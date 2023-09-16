Дворцы среди избушек. Разглядываем шикарные особняки в частном секторе Новосибирска — самый дорогой стоит 58 млн рублей

За три года с момента появления объявления стоимость дома никак не изменилась — за него все так же просят 58 миллионов.

Современный дом с бильярдной и камином в Лесоперевалке (22,5 миллиона)

Между мостом и Обью (а точнее Яринским заливом) расположился деревянный дом с большой стеклянной верандой. Она, как говорится в объявлении, соединяет жилую часть коттеджа с баней.