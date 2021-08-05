Как живут в самых маленьких квартирах Новосибирска площадью до 15 квадратных метров. Смотрим 5 примеров

Новосибирцы научились переделывать хрущевки в маленькие студии и больше зарабатывать
Если начать искать в Новосибирске самую дешевую квартиру в аренду, можно найти варианты и до
Студия в Центральном районе: спальня на антресоли
Арендодатель Александр сдает квартиру на улице Крестьянской, 20а за 11 тысяч рублей в месяц. В объявлении указано, что до станций метро «Маршала Покрышкина» и «Березовая роща» — 15 минут ходьбы. Общая площадь студии — 12 квадратных метров, в ней есть шкаф, кухня, душ и даже кровать на втором этаже.
Уютная и не очень: две квартиры в Ленинском районе
Студию с новым ремонтом на Новогодней, 17 Алексей сдает за
Другая маленькая квартира в Ленинском районе — на Блюхера, 26 — сдается в аренду за
Маленькая студия «для девушки» в Калининском районе
Павел сдает квартиру на улице Фадеева, 66 за 10 тысяч рублей, сейчас на аренду скидка — 9500 рублей за месяц. В квартире нет шкафа. Из техники, по словам арендодателя: стиральная машина, плита, чайник, микроволновая печь и холодильник. На фотографиях технику мы не нашли.
«Студия-малосемейка» с новым ремонтом в Заельцовском районе
Студию площадью 14 квадратных метров с хорошим ремонтом сдают за 15 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома на улице Дачной, 40/1. Здесь есть большая (по сравнению с остальными квартирами) кухня, складной стол, небольшой диван и шкаф со шторкой.
Квартиры с маленькой площадью можно не только снять в аренду, но и купить. Стоимость такого жилья — от 580 тысяч рублей до
Пока некоторые жители города ютятся в маленьких комнатах, на продажу выставили пятикомнатную квартиру в доме напротив ЦУМа за