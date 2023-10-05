В Новосибирске продают трехэтажную квартиру с собственной террасой. Смотрим на жилье за 35 миллионов

На Красном проспекте в Новосибирске выставили на продажу большую квартиру в три этажа с собственным гаражом и террасой. Жилье расположено недалеко от ТРЦ «Ройял Парк» и занимает более 200 квадратных метров. Объявление появилось на сайте N1.ru 2 октября.
— Эксклюзивная квартира для ценителей жизни в тишине, уединении и комфорте, но при этом на главной улице нашего города. Трехуровневая квартира с индивидуальным входом, из которой вы сразу попадаете в собственный отапливаемый капитальный гараж! — говорится в описании к объекту.
Недавно в центре Новосибирске продавали квартиру в стиле барокко за почти 26 миллионов. Вот как она выглядит изнутри.