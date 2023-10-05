freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 4/10
usd 99.46
eur 104.30
Тема дняКадыров заступился за Маргариту Симоньян
Все новости
Все новости
Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают трехэтажную квартиру с собственной террасой. Смотрим на жилье за 35 миллионов

Одна только кухня в этой квартире сравнима по площади с компактной однушкой

1 900

Квартиру оформили в классическом стиле

Поделиться

На Красном проспекте в Новосибирске выставили на продажу большую квартиру в три этажа с собственным гаражом и террасой. Жилье расположено недалеко от ТРЦ «Ройял Парк» и занимает более 200 квадратных метров. Объявление появилось на сайте N1.ru 2 октября.

— Эксклюзивная квартира для ценителей жизни в тишине, уединении и комфорте, но при этом на главной улице нашего города. Трехуровневая квартира с индивидуальным входом, из которой вы сразу попадаете в собственный отапливаемый капитальный гараж! — говорится в описании к объекту.

Общая площадь четырехкомнатой квартиры — 222 квадратов

Общая площадь четырехкомнатой квартиры — 222 квадратов

Поделиться

Она занимает четыре этажа, три из них — жилые

Она занимает четыре этажа, три из них — жилые

Поделиться

А вот кухня, ее площадь — более 30 квадратов (почти как площадь очень маленькой однушки)

А вот кухня, ее площадь — более 30 квадратов (почти как площадь очень маленькой однушки)

Поделиться

На кухне, как пишет продавец, установлены итальянские фасады

На кухне, как пишет продавец, установлены итальянские фасады

Поделиться

В гостиной есть камин

В гостиной есть камин

Поделиться

На одном из уровней разместился рабочий кабинет

На одном из уровней разместился рабочий кабинет

Поделиться

Из кабинета есть выход на террасу

Из кабинета есть выход на террасу

Поделиться

В квартире несколько санузлов...

В квартире несколько санузлов...

Поделиться

... и саун

... и саун

Поделиться

Недавно в центре Новосибирске продавали квартиру в стиле барокко за почти 26 миллионов. Вот как она выглядит изнутри.

По теме

Элитная квартираЭлитная недвижимость в Новосибирске
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter