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Дворцы среди избушек. Разглядываем шикарные особняки в частном секторе Новосибирска — самый дорогой стоит 58 млн рублей

Жить придется в городской черте, а из окна будет открываться вид на многоэтажки и деревянные домики

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Порой в частном секторе Новосибирска встречаются настоящие дворцы. Мы нашли четыре таких примера — все они продаются

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Роскошные коттеджи для Новосибирска не редкость, и о многих из них мы рассказываем в специальной рубрике. Но одно дело, когда особняки встречаются в коттеджных поселках, где как-никак выдержан общий стиль и окружение, и совсем другое, когда на шикарную недвижимость наталкиваешься в обычном частном секторе в городской черте. НГС нашел несколько подобных предложений на сайте N1. Посмотрите, как выглядят и сколько стоят дома, где есть дорогие люстры, каминные залы и сауны.

Красный потолок, арабская вязь и налоговая инспекция по соседству (58 миллионов)

Про этот роскошный особняк НГС писал в 2020 году. Трехэтажный кирпичный дом выглядит вполне обычно снаружи, но вот внутри будущих владельцев ждем настоящее буйство красок: тигровая стена, красный потолок, комната для молитв и арабская вязь на стенах.

Под боком у дома — налоговая инспекция и православный храм

Под боком у дома — налоговая инспекция и православный храм

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Сам особняк располагается недалеко от станции метро «Октябрьская»

Сам особняк располагается недалеко от станции метро «Октябрьская»

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Как пишет продавец в объявлении, это проект московских архитекторов, и домов, подобных продающемуся, в городе всего два.

Имя создателей яркого дизайна не раскрывается

Имя создателей яркого дизайна не раскрывается

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Как пишет продавец, дом строили под себя

Как пишет продавец, дом строили под себя

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Вероятно, это молитвенная комната

Вероятно, это молитвенная комната

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А вот гостиная и комната отдыха одновременно

А вот гостиная и комната отдыха одновременно

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За три года с момента появления объявления стоимость дома никак не изменилась — за него все так же просят 58 миллионов.

Современный дом с бильярдной и камином в Лесоперевалке (22,5 миллиона)

Между мостом и Обью (а точнее Яринским заливом) расположился деревянный дом с большой стеклянной верандой. Она, как говорится в объявлении, соединяет жилую часть коттеджа с баней.

— Продам современный, светлый, экологичный дом в центральной части города. Дом находится на первой береговой линии с прекрасным видом на Обь. Отличная транспортная развязка, в 10 минутах езды от Площади Ленина, 15 минутах от Площади Маркса, — описывает коттедж продавец.

Можно подумать, что это дачный поселок, но это частный сектор в Лесоперевалке

Можно подумать, что это дачный поселок, но это частный сектор в Лесоперевалке

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Коттедж был построен в 2019 году, в нем три спальни. В дополнение к дому идет участок в 8 соток с растениями и живой изгородью.

Соседское окружение не такое пышное, как продающийся дом, — здесь, в основном, построены одноэтажные деревянные домики.

Белоснежный домик занимает 150 квадратов

Белоснежный домик занимает 150 квадратов

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Коттедж продают вместе с мебелью, декором и освещением

Коттедж продают вместе с мебелью, декором и освещением

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Спальня и рабочий кабинет под крышей

Спальня и рабочий кабинет под крышей

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Коттедж начали продавать с конца августа, и цена пока не менялась.

Дом у озера с четырьмя спальнями и банным комплексом (14 миллионов)

Еще один дом в Ленинском районе расположен в большом частном секторе Южного микрорайона, рядом строящийся ЖК «Радуга» и озеро.

— Дом с видом на озеро в городе. 3 этажа + 1 подземный. Благоустроенный внутри и снаружи, — пишет продавец в объявлении.

Вид, который будет открываться из окон

Вид, который будет открываться из окон

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В подземном этаже расположен недостроенный банный комплекс, в остальном дом доделан. На небольшом участке в 6 соток есть также гараж на 4 машины.

Высокий дом возвышается над остальными домами частного сектора. Он занимает более 500 квадратных метров

Высокий дом возвышается над остальными домами частного сектора. Он занимает более 500 квадратных метров

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Фотографий изнутри не так много, но если верить продавцу, в коттедже имеется каминный зал...

Фотографий изнутри не так много, но если верить продавцу, в коттедже имеется каминный зал...

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... а также две детских и две спальни (одна из них гостевая)

... а также две детских и две спальни (одна из них гостевая)

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Объявление появилось в конце августа, коттедж при этом не потерял в цене — за него просят 14 миллионов.

Бильярдная, камин, зал с теннисным столом и все это возле метро (12 миллионов)

Четвертый дом из нашего списка тоже расположен в левобережье. 350-метровый коттедж с большим участком в 11 соток продают недалеко от станции метро «Площадь Маркса». Он окружен домами частного сектора и хрущевками.

— На первом этаже 3 спальни, кухня, столовая, каминный зал, санузел с душевой кабиной, санузел с ванной. На втором этаже спальная комната, бильярдная, зал с теннисным столом, гостиная, балкон, — говорится в описании к коттеджу.

Так выглядит улица, на которой продается коттедж

Так выглядит улица, на которой продается коттедж

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В 2ГИС можно найти отзывы об этом коттедже — его, судя по всему, сдавали в аренду (при 31 отзыве у дома оценка 2,7).

Балкон, на который, как пишут пользователи 2ГИС, запрещен выход

Балкон, на который, как пишут пользователи 2ГИС, запрещен выход

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В особняке есть комната отдыха с бильярдом

В особняке есть комната отдыха с бильярдом

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Несмотря на то, что коттедж сдается, фотографий в обяъвлении не так много, а те что есть — не очень хорошено качества

Несмотря на то, что коттедж сдается, фотографий в обяъвлении не так много, а те что есть — не очень хорошено качества

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Одна из спален

Одна из спален

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Дом продают за 12 миллионов рублей с конца августа (цена не изменилась).

Этим летом мы побывали в поселке Кирова, где нашли замок секты и коттеджи бизнесменов, соседствующие с простыми избушками.

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