В пользу дольщиков с него взыскали 11,5 миллиона рублей.

В июле 2021 года стало известно, что дольщики долгостроя получат компенсации от ППК «Фонд развития территорий».

А в 2023 году «Фонд развития территорий» выставил долгострой на торги, которые выиграл «Специализированный застройщик „Капитель“». Разрешение на строительство мэрия выдала 14 декабря 2023 года, оно действует до 30 декабря 2026 года. Сдать дом планируется в третьем квартале 2027 года.

Так будет выглядеть новая 17-этажка

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «СЗ „Капитель“» является Владислав Иванович Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»). Компания зарегистрирована 11 июля 2022 году, входит в ГК «Расцветай». Дом по адресу улица Приморская, 28/1 — это единственный проект застройщика.

В ГК «Расцветай» на вопросы корреспондента НГС об этом объекте строительства отвечать отказались.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, на каких условиях компания получила разрешение на строительство.

В июне 2024 года в министерстве строительства Новосибирской области сообщили, что еще не все дольщики этого долгостроя получили свои деньги.

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Новосибирск Строительство Долгострои ОбьГЭС Дольщики
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Комментарии
4
Транс'Уха Маша Дегтярева
1 час
Они уже не заморачиваются. В любой непонятной ситуации возводи высотку.
Гость
32 минуты
Очередная убогая расцветайка. Ужасный застройщик, уродующий город.
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