Можно ли найти квартиру за миллион? Изучаем экономварианты в Новосибирске (есть даже жильё с печкой)

В Новосибирске выставили на продажу квартиру за 850 тысяч рублей
Недавно мы рассматривали жильё в новосибирских общагах. За сумму примерно в 800 тысяч рублей в них предлагают комнату, порой даже обставленную мебелью, и пользование общими пространствами — душевой и хозблоком. А что если делиться санузлом и плитой с соседями по этажу не хочется? Можно ли найти в Новосибирске подходящую квартиру за эту же сумму? Корреспондент НГС изучила объявления в базе N1.ru и собрала в одном месте все более-менее приемлемые варианты о продаже квартир по цене до миллиона рублей. Что можно купить за эти деньги и с какими неудобствами придётся смириться (а они обязательно будут) новым владельцам? Ответ — в этой подборке.
Поиск по сайту выдаёт 66 объявлений в Новосибирске. Примерно 20% из них — это предложения о продаже комнат в общежитиях или больших квартирах, которые находчивые владельцы представляют как квартиры-студии. Мы же сосредоточились именно на квартирах (хотя в подборку всё же просочился один дом), исключив варианты в новостройках и объявления без фото.
Квартира-комната без душа за 850 тысяч рублей
Самый дешёвый вариант нашего обзора мы обнаружили на КСМе, на улице Ученической — это однокомнатная квартира-студия в трёхэтажном доме 1964 года постройки. За сумму в 850 тысяч рублей будущим владельцам предлагают квартиру, больше напоминающую комнату, площадью 15 квадратных метров. В ней, по словам автора объявления, выделены жилая и кухонная зоны с центральным холодным и горячим водоснабжением и даже есть собственный санузел, на который отвели 2 квадрата. Правда, упоминаний душевой ни в объявлении, ни в плане квартиры не нашлось.
Зато продавец особенно подчёркивает преимущества расположения: «В шаговой доступности школы, детские сады, ТЦ, поликлиника. Удобная транспортная развязка».
Этот вариант в продаже с 10 августа — тогда квартира стоила 880 тысяч рублей. В сентябре владелец скинул цену на 50 тысяч рублей, после чего поднял до 830 тысяч.
«Двухкомнатная квартира на земле» за 920 тысяч рублей
Да, это дом, но, судя по всему, его владелец считает иначе, предлагая это жильё исключительно как «двухкомнатную квартиру на земле».
Деревянный дом 1959 года постройки, может быть, и выглядит неказисто, зато идёт с небольшим участком, а на нём, как говорится в объявлении, построены новая баня и гараж.
«Квартира в хорошем состоянии, комнаты смежные, окна пластиковые. Отопление центральное», — добавляет автор объявления. Однако в одной из комнат всё же имеется печь — то ли вариант на случай неполадок с отоплением, то ли не более чем декоративный элемент, от которого ещё не успели избавиться.
Дом располагается на улице Малыгина в Хилокском микрорайоне, и за него, если верить информации в описании, уже внесён задаток. Первоначальная стоимость объекта — 1 млн 150 тысяч рублей (1 июня), спустя три месяца его цена была снижена на 230 тысяч рублей.
Квартира в двухэтажке с печным отоплением на Южно-Чемском
Самую просторную квартиру ровно за 1 миллион рублей мы нашли в Кировском районе, на улице Бронной. Её площадь — более 30 квадратов. В квартире есть прихожая, зал, кухня и санузел (с душем опять непонятно, на фотографиях его незаметно), а ещё здесь есть печь, за счёт которой и отапливается квартира. Водоснабжение — централизованное, правда, только для холодной воды, но в санузле установлен водонагреватель.
Это жильё продают с начала лета, за это время оно ничуть не упало в цене.
Жильё с крошечной кухней и душем прямо в зале
Ещё одна квартира за миллион рублей располагается на улице 3-й переулок Забалуева в Ленинском районе. Квартирой её можно назвать с огромной натяжкой, так как представляет она собой комнату площадью 15 квадратов, в которой кухня отделена небольшим буфетом. Зато с душем всё предельно ясно: он есть, причём расположен на самом видном месте — в углу единственной жилой комнаты.
«Отличное месторасположение, рядом три школы и множество детских садов! А также остановки общественного транспорта, магазины, зеленый сквер для прогулок, спортивный комплекс "Заря", который может стать отличным местом досуга для вас и ваших детей. В квартире выполнен качественный ремонт, проведена вода, установлена душевая кабина, санузел, раковина», — говорится в объявлении.
Покупателей для этой квартиры ищут с конца сентября — цена пока не менялась.
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В начале этого года мы делали подборку микроквартир, которые находчивые владельцы гордо именуют квартирами-студиями. В них часто нет места для отдельной кухни и душа, поэтому кабины и плиты устанавливают в единственной жилой комнате.
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