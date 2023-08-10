«Список документов исчерпывающий»: дома в Ложке разрешили ввести в эксплуатацию после статьи на НГС

В четверг, 10 августа, администрация Новосибирского района разрешила специализированному застройщику «Академ-Развитие» ввести в эксплуатацию четыре дома в ЖК «Да Винчи» в поселке Ложок. Об этом НГС сообщил Вячеслав Илюхин, генеральный директор ГК «Север», в которую входит застройщик.
Во вторник, 8 августа, НГС писал, что администрация Новосибирского района отказала «Академ-Развитию» и еще одному застройщику во вводе в эксплуатацию домов в Ложке, сославшись на нехватку воды. Напомним, перебои с ней наблюдаются в поселке с лета прошлого года. При этом принадлежащий администрации МУП спокойно выдал все технические условия, необходимые для строительства домов, а «Академ-Развитие» исполнило требования и у регионального Госстройнадзора не возникло к нему претензий.
Вячеслав Илюхин при этом утверждал, что вода на самом деле есть, а, чтобы перебоев не было, нужно отрегулировать работу скважин и водозаборов. Застройщик обратился с жалобой в прокуратуру области. Ведомство собрало совещание в Минстрое, по итогам которого было принято решение все же выдать разрешение на ввод домов в эксплуатацию. Документ есть в распоряжении редакции.
— После вмешательства прокуратуры по всем четырем домам нам выдали разрешение. Представителям администрации Новосибирского района объяснили о недопустимости нарушения закона. Тут все предельно понятно: есть 55-я статья Градостроительного кодекса (Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) и список документов в ней — исчерпывающий. Район не смог ответить, какие документы по ЖК не предоставлены, на основании чего останавливают строительство и плодят обманутых дольщиков <…> Я так понимаю, МУП «Ложок» уже даже получил какие-то деньги на работы по водоснабжению: насколько знаю, начинается профилактика скважин, они отлаживаются. Это позволит улучшить ситуацию с водой для домов. В общем, справедливость восторжествовала, –сказал Илюхин.
В июне губернатор НСО Андрей Травников назвал причину нехватки воды в поселках области.