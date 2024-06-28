«Начались оттепели и квартира потекла»: житель новостройки полгода не может начать ремонт в квартире из-за протечек

Анатолий рассказывает, что уже полгода ждет, пока застройщик решит проблему с протечками Источник: предоставлено Анатолием, Алена П. / 2ГИС











Новосибирец Анатолий (имя изменено по его просьбе) обнаружил в недавно купленной квартире в ЖК «Пшеница» в Краснообске протечки, из-за которых он не может приступить к ремонту. Проблема, с его слов, не решается застройщиком еще с зимы. НГС поговорил с обеими сторонами конфликта, чтобы выяснить, с какими трудностями столкнулся мужчина и что планируют делать в этой ситуации строители.



О протечках в квартире

— Купили квартиру, порадовались. Ключи получали в январе или в феврале 2024 года. В первые оттепели, наверное, в конце февраля, начало с потолка капать, углы стали намокать. Сделали заявление, как положено, в гарантийный отдел, там заявку приняли. Потом уже не таяло, застройщик ничего соответственно не делал. Проходит какое-то время, месяца полтора или два, началась весна и оттепели. Опять стало намокать и капать с потолка. Делаешь повторное заявление или звонишь, а тебе отвечают, что заявление отклоняют, потому что оно повторное, — объяснил Анатолий.



В качестве подтверждения он показал скриншоты первого и второго обращений, к которым прикрепил фотографии, сделанные во время оттепели. А также выслал ответ застройщика на второе обращение. В нем говорится, что заявка Анатолия отменена, в комментарии указано: «Дубль». При этом первая заявка, по словам владельца квартиры, по-прежнему остается без ответа.

Анатолий бы хотел переехать в жилье и заняться ремонтом, но пока протечки не устранены к работам приступать бессмысленно. Источник: предоставлено Анатолием











— Застройщик не приходил ко мне, лично ничего не осматривал. Полгода прошло и нет решения. Просто висит заявка и никаких телодвижений, никакой обратной связи. И мне непонятно, что делать. То есть я стараюсь, по их регламентам действовать, но они при этом бездействуют, — возмущается Анатолий.



Анатолий утверждает, что у его соседей похожая ситуация, но они не готовы обращаться к журналистам: рассчитывают на помощь застройщика.



Свою квартиру Анатолий приобрел за 5 миллионов рублей с лишним на самой ранней стадии постройки. Сейчас, по его прикидкам, жилье стоит около 9 миллионов.



Что говорит застройщик

Возведением ЖК «Пшеница» занимается компания «Брусника». Она известна по жилому кварталу на Декабристов и микрорайону «Европейский берег», жители которого тоже страдают от протечек. В 2022 году НГС впервые описал ситуацию в домах на Владимира Заровного, где влага собиралась на террасах самых дорогих ее квартир, стекала по внешним стенам и попадала в квартиры этажами ниже, а на подземной парковке и в кладовых образовывались лужи.



Товарные знаки проектов застройщика, в том числе домов «Пшеницы», зарегистрированы на ООО «Брусника: специализированный застройщик», которое существует с 2011 года. За 2023 год компания показала выручку в 33 миллиарда рублей, чистую прибыль — 1,2 миллиарда. Учредителями ООО являются два юридических лица: ООО «Компания для Финансирования Проектов «Вавилова» (убыток в 19 миллионов рублей на 2023 год) и ООО «Брусника. Управляющее Бюро» (прибыль — 8 тысяч рублей в 2023 году). ООО «Брусника: специализированный застройщик» с 2018 по 2021 год выступала поставщиком по госконтрактам и заработала на этом более 377 миллионов рублей. Ни один из контрактов не связан с Новосибирской областью (компания поставляла объекты недвижимости и предоставляла услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества администрациям Екатеринбурга и ХМАО).

В апреле этого года один из жителей дома на Владимир Заровного подал на «Бруснику» в суд. Он объяснял, что встречался с представителями застройщика, переписывался в формате «претензия-ответ», но все сводилось к ответу «Брусники» «мы разберемся». До обращения в суд, по его словам, прошло 730 дней с момента обнаружения проблемы.



Анатолий же из «Пшеницы» говорит, что над его квартирой нет террас, однако каким-то образом влага попадает в его жилье. Он, как и жители «Европейского берега» предполагает, что есть проблемы с гидроизоляцией.



НГС направил запрос в пресс-службу компании «Брусника», и там пояснили, что о проблеме в домах Краснообска знают.



— Мы провели всесторонний анализ ситуации с участием жителей. Был определен перечень мероприятий по исправлению ситуации. Работы начаты и проводятся в несколько этапов. Основной этап работ, позволяющий исключить риск дальнейших протеканий, планируется закончить в июле, — ответили в «Бруснике».



В целом, решить проблему с протечками застройщик пообещал до конца лета.

