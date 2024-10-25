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Недвижимость Авторы новосибирского «шарика» у «Глобуса» смонтировали театр в Казани — фото необычного объекта

Авторы новосибирского «шарика» у «Глобуса» смонтировали театр в Казани — фото необычного объекта

Здание начали строить в 2023 году

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11 комментариев

Здание построено по проекту японского архитектора

Компания из Новосибирска «Несущие системы» смонтировала здание нового театра имени Камала в Казани. Об этом НГС рассказал учредитель компании Денис Герасимов.

— Театр Камала построен по проекту японского архитектора. Наша компания производила и шеф-монтировала покрытие, как горизонтальное, так и вертикальное. Сложный проект. Работали проектировщики по 10-12 часов каждый день, производство работало круглосуточно, монтаж — по примерно 18 часов. Нужно было успеть к саммиту БРИКС, — объяснил Денис Герасимов.

Учредитель «Несущих систем» при этом отметил, что здание до конца еще не открыли — только часть. В здании театра, по его словам, не завершены работы со светом и со сценой, но это уже юрисдикция других компаний.

— В здании планировалась провести какие-то частичные сессии саммита БРИКС. Возможно, там уже сейчас проводятся какие-то кулуарные встречи, — добавил Денис Герасимов.

Построить здание старались в короткие сроки

По словам предпринимателя, здание театра возводили «гигантскими темпами». Строительство заняло около года.

По данным издания «БИЗНЕС Online», строить здание театра начали в прошлом году по проекту архитектурного консорциума, в который тогда вошли бюро Wowhaus, Kengo Kuma & Associates из Токио, штутгартского Werner Sobek и ООО «ПТМ архитектора Бакулина Германа Алексеевича».

Новосибирская компания «Несущие системы» построила в Новосибирске знаменитое кафе в виде стеклянного шара, бизнес-центр «Кокон» на улице Максима Горького, здания «Бутон» и «Айсберг» возле часовни на Красном проспекте и фасад биотехнопарка в Кольцово. Кроме того, по концепту компании в Академгородке возведены наклонные башни Технопарка, а в Москве «Несущие системы» построили одну из самых значимых конструкций парка «Зарядье».

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Новосибирск Казань Театр Камала Архитектура БРИКС
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Комментарии
11
mr.Mister.
55 минут
Казань хорошеет. Система молодцы не подвели. А тем временем в Нск.....
Гость
54 минуты
В Казани строят красивые здания, а у нас от них избавляются😐
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