Построил кафе на территории дома: на жителя Водозабора подадут в суд из-за построек

В Новосибирске на жителя дома на улице Водозабор, расположенного на берегу реки, подадут в суд. Управляющая компания выявила на придомовой территории самовольные постройки. Среди них есть кафе.
Как сообщили НГС в управляющей компании ОА «МУК», в конце июля специалисты установили, что на придомовой территории на улице Водозабор, 1 строится капитальное сооружение с фундаментом, стенами, плитами и перекрытием этажей. Кроме того, около дома уже есть капитальная постройка: кафе с прилегающей территорией.
Информация о том, что все жители согласились с необходимостью построек, в управляющей компании нет. Специалисты направили жителю предписание прекратить строительство и демонтировать сооружения до 10 сентября или же предоставить протокол о том, что все жители согласны с постройками.
— В срок никаких действий собственником не принято, АО «МУК» готовятся исковые требования о принудительном демонтаже самовольных сооружений на придомовой территории, — говорится в ответе.
Ранее жители Водозабора заметили, что их сосед Руслан Коноваленко начал возводить постройку, они обеспокоены, что там может появиться еще одна квартира. Сам Коноваленко рассказал НГС, что строит навес, который исторически был возле дома. Он объяснил, что выкупил почти все квартиры в доме.
На участке житель разместил террасу с видом на Обь и некое строение, которое сам называет хозпостройкой. Рядом предприниматель открыл в жилом доме гостиницу «Пятница». После публикации мэрия города проверила постройки, и оказалось, что терраса выходит за границы придомовой территории, а гостиница работает незаконно.