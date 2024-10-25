Авторы новосибирского «шарика» у «Глобуса» смонтировали театр в Казани — фото необычного объекта

Здание построено по проекту японского архитектора Источник: предоставлено компанией «Несущие системы»











Компания из Новосибирска «Несущие системы» смонтировала здание нового театра имени Камала в Казани. Об этом НГС рассказал учредитель компании Денис Герасимов.

— Театр Камала построен по проекту японского архитектора. Наша компания производила и шеф-монтировала покрытие, как горизонтальное, так и вертикальное. Сложный проект. Работали проектировщики по 10-12 часов каждый день, производство работало круглосуточно, монтаж — по примерно 18 часов. Нужно было успеть к саммиту БРИКС, — объяснил Денис Герасимов.

Учредитель «Несущих систем» при этом отметил, что здание до конца еще не открыли — только часть. В здании театра, по его словам, не завершены работы со светом и со сценой, но это уже юрисдикция других компаний.

— В здании планировалась провести какие-то частичные сессии саммита БРИКС. Возможно, там уже сейчас проводятся какие-то кулуарные встречи, — добавил Денис Герасимов.

Построить здание старались в короткие сроки Источник: предоставлено компанией «Несущие системы»











По словам предпринимателя, здание театра возводили «гигантскими темпами». Строительство заняло около года.

По данным издания «БИЗНЕС Online», строить здание театра начали в прошлом году по проекту архитектурного консорциума, в который тогда вошли бюро Wowhaus, Kengo Kuma & Associates из Токио, штутгартского Werner Sobek и ООО «ПТМ архитектора Бакулина Германа Алексеевича».