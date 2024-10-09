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Недвижимость «А что цены хоть раз снижались?»: новосибирцы — о том, как взлетела плата за аренду

«А что цены хоть раз снижались?»: новосибирцы — о том, как взлетела плата за аренду

Жители Новосибирска высказались о стоимости аренды квартир

1 913
14 комментариев

Цены на аренду ощутимо выросли в сентябре

Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС о повышении цен на аренду квартир. Большинство горожан недовольны ситуацией, но есть и те, кто считает подорожание логичным и обоснованным. НГС собрал наиболее интересные комментарии, которые читатели оставили под материалом.

НГС пообщался с риелторами и экономистами и выяснил, что цены на арендные квартиры серьёзно поднялись в сентябре. Основную роль в этом сыграл сезон — приезд в Новосибирск большого количества новых студентов. Некоторые эксперты полагают, что цены на аренду снизятся к концу осени — началу зимы.

Большинство комментаторов уверено, что снижения цен на съемные квартиры ждать уже не стоит:

— На что у нас снижались цены хоть раз? , — задается вопросом пользователь с ником 6mitya9.

— Риелторы врут владельцам, что аренда растет, а на самом деле не могут сдать, а если повышают в сданных — арендаторы съезжают, — заявляет ВспыЖ.

— Ипотека дорожает, на этом фоне аренда снова становится средством хоть как-то жить. Аренда не только будет дорожать при такой ипотечной ставке, но и спрос на нее будет увеличиваться, — уверен Гость.

— Если все дорожает, то не важно спрос или не спрос, никто не отдаст дешево, — пишет один из комментаторов.

Есть и те новосибирцы, которые не видят в повышении аренды ничего плохого. По их мнению, так быть и должно:

— На хорошие квартиры в хороших районах цена никогда не будет низкой, и лучше подождать платежеспособного арендатора, чем сдавать дёшево. Кому нужна дешёвая аренда — добро пожаловать на Одоевского и ОбьГЭС, — пишет Гость.

— Ну а что вы хотели? Хотите жить в хорошей квартире — платите. А по дешёвке всякие бараки до сих пор можно снять, — уверен читатель НГС.

Ранее НГС писал о том, как сэкономить на аренде квартиры в Новосибирске.

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Комментарии
14
Татьяна 53
1 час
Правильно, что повышают, квартиранты ухайдокают в хлам квартиру, потом надо делать ремонт, а цены на стройматериалы тоже растут. Сдача квартиры тот ещё квест
Не горячитесь
1 час
Хорошо бы увидеть материал о комментариях жителей на комментарии о стоимости аренды квартир.
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