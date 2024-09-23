«Год жила бесплатно»: как сэкономить на долгосрочной аренде квартиры — истории новосибирцев и советы экспертов

Самыми распространенными вариантами остаются студии и однокомнатные квартиры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Цены на аренду квартир в Новосибирске неумолимо растут, особенно после того, как ипотека стала для многих недоступной, и горожане решили переждать и ринулись на рынок долгосрочной аренды. Усложнил ситуацию и сезонный студенческий бум: во время повышенного спроса цены на жилье искусственно поднимают, а наиболее выгодные варианты быстро разбирают. Но ситуация на рынке понемногу устаканивается, пиковый сезон заканчивается, и эксперты отмечают, что ставки понемногу идут вниз. НГС узнал у специалистов в сфере недвижимости и горожан, как можно сэкономить на аренде.

«В сезон разбирают всё»

Эксперты, опрошенные НГС, отмечают, что у рынка аренды есть сезонный спрос: с июля по сентябрь. В это время ставки наиболее высокие, в том числе, из-за наплыва студентов. Опуститься цены могут к январю–февралю, и тогда наиболее выгодно снимать квартиру. По словам аналитиков, стоимость аренды сильно зависит от локации и качества квартиры, стабильно действует правило: чем дальше от центра и хуже ремонт — тем дешевле.

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков объяснил, что рост цен может быть связан не только с наплывом студентов, но и с тем, что закончился сезон отпусков, а значит горожане начали искать квартиры. Например, в августе интерес к съемному жилью в Новосибирске вырос на 18,4% по сравнению с июлем. Медианная стоимость долгосрочной аренды студий составила примерно 34 тысячи рублей, однокомнатных квартир — 40 тысяч рублей, двухкомнатных — 42 тысячи рублей и трехкомнатных — 53 тысячи рублей.

По данным «Циан.Аналитики», однокомнатную квартиру в панельном доме в начале июня в среднем можно было снять за 21,7 тысячи рублей, а в начале сентября цена дошла до 32,2 тысячи рублей. Однешки в домах, которые ввели в эксплуатацию с 2015 года, в начале июня стоили в среднем 29 тысяч рублей в месяц, в начале сентября — 36,7 тысячи рублей.

В сентябре, говорит Роман Жуков, не стоит ожидать резкого снижения цен на аренду из-за высоких ставок по ипотеке. По словам эксперта, съемные квартиры сейчас становятся некой альтернативой покупки собственной недвижимости. Но это не означает, что потребители массово отказываются от покупки квартир, — эксперты видят лишь небольшой переток, который вероятно, продолжится.

В новых жилых комплексах, расположенных у метро «Октябрьская», довольно высокие цены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Руководитель отдела аренды агентства недвижимости «Сфера» Юлия Иванова подтвердила, что цены на рынке аренды начинают потихоньку опускаться после студенческого сезона. С середины июля примерно до 10 сентября владельцы искусственно завышали стоимость.

— Это сезон высокого спроса, каждый год стоимость квартир в этот период повышается. Во второй половине августа студенты и вовсе не смотрят на цены, месторасположение, потому что квартир становится меньше. На рынке в сезон разбирают все, — объясняет Юлия Иванова.

Сейчас квартира в хрущевке, так называемый «бабушкин» вариант с одной комнатой по линии метро, стоит от 27 до 30 тысяч рублей. Чаще всего это жилье в пятиэтажном доме с не очень хорошим ремонтом, но удобной транспортной развязкой. Студия в новом жилом комплексе у метро с хорошим ремонтом обойдется примерно в 30–35 тысяч рублей, говорит эксперт.

Как можно экономить

Чаще всего в Новосибирске, по словам Юлии Ивановой, рассматривают студии у станций метро «Заельцовская» и «Октябрьская». Дешевле жилье обойдется у станции метро «Гагаринская», рассматривают варианты и в 10 минутах ходьбы от «Площади Маркса». В районе улицы Станиславского можно найти однокомнатную квартиру в пределах 23–26 тысяч рублей.

— Сэкономить можно, сняв вариант без мебели и самостоятельно обставив квартиру. У некоторых уже есть своя мебель, а кому-то попросту многого не надо. В целях экономии рассматривают варианты не по линии метро, но с удобной транспортной развязкой. Также обращают внимание на жилье с не очень хорошим ремонтом и самостоятельно его обновляют, — рассказала Юлия Иванова.

Порой в целях уменьшить траты на жилье студентов заселяют вместе, объяснила эксперт. В агентство обращаются незнакомые люди — им предлагают снимать квартиру по линии метро, разделив оплату пополам: каждый платит примерно по 15 тысяч рублей.

Иногда в агентствах недвижимости двум незнакомым студентам предлагают объединиться и так сэкономить на аренде. Подобное может сработать и с теми, кто приехал в командировку Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Роман Жуков из «Яндекс Аренды» также отмечает, что сэкономить в период высокого спроса реально. Например, можно рассмотреть варианты подальше от центра, потому что локация выступает одним из основных факторов при формировании цены. А если расположение принципиально важно, то стоит обратить внимание не на современные проекты, а на более старые дома.

— Для поиска идеальной по всем параметрам квартиры, в том числе и по стоимости, важно оставаться в онлайне и мониторить предложения. Самые дешевые квартиры быстро находят арендатора, — рассказывает Роман Жуков.

Будь рукастым и умей договариваться

Своими способами сэкономить на аренде поделились и читатели НГС. Например, Анна снимала квартиру вместе со своим парнем вблизи станции метро «Березовая Роща» за 15 тысяч рублей. Пара переехала в Новосибирск пару лет назад из Барнаула и сразу заметила разницу в ценах на жилье. В Барнауле, по словам девушки, квартиру в центре с хорошим ремонтом можно снять за 30 тысяч рублей, в Новосибирске подобная обойдется уже в 50–60 тысяч рублей.

— Мы специально ждали февраля для переезда — тогда цены чуть-чуть снижаются. Выбрали обычную пятиэтажку с не очень хорошим ремонтом. Когда встретились с владельцем квартиры, то предложили ему сделать ремонт за свой счет, а он за это должен был снизить арендную плату с 25 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. Согласился, — вспоминает девушка.

В хрущевках снимать квартиры дешевле: в целях экономии можно выбрать жилье с «бабушкиным» ремонтом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анна вместе с парнем переклеили обои, поменяли в коридоре и на кухне линолеум, купили новое зеркало в коридор и туалет, заменили некоторую мебель. Девушка вспоминает, что на все ушло порядка 20 тысяч рублей, квартиру они ремонтировали по вечерам и выходным, но не каждый день. Все материалы и мебель покупали через сайты объявлений.

Прожила пара в квартире чуть больше года — за это время, по подсчетам Анны, им удалось сэкономить примерно 100 тысяч рублей. Но чтобы подобное получилось, стоит хотя бы «быть рукастым» и уметь договориться.

— Теперь мы живем в жилом комплексе «Венеция» с видом на Обь, снимаем однокомнатную квартиру за 20 тысяч рублей, захотелось пожить поближе к центру, — объясняет девушка. — В новом доме, который сдали меньше года назад, квартиры всегда дешевле. Правда, порой мучаемся от того, что кто-то сверху сверлит, но уже звуки слышим реже.

В жилых комплексах разного класса, расположенных в одной локации, аренда квартир стоит по-разному Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Анны, сначала стоит выбрать локацию, где вы хотите жить, пара рассматривала варианты у реки и недалеко от центра, чтобы было легко добраться до работы. Сразу отмели комплексы по улице Большевистской из-за частых пробок, остановились на «Ясном береге». Говорят, пробка на Димитровском мосту их не смущает. Они поставили уведомление на сайте объявлений, чтобы показывались новые варианты, и каждый раз проверяли, какие квартиры сдают.

— Часто в одной локации есть жилые комплексы подороже и подешевле: например, в «Ясном береге» всегда дороже, а в соседних «Венеции» и «Весна» — дешевле. Есть и свои минусы: например, большая слышимость, но нас это не смущало, — говорит Анна.

Так паре попалась квартира за 20 тысяч рублей, в которой до них никто не жил, а скидку сделали, потому что вокруг нее идет ремонт. Цену пока не поднимали.

Отдать бытовую технику и следить за чужим котом

Марина Антонова в 20 лет переехала на съемную квартиру в ЖК «Квартал на Декабристов» в пяти минутах ходьбы от станции метро «Октябрьская». В комплексе ее привлекло то, что он находится рядом с СИУ РАНХиГС, где и училась девушка.

В ее студии не было ничего, кроме сантехники, а месяц аренды стоил порядка 23 тысяч рублей, вспоминает Марина. С мебелью и бытовой техникой помогли родители, кое-что купили через сайты объявлений.

— Я сразу поняла, что вся эта мебель и техника мне не нужны, начала владельцу квартиры предлагать ее забрать в счет годового проживания. Там был и кухонный гарнитур, и плита, и стиральная машинка, и другая техника, — перечисляет Марина.

Порой, чтобы сэкономить, можно снять квартиру без мебели и обставить ее Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











По словам девушки, арендодатель долго не соглашался, но спустя пару месяцев решил, что идея неплохая.

— Жила год бесплатно, после владелец вернул аренду в 25 тысяч рублей и заявил, что через 3 месяца поднимет цену. Но и в тот момент мне повезло: арендодатель переезжал в другой город, а своего кота забрать не мог, попросил присмотреть за ним и снизил аренду до 17 тысяч рублей, — рассказывает девушка.

Недавно НГС писал о том, что аналитики в сфере недвижимости прогнозируют, что цены на съемные квартиры вырастут на 5–10% к концу года. Все из-за повышения ставок по ипотеке и сворачивании льготных программ.