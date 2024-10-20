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Недвижимость эксклюзив Оживший долгострой: бизнес-центр за НОВАТом начали достраивать — как будет выглядеть здание

Оживший долгострой: бизнес-центр за НОВАТом начали достраивать — как будет выглядеть здание

На долгострое «Кварсиса» в центре Новосибирска появились рабочие

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13 комментариев

Рабочие недавно соорудили строительные леса на здании

Долгострой «Кварсиса» в центре Новосибирска за НОВАТом ожил. Рабочие уже установили строительные леса, закончить строительство планируют в следующем году. Заброшенное здание превратят в стильный офисник.

Последнее разрешение на строительство здания по адресу Семьи Шамшиных, 20 получила предпринимательница Юлия (попросившая не указывать ее фамилию) в июле этого года. Согласно документу, на участке останется трехэтажное здание общественного назначения с подземной парковкой.

Как рассказала НГС владелица долгостроя Юлия, достроить здание хотят в следующем году, в будущем продавать долгострой не планируют.

— Мы хотим превратить участок в тихом центре города из недостроя с разрушенными непригодными жилыми домами по соседству в современный деловой центр. Для этого разработали дизайн здания, оно будет выполнено из немецкого клинкерного кирпича с арками в лучших традициях современной архитектуры, — отметила владелица.

Сейчас долгострой выглядит так

В следующем году он превратится в стильный бизнес-центр

Здание на улице Семьи Шамшиных, 20 начинала возводить группа «Кварсис» в 2014 году, завершить работы планировали в июне 2019 года, бизнес-центр планировался, как часть ЖК «Кварсис». Но компания обанкротилась. Права по договору участия в долевом строительстве выставил на продажу «Сургутнефтегазбанк».

В 2022 году долгострой за 73 миллиона рублей купила Ольга Лукашова, сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Ольга Лукашова числится владельцем ООО «Капитал», образованного в 2014 году. На конец 2023 года выручка организации составила 5,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 576 тысяч рублей. Компания владеет маркетплейсом цветов и подарков, который работает по всей России.

После, согласно выпискам из ЕГРН, долгострой перешел другому физическому лицу по договору купли-продажи, вероятно, Юлии. По данным НГС, Ольга и Юлия родственницы.

Недавно застройщик жилого комплекса «Флотилия» купил на торгах административный долгострой и участок у парка «Березовая роща». Компания присматривает и к территории поблизости.

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Долгострой НОВАТ Бизнес-центр Офисное здание
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Комментарии
13
Картавый
1 час
Гибдд переименовали обратно в Гаи, когда куцый новоязный Новат переименуют обратно в Оперный?
timurkun
43 минуты
если это за оперным, то на фото оперный на заднем плане?
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