Дешевле эконома. Какое жилье продается в Новосибирске за 1,5 миллиона, и что за эти деньги можно было купить раньше

Предложения в сегменте суперэконома по очень низкой цене — не редкость для Новосибирска. Но за последние годы само понятие экстремально дешевых квартир изменилось: если три года назад можно было подыскать что-то по цене до миллиона и ниже, то сейчас таких вариантов нет даже в самых неприглядных домах. Мы расширили диапазон цен и посмотрели, какие квартиры предлагают за 1,5 миллиона рублей — нам встретились комнаты в общежитиях, «квартиры на земле» и очень компактные студии. В обзоре мы рассказываем, что можно позволить себе за эту сумму и что предлагалось покупателям восемь лет назад.
Жилье в 11 квадратов и квартира на земле — предложения 2023 года
Экстремально дешевые квартиры в 2023 году представляют собой, зачастую, «квартиры на земле». Так находчивые продавцы и собственники называют частные дома. Например, за 1,45 миллиона рублей продают 37-метровый дом на улице Декабристов, рядом с промзоной и железной дорогой.
— Полноценная 2-комнатная квартира в центре Октябрьского района по цене комнаты в общежитии. Две изолированные комнаты по 11 кв. метров и просторная кухня 10 кв. метров, — говорится в объявлении.
Еще несколько вариантов «квартир на земле» продают в квартале Сто домов Первомайского района. За 25-метровые домики просят почти 1,5 миллиона рублей.
А вот более привычный вариант предлагают приобрести на улице Аксенова. Это тоже Первомайский район и бывшее общежитие. В 17-метровой студии есть крошечный кухонный уголок — со стиральной машиной, микроволновкой и раковиной. Остальные удобства — общие, на этаже. Зато цена ниже, чем в «квартире на земле» по улице Декабристов — 1,05 миллиона рублей.
Квартира даже успела подешеветь на 50 тысяч рублей с июля, когда впервые появилась в продаже.
Как раз за 1,5 миллиона рублей продают очень маленькую квартиру площадью 11 квадратных метров. Несмотря на крайне скромные габариты, в квартире нашлось место под санузел и кухню. И на этом всё — ни прихожей, ни зала.
— Квартира — самолет, цена — самолет, плюс вся мебель, — емко пишет владелец жилья, не сообщая остальных деталей.
Дом с очень маленькой не то квартирой, не то комнатой расположен в Дзержинском районе, на улице Крестьянской. Судя по фотографиям, это новая трехэтажка на несколько квартир, которую построили в частном секторе. Жилье продают уже неделю, хотя домик на Крестьянской и раньше мелькал в наших обзорах, посвященных маленьким квартирам.
Чуть более просторный вариант за эту же сумму найден на улице Есенина, в типичной хрущевке, построенной в 60-х годах. Это комната в большой квартире, которую предприимчивый владелец решил продавать как студию.
Для жизни будущему владельцу предлагают 14 квадратных метров — это одна комната и закуток под санузел.
— Соседи — одни женщины, все приличные, без вредных привычек, в квартире тишина и покой, — уверяет продавец.
Квартиру продают с мая, она не изменилась в цене.
Квартиры, которые нуждаются в ремонте, — варианты 2015 и 2020 годов
Невероятно, но еще восемь лет назад за скромные полтора миллиона рублей можно было найти квартиру по линии метро. Такие варианты НГС обнаружил в районе станции метро «Золотая Нива». 1,1 миллиона рублей в мае 2015 года просили за студию в малосемейке на улице Журавлева. На тот момент улицу, в основном, составляли ветхие бараки, которые сейчас уже снесены, а на их месте достраивают многоэтажку «Знаменского квартала». Видимо жилье продавалось как раз в одном из этих бараков. На фото попал узенький коридор, в который вынесли плиту — на полноценную кухню в студии места не хватило.
Другие варианты — это, по сути, комнаты, выведенные в отдельное жилье из большой квартиры, также расположенной где-то недалеко от «Золотой Нивы». Покупатели могли выбрать одну из трех комнат-квартир площадью от 14,2 до 17,5 кв. м. Продавались они по договорам долевого участия в среднем за 1,5 миллиона рублей и, как говорили эксперты на тот момент, пользовались спросом.
Все остальное, что мы включили в подборку 2015 года, стоило дороже. Например, за однерку на Гурьевской тогда просили 1,9 миллиона рублей, при этом жилье требовало капитального ремонта, а в 2 миллиона рублей оценивали 31-метровую квартиру в хрущевке возле площади Маркса.
В 2020 году мы ограничивать себя вариантами по линии метро не стали и решили взглянуть вообще на всё, что можно найти за скромные деньги. Причем в этом случае, очень скромные — до 1 миллиона рублей. Ровно такую сумму просили за малюсенькую квартиру площадью 15 квадратных метров с душем прямо в зале. Квартира-комната располагалась в двухэтажном общежитии Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования в Западном микрорайоне.
Для тех, кто не желал жить в общежитии, была альтернатива — квартира площадью 30 квадратных метров на улице Бронной. Обогревать жилье предлагалось при помощи печи, которая была установлена на кухне.
Мы также изучали рынок очень маленьких квартир, которые напоминают подсобку по своим габаритам. А вот, что говорят владельцы таких квартир — каково живется на 10 квадратах.