В Новосибирске продают трехэтажную квартиру с собственной террасой. Смотрим на жилье за 35 миллионов

— Эксклюзивная квартира для ценителей жизни в тишине, уединении и комфорте, но при этом на главной улице нашего города. Трехуровневая квартира с индивидуальным входом, из которой вы сразу попадаете в собственный отапливаемый капитальный гараж! — говорится в описании к объекту.