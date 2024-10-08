Спрос упал, а цены — нет: в Новосибирске серьёзно подорожала аренда жилья — когда ждать снижения

На рынок аренды сейчас влияют сразу несколько факторов Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Осень — время перемен, и этот год не исключение. На арендном рынке Новосибирска цены остаются на высоком уровне, но эксперты уже называют сроки их снижения. При этом на рынок аренды жилья влияет не только сезонный спрос. Что происходит со ставками на квартиры и что сегодня влияет на них больше, чем спрос, выяснил корреспондент НГС.

Цены на арендные квартиры ощутимо взлетели в сентябре. Основную роль в этом сыграл сезон — приезд в Новосибирск новых студентов, которым нужно где-то жить. Из-за этого поднялся спрос на аренду, а при высоком спросе, как известно, растёт и цена.

По данным сервиса «Циан. Аналитика», однокомнатную квартиру в панельном доме в начале июня в среднем можно было снять за 21,7 тысячи рублей, а в начале сентября — уже за 32,2 тысячи рублей. Однёшки в домах, построенных в 2015 году и позже, в начале июня стоили в среднем 29 тысяч рублей в месяц, а в начале сентября — гораздо более ощутимые 36,7 тысячи рублей.

На дворе уже октябрь, и все студенты уже должны были обзавестись жильём. Тем не менее цены на квартиры не спешат идти вслед за падением спроса, оставаясь на высоком уровне.

Если искать квартиру на сайте «Авито», то в районе площади Ленина цены на однёшки в среднем варьируются от 35 до 50 тысяч рублей в месяц без учёта коммунальных платежей. В районе НГПУ на улицах Выборной и Вилюйской — от 25 до 35 тысяч, в Академгородке — от 27 до 42 тысяч, на площади Маркса и «Студенческой» — от 25 до 40 тысяч. Многих эти цифры пугают, особенно родителей студентов из других городов — солидная такая статья расходов, не так ли?

При этом некоторые специалисты по недвижимости уже отмечают первые признаки снижения интереса к аренде жилья, что может стать основанием для корректировки цен со стороны собственников. Но многие собственники квартир предпочитают фиксировать ставки на уровне сентября, особенно в востребованных районах.

«Спрос с началом октября заметно снизился»

По мнению специалиста по недвижимости агентства «Жилфонд» Егора Вонархи, спад цен на аренду скоро начнётся — это связано с логичным падением спроса после сентябрьского бума.

— Всегда к началу ноября цены начинают снижаться, потому что собственники не могут сдать квартиры — спрос падает. Это каждый год так, — объяснил Егор Вонарха в разговоре с НГС. — Собственники ставят высокие цены в сентябре, потом спрос падает, звонков становится меньше, и они начинают снижать цены.

Цены, по словам риелтора, могут подниматься не только из-за осеннего сезона Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Сильнее всего, заметил он, спрос на квартиры падает в декабре, когда люди начинают готовиться к новогодним праздникам. При этом риелтор отметил, что помимо спроса есть и другие факторы, которые влияют на ценообразование аренды. В частности, недоступная ипотека и общее удорожание жизни: растут цены на продукты, тарифы ЖКХ и прочие товары и услуги.

— Вторичка вся стоит сейчас, а людям надо где-то жить — начинают снимать. Спрос начинает расти, а вместе с ним и цены. Плюс собственники начали часто звонить и говорить, что поднимают цены на аренду в связи с подорожанием коммуналки. Квартплату же, не считая счётчиков, обычно платят арендодатели, — отмечает Егор Вонарха.

Согласился с коллегой и риелтор «Жилфонда» Алексей Романюк. По его словам, ощутимого снижения цен на арендные квартиры следует ожидать в конце зимы — начале весны.

— Весной сравнительно дольше сдают квартиры, они могут не сдаваться неделями и простаивать. Самый ажиотаж — это период с конца июля до начала октября. Но тут следует отметить, что ажиотаж сейчас обусловлен высокой ключевой ставкой: снимать просто выгоднее. За аренду вы будете отдавать условно 30 тысяч, за ипотеку — 70 тысяч, — объясняет Алексей Романюк.

Он отмечает, что спрос на аренду с началом октября уже начал падать — звонить стали значительно реже. При этом цены остаются на высоком уровне из-за нежелания собственников снижать цены до приемлемых значений.

— Это такая категория людей, которые готовы ждать месяцами, чтобы сдать свою квартиру дорого. Переубедить их очень сложно, но со временем они всё-таки вынуждены снижать цены, — подчеркнул риелтор.

«Ожидать снижения уже не стоит»

Менее оптимистичный прогноз на дальнейшее ценообразование аренды даёт доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари. По его словам, рынок аренды — это производная от рынка ипотеки.

— Растет ежемесячный платеж по ипотеке, за обычную квартиру он уже может составлять около 100 тысяч рублей. На этом фоне арендный платеж за такую же квартиру составляет 35–40 тысяч рублей. Получается, выгоднее сейчас снимать. Спрос на аренду повышается — это толкает цены вверх, — объяснил Коложвари корреспонденту НГС.

Эдуард Коложвари говорит, что новосибирцам придется свыкнутся с текущими ценами Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Экономист отмечает, что в абстрактной модели высокая ставка банков должна была двинуть цены на рынке недвижимости вниз, но этого не происходит.

— Ожидать снижения арендных платежей уже не стоит. Во-первых, доходность этого бизнеса и так низкая. Во-вторых инфляционное повышение тарифов происходит везде. Нам нужно привыкать к новому уровню цен, — заключил Эдуард Коложвари.

Такого же мнения придерживается специалист агентства недвижимости «Сфера» Никита Волощук. По его наблюдениям, за последний год ставки на аренду жилья в среднем по Новосибирску выросли на 15–25% и, вероятнее всего, продолжат расти.

— За последний год коммунальные услуги у собственников выросли на 25–40%, в январе 2025 года их поднимут еще раз. Кроме того, из-за ключевой ставки и условиям по ипотеке на данный момент квартиру снимать выгоднее, чем покупать, — считает Никита Волощук.

Он добавил, что и выбора на рынке аренды стало гораздо меньше: люди, которые сняли квартиру 1,5–2 года назад, не съезжают, потому что видят, как сильно выросла арендная плата за последний год. А те, кто копил деньги на первоначальный взнос по ипотеке, отложили покупку.

Вопрос о снижении стоимости аренды жилья остается открытым. В конечном итоге, рынок аренды отражает не только сезонные колебания, но и более глубокие экономические процессы, которые сложны для предсказания.