«Тысяч 150 должна быть аренда»: новосибирцы поспорили из-за цен на съемные квартиры

Больше всего арендодатели переживают за ремонт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы поспорили — сколько же должна стоить аренда квартир и как правильно вести себя квартиросъемщикам. Дискуссия возникла из-за колонки журналиста НГС Егора Сафронова, который не может снять квартиру два месяца. Он отметил, что спрос сейчас большой, поэтому найти хорошую квартиру очень сложно.

Часть горожан с ним согласилась, а часть нет. Новосибирцы поделились своими цифрами по съему квартир, а также историями с арендаторами.

— Попробуйте, снимите. То что в статье — это реально. Сама, слава Богу, в квартире не нуждаюсь и моя семья тоже, но состою в группе по недвижимости. Цены на МЖК за однушку от 30 000. Если не совсем окраина, а центр Ленинского и Кировского районов — то от 35 000 рублей, — поделился цифрами читатель НГС.

— «Собственница пришла в квартиру — там живого места нет». Вот поэтому не сдаю квартиру, хотя риэлтор уговаривает. За эти 30 тысяч замучаешься отмывать и ремонтировать, а квартиросъёмщики 2-3 месяца поживут и съезжают, — отметила пользовательница Татьяна 53.

— Похоже на сказку. Сдаётся столько всего. Если не выбирать конкретные дома под окнами Пединститута, то всё хорошо с арендой и съёмом, — уверен читатель под ником Ботанический тип.

— В Заельцовском районе приличная студия примерно 45 000 в месяц. Совсем уже. Мы старшему присматриваем, ужас, как дорого. Делайте ещё дороже! Может сыночек подольше от меня не сбежит, — шутит сибирячка МАРГО.

— Кто эти владельцы квартир, которые сдают за считанные часы? Я сдаю квартиры с 1998 года — обычно процесс занимает порядка двух недель. Начать с того, что я хочу денег по максимуму (уверен, другие владельцы тоже), а это уже серьезный фильтр. Потом, я выбираю нормального арендатора. Тем, кто без работы (студенты, переезжающие) обычно не сдаю, буду смотреть какая прописка, какие животные, где человек работает и сколько зарабатывает. Процентов 90 сразу отсеиваются. Хорошего арендатора ещё поискать надо, — подчеркнул читатель НГС.

— Я сдаю быстро. Цена всегда ниже рынка. Это держит квартирантов якорем. Состояние квартиры у меня очень средненькое. Никаких ремонтов. Иначе одно расстройство и вся аренда только пойдет в минус. Никогда не пускаю жить отдельных мужчин. Только семейные пары и то те, кто понравится. Сейчас живет парень. Обманул меня, сказал, что жена подъедет. Иначе бы не пустила. Парень золотой. Совсем без проблем. Живет два года уже, — поделился опытом пользователь 224274911.

— Такое чувство, что в комментах собрались исключительно миллиардеры с пятью квартирами плюс коттеджами плюс виллами. Вы что, никогда не были студентами, никогда не путешествовали, не влюблялись и не уезжали, никогда не снимали жилье? И что в этом такого ужасного — снимать квартиру, работая в другом городе, пока накопишь и заработаешь на свою? Главное, быть порядочным и ответственным квартиросъемщиком, не доставлять неприятностей хозяину. Жить и получать удовольствие от жизни там, где хочется, а не там, где остался прабабушкин клоповник, — рассуждает новосибирец.

— Сдаю квартиру на Сибирской, новый дом, новый ремонт, адекватов за 2 недели ещё не встретила. Только риэлторы и с собачками обязательно (где они собираются их в центре выгуливать вопрос), — отметила сибирячка lesa.

А один из читателей в ответ на материал журналиста написал почти целую колонку:

— Как обычно арендаторы хотя за копейки найти жильё. Денег нет, а хотят классную квартиру. Но при этом не могут даже более-менее нормально относиться к имуществу. Вот мой пример, сдавал хорошую квартиру у метро. В квартире очень хороший ремонт — пол с подогревом, дорогой керамогранит, дорогая немецкая новая сантехника, на кухне техника Bosh и так далее. Всё очень достойно, качественно и стильно. При этом за пару лет так всё разнесли, что пришлось почти всё выкидывать и делать серьезный ремонт. Говорил, что без животных, но завели. И это животное разорвало в клочья хороший диван, ещё и загадило. Строго запрещал курить, но так много курили в самой квартире, что замучался потом выводить запах. Ни мощный промышленный озонатор, ничто иное не помогло, только выброс всего текстиля, включая шторы, перекраска стен. Испортили столешницу на кухне, так что только под выброс, даже на стенах остались какие-то зарубки как от топора, даже на кранах вмятины, не знаю, что надо было делать. Несколько раз вызывали полицию. И можно много, что ещё рассказывать. Это просто жесть полная. Только из-за проблем с полицией, когда кого-то пытались убить, из-за скандалов с соседями из-за шума и прочих проблем должна быть огромная компенсация. Плюс к этому испорченный дорогой ремонт, испорченная мебель и техника. В общем, думаю сейчас минимум тысяч 150 должна быть аренда, иначе невыгодно. Поэтому и не сдаю больше. Вот сейчас, сколько ипотека стоит? В среднем уже под 100 тысяч. И с ипотекой не будет ремонта, техники, ничего. Вот и получается честная аренда — это тысяч 150. Ладно, вы квартиранты не хотите столько платить, платите по 25-60 тысяч. Но относитесь нормально! Зачем так нагло всё ломать и портить?