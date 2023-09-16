Дворцы среди избушек. Разглядываем шикарные особняки в частном секторе Новосибирска — самый дорогой стоит 58 млн рублей

Роскошные коттеджи для Новосибирска не редкость, и о многих из них мы рассказываем в специальной рубрике. Но одно дело, когда особняки встречаются в коттеджных поселках, где как-никак выдержан общий стиль и окружение, и совсем другое, когда на шикарную недвижимость наталкиваешься в обычном частном секторе в городской черте. НГС нашел несколько подобных предложений на сайте N1. Посмотрите, как выглядят и сколько стоят дома, где есть дорогие люстры, каминные залы и сауны.
Красный потолок, арабская вязь и налоговая инспекция по соседству (58 миллионов)
Про этот роскошный особняк НГС писал в 2020 году. Трехэтажный кирпичный дом выглядит вполне обычно снаружи, но вот внутри будущих владельцев ждем настоящее буйство красок: тигровая стена, красный потолок, комната для молитв и арабская вязь на стенах.
Как пишет продавец в объявлении, это проект московских архитекторов, и домов, подобных продающемуся, в городе всего два.
За три года с момента появления объявления стоимость дома никак не изменилась — за него все так же просят 58 миллионов.
Современный дом с бильярдной и камином в Лесоперевалке (22,5 миллиона)
Между мостом и Обью (а точнее Яринским заливом) расположился деревянный дом с большой стеклянной верандой. Она, как говорится в объявлении, соединяет жилую часть коттеджа с баней.
— Продам современный, светлый, экологичный дом в центральной части города. Дом находится на первой береговой линии с прекрасным видом на Обь. Отличная транспортная развязка, в 10 минутах езды от Площади Ленина, 15 минутах от Площади Маркса, — описывает коттедж продавец.
Коттедж был построен в 2019 году, в нем три спальни. В дополнение к дому идет участок в 8 соток с растениями и живой изгородью.
Соседское окружение не такое пышное, как продающийся дом, — здесь, в основном, построены одноэтажные деревянные домики.
Коттедж начали продавать с конца августа, и цена пока не менялась.
Дом у озера с четырьмя спальнями и банным комплексом (14 миллионов)
Еще один дом в Ленинском районе расположен в большом частном секторе Южного микрорайона, рядом строящийся ЖК «Радуга» и озеро.
— Дом с видом на озеро в городе. 3 этажа + 1 подземный. Благоустроенный внутри и снаружи, — пишет продавец в объявлении.
В подземном этаже расположен недостроенный банный комплекс, в остальном дом доделан. На небольшом участке в 6 соток есть также гараж на 4 машины.
Объявление появилось в конце августа, коттедж при этом не потерял в цене — за него просят 14 миллионов.
Бильярдная, камин, зал с теннисным столом и все это возле метро (12 миллионов)
Четвертый дом из нашего списка тоже расположен в левобережье. 350-метровый коттедж с большим участком в 11 соток продают недалеко от станции метро «Площадь Маркса». Он окружен домами частного сектора и хрущевками.
— На первом этаже 3 спальни, кухня, столовая, каминный зал, санузел с душевой кабиной, санузел с ванной. На втором этаже спальная комната, бильярдная, зал с теннисным столом, гостиная, балкон, — говорится в описании к коттеджу.
В 2ГИС можно найти отзывы об этом коттедже — его, судя по всему, сдавали в аренду (при 31 отзыве у дома оценка 2,7).
Дом продают за 12 миллионов рублей с конца августа (цена не изменилась).
Этим летом мы побывали в поселке Кирова, где нашли замок секты и коттеджи бизнесменов, соседствующие с простыми избушками.