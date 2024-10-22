«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске

Егор Сафронов Журналист НГС

Поиск квартиры для тысяч людей стал настоящим испытанием — спрос значительно превышает предложение с конца лета Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Из-за осеннего наплыва студентов и недоступности ипотеки аренда жилья в Новосибирске стала настоящим испытанием. Каждый день сотни людей охотятся за жилплощадью, разрывая телефоны собственникам и риелторам. Спрос сейчас большой, поэтому найти хорошую квартиру очень сложно. С такой проблемой столкнулся и журналист НГС Егор Сафронов, который не может найти квартиру уже больше двух месяцев. Приводим его историю от первого лица.

В начале лета я по личным обстоятельствам съехал с квартиры, в которой прожил больше двух лет. С поиском нового жилья я не торопился — мой хороший друг уезжал на два месяца в другой город и любезно оставил мне свою квартиру. Почему бы и нет? Правда, тогда я не учёл очень важный момент: друг возвращался в конце августа, а это как раз период самой большой активности на рынке аренды — в город начинают массово приезжать новые студенты. Если бы я тогда только знал, насколько это большая проблема.

Конец августа, скоро вернётся друг, пора искать жилье и съезжать. Вот тут началось самое интересное.

Поиск квартиры в Новосибирске стал для меня настоящим квестом. Уже более двух месяцев я занимаюсь рутиной: ежедневный мониторинг сайтов с предложениями об аренде, бесконечные звонки и встречи, которые всегда оборачиваются пустотой. Я осознал, что сейчас стандартный процесс поиска жилья больше напоминает азартные игры: повезёт или не повезёт.

Когда поток студентов из других городов стремительно увеличился, на рынке аренды жилья стало происходить что-то аномальное. Однокомнатные квартиры, которые раньше можно было снять за разумные деньги, теперь выставляли по ценам, превышающим 35–40 тысяч рублей. Локации вблизи НГПУ (я живу здесь с 2018 года — мне очень нравится этот райончик) стали настоящей ареной, где каждый новый вариант моментально исчезает, словно по волшебству.

Ситуация выглядит так: собственник или риелтор выставляет объявление, и всего через несколько часов квартира сдана. Это не шутка, хорошие варианты расхватывают буквально за пару часов после публикации. Как правило, квартиры оказываются в руках самых быстрых «искателей», которые, вероятно, мониторят сайты каждую секунду.

При таком большом количестве кандидатов собственники пытаются выбрать наиболее подходящего им жильца — как правило, это одинокие девушки или семейные пары Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый раз, когда на горизонте появляется подходящий вариант, я радуюсь. Но длится это обычно не долго. Как всё происходит: звоню узнать о просмотре и понимаю, что на него уже образовалась огромная очередь, да и предпочтение собственники обычно отдают девушкам и семейным парам.

Это становится особенно заметно, когда я записываюсь на просмотр. Часто случается, что через час–два после записи владельцы молча отказываются от встречи, оставив меня в неведении. В такие моменты порой кажется, что любое действие теряет смысл, когда в итоге адрес, который мог бы стать моим, просто исчезает с сайтов и из групп.

Риелторы становятся еще одним разочарованием в этом процессе. В один из дней, приехав к назначенному времени на просмотр квартиры, я обнаруживаю, что никого нет, а на звонки мне не отвечают. Через 15–20 минут ожидания появляется уведомление: объявление исчезло, а квартира сдана. Негатив усиливается, когда постоянные отказы и отсутствие связи с агентами становятся частью повседневности. От этого, к сожалению, никуда не деться.

Как шутят многие риелторы, квартиры начнут чаще появляться после первой сессии в вузах — в период отчислений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пытался ли я искать квартиры не в районе НГПУ? Для меня это было сложно, но я рассматривал и другие варианты. Переезжать куда-нибудь на левый берег или в «джулаевские жилмассивы» я не готов, хотя вариантов там очень много, да и цены не сильно кусаются. Рассматривал варианты ближе к центру города или хотя бы по линии метро, но там цены еще выше, чем на «педе».

Как правило, ставки на хорошие квартиры во время поиска начинались от 40 тысяч в месяц. Были предложения и за 30–35 тысяч, но это чаще всего убитые студии или однешки с «бабушкиным ремонтом». Справедливости ради, спрос на квартиры по линии метро зачастую еще выше, чем в отдаленных от центра микрорайонах. Прайсы на них горожан и приезжих, судя по всему, не сильно пугают, либо же они их рассматривают как некий перевалочный пункт, пока не подвернется что-то интереснее и дешевле.

Если меня не прокляли, то как это еще назвать? Наконец-то я нашёл квартиру, которая подошла мне по всем параметрам — в том доме, где я и хотел. Созвонился с риелтором, рассказал о себе — собственница кандидатуру согласовала. Но есть нюанс: в квартире еще живут люди, которые должны съехать через несколько дней. Думаю: «Ладно, несколько дней подождать можно, тем более вариант очень хороший». Но внутри уже привычное ощущение: что-то точно пойдёт не так.

Я был прав. Настал день X. Жильцы должны съехать, а я — прийти на просмотр квартиры. Примерно за час до назначенного времени звонит риелтор и говорит: «Очень плохие новости. Собственница пришла в квартиру — там живого места нет. Люди жили с собакой — она всё подрала. Собственница выселила их вместе с полицией и сказала, что нужно делать ремонт и заказывать новую мебель. Заезд будет возможен только примерно через две недели».

Представили моё лицо? Но за два месяца я уже привык к неожиданным поворотам судьбы. Договорились с риелтором, что я в любом случае буду первым на просмотр, когда собственница закончит ремонт. Сейчас план такой: ждать две недели и параллельно продолжать искать новые варианты. Рано или поздно мне должно повезти.

В поисках уютного уголка в Новосибирске я стараюсь не терять ни оптимизма, ни решимости. Каждый новый день я захожу на одни и те же сайты в надежде, что удача мне всё-таки улыбнется. Так называемый «осенний бум», связанный с наплывом студентов, должен утихнуть, а спрос на квартиры — упасть. По крайне мере, так говорят эксперты.

Сейчас я живу у друга, но уже у другого. На удивление он вошёл в моё положение и сам говорит, что с поиском квартиры нужно немного повременить — рынок должен успокоиться. Цены по сравнению с сентябрём уже относительно пришли в норму, но спрос по-прежнему высокий.

Ранее НГС писал о том, как сэкономить деньги на долгосрочной аренде квартиры.