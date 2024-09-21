«Маркетплейсы давят ТРЦ»: что новосибирцы думают о планах по застройке «Сибирского Молла» — местные переживают за парковку

В ближайшее время в ТРЦ обновят фудкорт, еще позже построят новое здание на этом же участке, после — переселят арендаторов Источник: Ivan Khodkov / 2gis.ru











Новосибирцы обсудили планы известного девелопера Александра Бойко, построившего в Новосибирске отель Marriott (летом 2022 года его переименовали в «Гранд Автограф»), по сносу «Сибирского Молла». На месте устаревшего ТРЦ бизнесмен задумывает построить конгресс-холл, жилье и колледж.

По планам Александра Бойко, сначала обновить фудкорт в ТРЦ, поднять его статус, через пару лет построить по улице Красина г-образное здание, переселить туда арендаторов «Сибирского Молла» и в будущем снести старое строение. Подобное может произойти примерно в течение 7 лет из-за сложностей с арендаторами.

Читатели НГС неоднозначно отнеслись к идее по застройке участка, где расположен «Сибирский Молл». Одни уверены, что формат ТРЦ устарел, другие переживают за удобную парковку. Новосибирцы оставили порядка 300 комментариев под двумя новостями о возможном сносе, публикуем самые интересные из них.

— Мне не нравятся многоэтажные парковки с этими лабиринтами. Просто подземная еще нормально, как вариант в «Ауре». А куда-то ехать по спирали вверх — ненавижу, — пишет новосибирец.

— Похоже, маркетплейсы начали валить ТРЦ, — уверен читатель НГС.

— Ходила в молл, потому что у них адекватная парковка. Когда сделают многоуровневую, не поеду туда больше. В «Галерею» и «Ройял Парк» тоже не езжу поэтому же, — делится сибиряк.

— ТРЦ выглядит убого, у Бойко полно достойных проектов, та же «Жуковка». Если будет благоустройство, а «Ашан» переселят в новое здание, то станет только лучше. А если зелень появится вместо этого асфальта на парковке — прекрасно, — пишет новосибирец.

— Нормальное здание и место хорошее. Приятно зайти в «Молл» и гостей привести. У нас единственное место, где можно и по магазинам пройтись, и посидеть. Далеко не все покупают на маркетплейсах ваших, — рассказывает читатель.

— «Сибирский Молл» неплохо спроектирован. Благодаря усилиям команды профессионалов его удалось в тяжелые кризисные времена поставить на ноги и превратить в нормальное прибыльное предприятие. Сейчас время ТЦ проходит, Бойко можно понять, — уверен сибиряк.

— Оставьте «Сибирский Молл» на месте. Лучший ТЦ, всё необходимое в нем есть: и фитнес, и кинотеатры, и фудкорт, и магазины. На два района нет аналогов рядом, — считает читатель.

— Давно пора снести это убожество. Хотелось бы проект посмотреть того, что построят, когда его сделают, конечно. Судя по другим проектам Бойко, вполне может неплохо получиться, — пишет новосибирец.