Построил кафе на территории дома: на жителя Водозабора подадут в суд из-за построек

Как сообщили НГС в управляющей компании ОА «МУК», в конце июля специалисты установили, что на придомовой территории на улице Водозабор, 1 строится капитальное сооружение с фундаментом, стенами, плитами и перекрытием этажей. Кроме того, около дома уже есть капитальная постройка: кафе с прилегающей территорией.