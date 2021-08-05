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Как живут в самых маленьких квартирах Новосибирска площадью до 15 квадратных метров. Смотрим 5 примеров

В некоторых мини-квартирах складной стол и кровать на втором этаже, но нет шкафа

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Квартира площадью 14 квадратных метров

Квартира площадью 14 квадратных метров

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Новосибирцы научились переделывать хрущевки в маленькие студии и больше зарабатывать

Если начать искать в Новосибирске самую дешевую квартиру в аренду, можно найти варианты и до 10 000 рублей в месяц. Это крохотные квартиры, которые сдаются в четырех районах города: Центральном, Ленинском, Калининском и Заельцовском. Собственники жилья в старых домах давно придумали способ заработать больше. Они переделывают комнаты хрущевок на первых этажах в студии, в каждой устанавливают санузел, а после продают доли в квартире или сдают в аренду. Об этой схеме НГС писал в 2013 году. Мы изучили предложения арендодателей квартир площадью до 15 квадратных метров, нашли, где и за сколько их можно снять в аренду на месяц. Смотрим 5 примеров компактных апартаментов, в некоторых из них довольно уютно.

Студия в Центральном районе: спальня на антресоли

Арендодатель Александр сдает квартиру на улице Крестьянской, 20а за 11 тысяч рублей в месяц. В объявлении указано, что до станций метро «Маршала Покрышкина» и «Березовая роща» — 15 минут ходьбы. Общая площадь студии — 12 квадратных метров, в ней есть шкаф, кухня, душ и даже кровать на втором этаже.

Стиральная машина — в коридоре, потому что места в комнате и туалете не хватило

Стиральная машина — в коридоре, потому что места в комнате и туалете не хватило

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На кухне нет духовой плиты и микроволновки, но есть настольная мини-плита и небольшой холодильник

На кухне нет духовой плиты и микроволновки, но есть настольная мини-плита и небольшой холодильник

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Напротив кухни — стол и вместительный шкаф с зеркалом. В дверном проеме видна лестница в спальню

Напротив кухни — стол и вместительный шкаф с зеркалом. В дверном проеме видна лестница в спальню

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Здесь можно увидеть всю планировку квартиры: слева дверь в ванную комнату, наверху — кровать, прямо — коридор

Здесь можно увидеть всю планировку квартиры: слева дверь в ванную комнату, наверху — кровать, прямо — коридор

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Душ в квартире тоже небольшой. На зеленых прищепках, вероятно, можно сушить полотенца и одежду

Душ в квартире тоже небольшой. На зеленых прищепках, вероятно, можно сушить полотенца и одежду

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Туалет находится напротив душа, над унитазом — полочка для ванных принадлежностей

Туалет находится напротив душа, над унитазом — полочка для ванных принадлежностей

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По словам арендодателя, кровать в этой комнате размером <nobr class="_">130 х 220 см</nobr>

По словам арендодателя, кровать в этой комнате размером 130 х 220 см

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Уютная и не очень: две квартиры в Ленинском районе

Студию с новым ремонтом на Новогодней, 17 Алексей сдает за 13 500 рублей в месяц, ее площадь — 14 квадратных метров. В квартире: стиральная машинка, диван, небольшой холодильник, стол с двумя табуретами, чайник, плита, говорится в объявлении.

Такие вешалки в коридоре используют вместо шкафа. При необходимости шкаф для одежды может установить арендатор

Такие вешалки в коридоре используют вместо шкафа. При необходимости шкаф для одежды может установить арендатор

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В квартире отделили зону кухни от жилой

В квартире отделили зону кухни от жилой

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Стол в квартире складной, микроволновая печь стоит на холодильнике, чтобы сэкономить пространство

Стол в квартире складной, микроволновая печь стоит на холодильнике, чтобы сэкономить пространство

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Душ и туалет тоже занимают немного места

Душ и туалет тоже занимают немного места

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Другая маленькая квартира в Ленинском районе — на Блюхера, 26 — сдается в аренду за 13 500 рублей. Ее площадь — 12 квадратных метров. Студия на первом этаже в четырехэтажном доме находится недалеко от станций метро «Площадь Маркса» и «Студенческая». Ремонт здесь хуже, чем в аналогичной квартире в этом же районе.

В квартире неновый ремонт, но много места для хранения: большой шкаф и несколько полок справа

В квартире неновый ремонт, но много места для хранения: большой шкаф и несколько полок справа

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Спать арендодатель предлагает на большом синем диване

Спать арендодатель предлагает на большом синем диване

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На кухне есть небольшая плитка и холодильник

На кухне есть небольшая плитка и холодильник

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Маленькая студия «для девушки» в Калининском районе


Павел сдает квартиру на улице Фадеева, 66 за 10 тысяч рублей, сейчас на аренду скидка — 9500 рублей за месяц. В квартире нет шкафа. Из техники, по словам арендодателя: стиральная машина, плита, чайник, микроволновая печь и холодильник. На фотографиях технику мы не нашли.

Чтобы разложить диван, придется перенести обеденный стол и стул

Чтобы разложить диван, придется перенести обеденный стол и стул

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В квартире оборудован кухонный уголок, но техники нет. Слева дверь в ванную, прямо — выход

В квартире оборудован кухонный уголок, но техники нет. Слева дверь в ванную, прямо — выход

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«Туалет с ванной/душем», — пишет арендодатель в объявлении. Вероятно, этот поддон — ванна

«Туалет с ванной/душем», — пишет арендодатель в объявлении. Вероятно, этот поддон — ванна

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«Студия-малосемейка» с новым ремонтом в Заельцовском районе

Студию площадью 14 квадратных метров с хорошим ремонтом сдают за 15 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома на улице Дачной, 40/1. Здесь есть большая (по сравнению с остальными квартирами) кухня, складной стол, небольшой диван и шкаф со шторкой.

За шторкой самодельный шкаф с гардиной, справа дверь в туалет

За шторкой самодельный шкаф с гардиной, справа дверь в туалет

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В комнате небольшой кухонный уголок с плитой, стиральной машиной и холодильником

В комнате небольшой кухонный уголок с плитой, стиральной машиной и холодильником

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Квартиры с маленькой площадью можно не только снять в аренду, но и купить. Стоимость такого жилья — от 580 тысяч рублей до 1 млн 350 тысяч рублей. Некоторые квартиры предлагают переделать под салоны и кабинеты, на рынке жилья продают: малосемейки, подсобки — «комнаты свободного назначения» и комнатушки с печным отоплением. Как выглядят компактные квартиры на продажу, смотрите здесь.

Пока некоторые жители города ютятся в маленьких комнатах, на продажу выставили пятикомнатную квартиру в доме напротив ЦУМа за 45 млн рублей. В квартире площадью 170 квадратов даже есть кровать-трон.

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жилье в арендуквартирыхрущевки
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