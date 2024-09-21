НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

ю-з.

 746мм 70%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

S7 не привезла багаж участников конкурса «Учитель России»

Что интересного в стране
Как «Ашан» спас «СибМолл»
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Главные тренды сезона
Что делать, если не дают тепло
Обман на платформе для геймеров
Новости в Telegram
Недвижимость «Маркетплейсы давят ТРЦ»: что новосибирцы думают о планах по застройке «Сибирского Молла» — местные переживают за парковку

«Маркетплейсы давят ТРЦ»: что новосибирцы думают о планах по застройке «Сибирского Молла» — местные переживают за парковку

Читатели НГС неоднозначно отнеслись к планируемому сносу ТРЦ

512
6 комментариев

В ближайшее время в ТРЦ обновят фудкорт, еще позже построят новое здание на этом же участке, после — переселят арендаторов

Новосибирцы обсудили планы известного девелопера Александра Бойко, построившего в Новосибирске отель Marriott (летом 2022 года его переименовали в «Гранд Автограф»), по сносу «Сибирского Молла». На месте устаревшего ТРЦ бизнесмен задумывает построить конгресс-холл, жилье и колледж.

По планам Александра Бойко, сначала обновить фудкорт в ТРЦ, поднять его статус, через пару лет построить по улице Красина г-образное здание, переселить туда арендаторов «Сибирского Молла» и в будущем снести старое строение. Подобное может произойти примерно в течение 7 лет из-за сложностей с арендаторами.

Читатели НГС неоднозначно отнеслись к идее по застройке участка, где расположен «Сибирский Молл». Одни уверены, что формат ТРЦ устарел, другие переживают за удобную парковку. Новосибирцы оставили порядка 300 комментариев под двумя новостями о возможном сносе, публикуем самые интересные из них.

—  Мне не нравятся многоэтажные парковки с этими лабиринтами. Просто подземная еще нормально, как вариант в «Ауре». А куда-то ехать по спирали вверх — ненавижу, — пишет новосибирец.

— Похоже, маркетплейсы начали валить ТРЦ, — уверен читатель НГС.

— Ходила в молл, потому что у них адекватная парковка. Когда сделают многоуровневую, не поеду туда больше. В «Галерею» и «Ройял Парк» тоже не езжу поэтому же, — делится сибиряк.

— ТРЦ выглядит убого, у Бойко полно достойных проектов, та же «Жуковка». Если будет благоустройство, а «Ашан» переселят в новое здание, то станет только лучше. А если зелень появится вместо этого асфальта на парковке — прекрасно, — пишет новосибирец.

— Нормальное здание и место хорошее. Приятно зайти в «Молл» и гостей привести. У нас единственное место, где можно и по магазинам пройтись, и посидеть. Далеко не все покупают на маркетплейсах ваших, — рассказывает читатель.

— «Сибирский Молл» неплохо спроектирован. Благодаря усилиям команды профессионалов его удалось в тяжелые кризисные времена поставить на ноги и превратить в нормальное прибыльное предприятие. Сейчас время ТЦ проходит, Бойко можно понять, — уверен сибиряк.

— Оставьте «Сибирский Молл» на месте. Лучший ТЦ, всё необходимое в нем есть: и фитнес, и кинотеатры, и фудкорт, и магазины. На два района нет аналогов рядом, — считает читатель.

— Давно пора снести это убожество. Хотелось бы проект посмотреть того, что построят, когда его сделают, конечно. Судя по другим проектам Бойко, вполне может неплохо получиться, — пишет новосибирец.

НГС также вспомнил появление якорных арендаторов в «Сибирском Молле» и историю ТРЦ, который открылся во время кризиса и был убыточным.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ТРЦ Сибирский Молл Читатели НГС Александр Бойко
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
ruterist
2 минуты
строить везде дома на 2000 квартир. парковки развязки метро нет! вот так и думают они))
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
25 минут
А я нирас тама нибыла! А чо тама мессные продавайки продавают? Я тут решыла прикупиць мойщик головы, штоп не пальцАми волосья мыць, а мини-расчосочкой шоркаць. Есь в том магази ткие товары?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Знала бы, где аэропорт, развелась бы и уехала»: жительница Краснодара переехала в Сибирь и ужаснулась жизни в новом городе
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,46

FronT,51

viktor krikauzou,42

Наталия,43

Александр,59

Ольга,47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление