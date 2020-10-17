Можно ли найти квартиру за миллион? Изучаем экономварианты в Новосибирске (есть даже жильё с печкой)

Поиск по сайту выдаёт 66 объявлений в Новосибирске. Примерно 20% из них — это предложения о продаже комнат в общежитиях или больших квартирах, которые находчивые владельцы представляют как квартиры-студии. Мы же сосредоточились именно на квартирах (хотя в подборку всё же просочился один дом), исключив варианты в новостройках и объявления без фото.



Квартира-комната без душа за 850 тысяч рублей