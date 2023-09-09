Дешевле эконома. Какое жилье продается в Новосибирске за 1,5 миллиона, и что за эти деньги можно было купить раньше

— Полноценная 2-комнатная квартира в центре Октябрьского района по цене комнаты в общежитии. Две изолированные комнаты по 11 кв. метров и просторная кухня 10 кв. метров, — говорится в объявлении.



Еще несколько вариантов «квартир на земле» продают в квартале Сто домов Первомайского района. За 25-метровые домики просят почти 1,5 миллиона рублей.

