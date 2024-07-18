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Недвижимость «Расцветай» построит три многоэтажки у Ельцовского парка — дома вырастут на месте частного сектора

«Расцветай» построит три многоэтажки у Ельцовского парка — дома вырастут на месте частного сектора

Недалеко от планируемой застройки протекает река 1-я Ельцовка

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1 комментарий
Высотки появятся у проектируемого парка в пойме реки 1-я Ельцовка

Жилой комплекс из трех многоэтажек построит компания, которая входит в группу «Расцветай». Дома появятся у Ельцовского парка в Новосибирске недалеко от реки 1-я Ельцовка. Проект появился на сайте Дом.РФ.

Проект нового ЖК от застройщика «Гвоздика» опубликовали 16 июля, в проектной декларации указано, что дома появятся на улице Брестская горка, всего в комплексе построят три башни: две — высотой 25 этажей и одна — 27 этажей. Судя по карте, пока на участке расположены жилые дома.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Гвоздика» образовано в 2019 году, директор — Глеб Полковников, учредитель — Владислав Савельев. На конец 2023 года компания принесла убыток в 5 миллионов рублей. До апреля 2022 года среди учредителей числилась компания «Расцветай Инвест». Через учредителя и владельца «Гвоздика» аффилирована с застройщиком «Расцветай».

В трех зданиях появится 776 квартир общей площадью примерно от 28 до 70 кв.м, на подземной парковке запланировано 325 машино-мест. Сдать в эксплуатацию первый дом хотят осенью 2027 года, а закончить строительство всего комплекса — в конце 2028 года.

«Расцветай» в начале Ельцовского парка с Красного проспекта уже строит апарт-комплекс «Тайм парк». Напротив нового планируемого комплекса с тремя свечками, дома уже построила группа «Химметал», обустроив рядом одну из входных групп в проектируемый Ельцовский парк.

НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, когда группа «Расцветай» купила участки на улице Брестская горка. Редакция также обратилась за комментарием к строительной компании.

Недавно НГС прогулялся по частному сектору у 1-й Ельцовки, жильцы рассказали, что страдают от массовой застройки, а берега покрываются стихийными свалками.

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Комментарии
1
Гость
18 июля 2024, 15:37
Все детство в Ельцовке прошло,родовые поместья , незамерзающая река, деревянные мостики и лестницы, уходит эпоха
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