Как живут в самых маленьких квартирах Новосибирска площадью до 15 квадратных метров. Смотрим 5 примеров

Если начать искать в Новосибирске самую дешевую квартиру в аренду, можно найти варианты и до 10 000 рублей в месяц. Это крохотные квартиры, которые сдаются в четырех районах города: Центральном, Ленинском, Калининском и Заельцовском. Собственники жилья в старых домах давно придумали способ заработать больше. Они переделывают комнаты хрущевок на первых этажах в студии, в каждой устанавливают санузел, а после продают доли в квартире или сдают в аренду. Об этой схеме НГС писал в 2013 году. Мы изучили предложения арендодателей квартир площадью до 15 квадратных метров, нашли, где и за сколько их можно снять в аренду на месяц. Смотрим 5 примеров компактных апартаментов, в некоторых из них довольно уютно.

